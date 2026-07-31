Hậu trường 10 tiếng phát sóng trực tiếp Vietnam Wild Live giữa rừng sâu Côn Đảo Không sử dụng xe truyền hình lưu động cồng kềnh, ekip 22 người của Vietnam Wild Live đã mang thiết bị dã chiến vào rừng sâu Côn Đảo để thực hiện thành công chuỗi chương trình trực tiếp thiên nhiên hoang dã dài 10 tiếng trên VTV2.

Lần đầu tiên, dự án truyền hình trực tiếp thiên nhiên hoang dã Vietnam Wild Live phát sóng trên kênh VTV2 đã hoàn thành chuỗi chương trình kéo dài 10 tiếng đồng hồ. Không có sân khấu, không kịch bản dàn dựng và không sử dụng hệ thống xe truyền hình lưu động quen thuộc, toàn bộ hoạt động tác nghiệp được thực hiện hoàn toàn giữa điều kiện khắc nghiệt của rừng sâu Côn Đảo.

Ekip truyền hình tác nghiệp trong điều kiện dã chiến tại Côn Đảo.

Công nghệ gộp sóng dã chiến thay thế xe truyền hình chuyên dụng

Thông thường, các chương trình truyền hình trực tiếp kéo dài nhiều giờ với nhiều điểm cầu đòi hỏi sự hỗ trợ từ xe truyền hình lưu động (xe màu) cồng kềnh cùng lực lượng nhân sự vận hành đông đảo. Tuy nhiên, để thích ứng với địa hình đồi núi và các đảo biệt lập tại Côn Đảo, ekip Vietnam Wild Live quyết định để xe màu ở lại đất liền, tối giản hóa toàn bộ trang thiết bị.

Mọi thiết bị kỹ thuật được thu gọn trong ba lô của các kỹ thuật viên, bao gồm một bàn trộn hình kích thước 14 inch và hệ thống truyền dẫn Bonding (công nghệ gộp sóng mạng di động). Nhờ đó, nhân sự có thể linh hoạt mang vác hệ thống di chuyển xuyên rừng để kết nối tín hiệu về điểm cầu trung tâm.

Thử thách lớn nhất xuất hiện ở phiên trực tiếp thứ 5 khi thời tiết đổ mưa lớn làm suy giảm tín hiệu. Đứng trước nguy cơ mất kết nối, kỹ thuật viên đã nhanh chóng thao tác gộp tối đa 6 đường truyền SIM di động để duy trì băng thông. Giải pháp kịp thời này giúp giữ vững luồng phát sóng, truyền tải thành công hình ảnh bầy dơi từ khu vực Hàng Keo về trung tâm mượt mà.

Quay phim Nông Quốc Phong ngồi nghỉ trong lúc đợi lên sóng.

Áp lực vận hành đa nhiệm và thách thức địa hình

Dù thực hiện dự án quy mô lớn với 5 phiên truyền hình trực tiếp, toàn bộ lực lượng hiện trường chỉ gồm 22 người. Áp lực công việc buộc mỗi thành viên phải đảm nhận từ 2 đến 4 nhiệm vụ cùng lúc.

Điển hình như quay phim Nông Quốc Phong phải kiêm nhiệm vai trò đạo diễn hình ảnh. Do không thể sử dụng bộ đàm chỉ đạo từ xa trong không gian rừng núi, anh tự quan sát và nói nhỏ khẩu lệnh chuyển máy qua tai nghe cho kỹ thuật viên bấm hình ngồi cách đó 50 mét. Sự phối hợp nhịp nhàng này giúp luồng hình ảnh chuyển cảnh liên tục mà không làm ảnh hưởng đến không khí tự nhiên.

Bên cạnh áp lực vận hành, ekip còn đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Khi tác nghiệp trên các vách đá hẹp tại Hòn Trứng, thời tiết nắng gắt cùng hơi nóng tỏa ra từ vách đá khiến thể lực suy giảm nhanh chóng. Tại hòn Bảy Cạnh, các thành viên tiếp tục đối mặt với nạn bọ mạt và côn trùng tấn công, gây ra những vết cắn sưng tấy kéo dài nhiều ngày.

Mỗi thành viên trong ekip phải đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc tại hiện trường.

Nguyên tắc "không can thiệp" và phản xạ xử lý sự cố tại chỗ

Trực tiếp ghi hình thiên nhiên hoang dã luôn tiềm ẩn nhiều biến số bất ngờ. Trong một phiên phát sóng, một con rắn lục xanh từ cành cây đã rơi xuống và nằm ngay trên tai nghe của một quay phim đang tác nghiệp. Người quay phim lập tức phản xạ bình tĩnh, tháo tai nghe đặt xuống đất và di chuyển ra xa, kiên nhẫn chờ con rắn bò đi mới trở lại vị trí làm việc.

Toàn bộ quá trình xử lý sự cố diễn ra trong sự giữ yên lặng tuyệt đối của cả ekip. Việc giữ bình tĩnh không chỉ bảo đảm an toàn cho nhân sự mà còn tránh làm hoảng sợ động vật và giữ cho tín hiệu truyền hình không bị gián đoạn. MC và khách mời ở góc quay khác hoàn toàn không hay biết sự việc cho đến khi buổi phát sóng kết thúc.

Nguyên tắc "không can thiệp" vào tự nhiên được tôn trọng tuyệt đối. Khi gặp mưa rào, thay vì dựng bạt che làm ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên, các thành viên chấp nhận chịu mưa, dồn toàn bộ dụng cụ che chắn ít ỏi để bảo vệ thiết bị kỹ thuật.

Những khung hình chân thực về thiên nhiên hoang dã được gửi tới khán giả qua sóng truyền hình.

Thành công của đợt phát sóng đầu tiên là tiền đề để ekip chuẩn bị cho đợt ghi hình thứ hai, tiếp tục mục tiêu mang đến những thước phim chân thực về thiên nhiên hoang dã và truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường tự nhiên đến khán giả.