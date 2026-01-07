Hậu vệ Arsenal nhận thẻ đỏ hy hữu vì lỗi che miệng trong ngày Ecuador rời World Cup 2026 Tấm thẻ đỏ của Piero Hincapie vì vi phạm luật cấm che miệng mới của FIFA đã dập tắt hy vọng ngược dòng của Ecuador trước Mexico tại vòng 32 đội World Cup 2026.

Trận đấu giữa Ecuador và Mexico tại vòng 32 đội World Cup 2026 đã khép lại với một kịch bản không ai ngờ tới. Không phải một pha bóng bạo lực hay sai lầm chuyên môn thuần túy, chính "cái đầu nóng" và hành vi che miệng khi tranh cãi đã khiến Piero Hincapie phải nhận án phạt nghiêm khắc nhất từ trọng tài Slavko Vincic.

Hậu vệ Piero Hincapie của đội tuyển Ecuador vừa phải nhận một tấm thẻ đỏ vô cùng hy hữu trong cuộc đụng độ với Mexico ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Án phạt nghiệt ngã từ luật mới của FIFA

Tình huống diễn ra ở những phút bù giờ cuối cùng khi Ecuador đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Trong một pha va chạm với tiền đạo Santiago Gimenez bên phía Mexico, Piero Hincapie đã không giữ được bình tĩnh. Ống kính truyền hình ghi lại rõ nét khoảnh khắc hậu vệ đang thuộc biên chế Arsenal dùng tay che miệng để đưa ra những lời lẽ gay gắt hướng về đối phương.

Ống kính truyền hình ghi lại cảnh Hincapie có hành vi dùng tay che miệng khi đang tranh cãi với tiền đạo Santiago Gimenez bên phía Mexico.

Đáng chú ý, đây là một trong những thay đổi mang tính bước ngoặt về luật lệ tại World Cup 2026. FIFA đã áp dụng quy định mới: bất kỳ cầu thủ nào có hành vi che miệng khi giao tiếp hoặc tranh cãi trên sân nhằm tránh sự soi chiếu của camera và chuyên gia đọc khẩu hình sẽ phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Hincapie trở thành cầu thủ thứ hai tại giải đấu năm nay bị truất quyền thi đấu vì lỗi này, sau trường hợp của Miguel Almiron (Paraguay) trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ.

Trường hợp thẻ đỏ này là một thay đổi lớn ở World Cup 2026. Theo đó, ban tổ chức đã áp dụng luật mới, trong đó việc cầu thủ che miệng khi giao tiếp trên sân sẽ phải nhận án phạt thẻ đỏ trực tiếp.

Khoảnh khắc mất kiểm soát tại Azteca

Trước khi tình huống che miệng xảy ra, Hincapie đã có nhiều hành động khiêu khích và chơi xấu đối với các cầu thủ Mexico. Dù ngôi sao của Arsenal đã cố gắng giải thích với trọng tài chính Slavko Vincic, nhưng sau khi tham khảo VAR, vị vua áo đen người Slovenia vẫn giữ nguyên quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp.

Sau khi tham khảo VAR, ông Slavko Vincic đã cương quyết rút thẻ đỏ cho cầu thủ đang thuộc biên chế Arsenal.

Tấm thẻ đỏ muộn màng này không chỉ khiến Ecuador mất người mà còn dập tắt hoàn toàn tinh thần chiến đấu của đội khách. Trong bối cảnh thời gian cạn dần, việc thiếu vắng trụ cột hàng thủ khiến mọi phương án tấn công tổng lực của Ecuador trở nên vô vọng.

Sự sụp đổ của Ecuador trước sức ép từ Mexico

Nhìn rộng hơn về diễn biến trận đấu, Mexico đã thể hiện sự vượt trội ngay từ những phút đầu tiên. Sức ép nghẹt thở từ đội chủ nhà đã khiến hàng phòng ngự Ecuador lúng túng. Hai bàn thắng chóng vánh chỉ trong vòng 30 phút đầu hiệp một là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực hãm thành liên tục của El Tri.

Hai bàn thắng trong nửa giờ thi đấu đầu tiên là đủ để Mexico đi tiếp.

Thất bại này đánh dấu một ngày thi đấu đáng quên của bóng đá Ecuador. Sự thiếu kiềm chế của một ngôi sao giàu kinh nghiệm như Hincapie đã để lại bài học đắt giá về việc thích nghi với những thay đổi trong luật thi đấu hiện đại. Với Mexico, chiến thắng thuyết phục này giúp họ tự tin tiến vào vòng sau, khẳng định vị thế của một ứng cử viên nặng ký tại kỳ World Cup được tổ chức trên sân nhà.