Hậu trường phim Trời cao nguyên xanh: Gian nan tái hiện bối cảnh đại ngàn Tây Nguyên Đoàn phim VFC vượt qua thử thách mùa mưa và địa hình hiểm trở tại Tây Nguyên để mang đến những thước phim chân thực về lực lượng an ninh và văn hóa bản địa.

Để khắc họa chân thực vẻ đẹp hùng vĩ cùng đời sống văn hóa đặc sắc tại Tây Nguyên trong bộ phim Trời cao nguyên xanh, ê-kíp sản xuất VFC đã trải qua hành trình ghi hình đầy thử thách giữa mùa mưa đại ngàn. Tác phẩm không chỉ tái hiện khung cảnh thiên nhiên thơ mộng mà còn khắc họa những cuộc đấu tranh thầm lặng của lực lượng công an nhằm giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

Thử thách địa hình và bài toán phục dựng bối cảnh nguyên sơ

Nội dung phim trải dài trên khắp các vùng đất Tây Nguyên, đòi hỏi đoàn phim phải di chuyển liên tục trong điều kiện thời tiết mùa mưa phức tạp. Theo NSƯT, đạo diễn Nguyễn Mai Hiền, việc đi lại trên địa bàn rộng lớn đã ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ và công tác sản xuất của cả đoàn.

(Ảnh: VFC)

Bên cạnh thời tiết, việc tìm kiếm bối cảnh quay phù hợp cũng đặt ra nhiều bài toán khó. Đạo diễn Mai Hiền chia sẻ mong muốn ban đầu là chọn những buôn làng còn giữ nguyên bản sắc truyền thống của đồng bào Ba Na. Tuy nhiên, trước sự phát triển kinh tế địa phương, bộ phận họa sĩ thiết kế đã phải tiến hành khôi phục và phục dựng nhiều chi tiết để mang đến hình ảnh bản làng nguyên sơ trên màn ảnh.

Đáng chú ý, các phân đoạn quay tại danh thắng đặc trưng như thác nước hay hang động nằm sâu trong rừng khiến ê-kíp tốn rất nhiều thời gian di chuyển. Đạo diễn cho biết có những thời điểm, suất ăn trưa của đoàn phim phải vận chuyển qua chặng đường dài tới 40 km mới đến được điểm quay.

(Ảnh: VFC)

Sự phối hợp chặt chẽ từ lực lượng công an và người dân địa phương

Để đảm bảo tính chính xác về mặt nghiệp vụ an ninh và chiều sâu văn hóa, dự án nhận được sự hỗ trợ quy mô từ các cơ quan chức năng. Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị (Bộ Công an), cho biết Cục đã tham mưu cho Bộ chỉ đạo Công an các tỉnh Tây Nguyên phối hợp, hỗ trợ tối đa về bối cảnh cho đoàn làm phim.

Các cán bộ thuộc phòng nghiệp vụ trực tiếp tham gia phối hợp để đảm bảo từng chi tiết chuyên môn đạt độ chuẩn xác cao. Đồng thời, lực lượng công an địa phương cũng tích cực tuyên truyền, giúp bà con các dân tộc thấy được ý nghĩa tác phẩm, từ đó nhiệt tình đồng hành và tham gia vào quá trình xây dựng bộ phim.

Về khâu kịch bản, biên kịch Trung Dũng chia sẻ đội ngũ đã thu thập thông tin qua các chuyến trải nghiệm thực tế và hệ thống thông tin đại chúng. Cùng với sự định hướng từ lãnh đạo và hỗ trợ của các cán bộ an ninh am hiểu địa bàn, kịch bản đã đảm bảo tính chính xác và sự tinh tế khi đưa văn hóa bản địa vào phim.

Trải nghiệm đáng nhớ của dàn diễn viên trên đất cao nguyên

Diễn viên Hà Việt Dũng, người đảm nhận vai Trung tá Phạm Minh, bày tỏ sự ấn tượng trước không gian trải dài của đại ngàn Tây Nguyên. Dù thời tiết nắng gió mang lại không ít vất vả, mỗi góc máy tại đây đều tạo nên những thước phim đẹp mắt. Nam diễn viên nhận định Tây Nguyên là vùng đất giàu tiềm năng khai thác điện ảnh và hy vọng sẽ có cơ hội trở lại đây trong các dự án thuộc đề tài tình yêu.

Diễn viên Hà Việt Dũng vai Trung tá Phạm Minh. (Ảnh: VFC)

Bộ phim Trời cao nguyên xanh hiện đang được phát sóng vào lúc 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1.