Hậu vệ Daniel Ting: Malaysia quyết tâm đánh bại ĐT Việt Nam bất chấp án phạt từ AFC Dù chính thức bị loại khỏi Asian Cup 2027 sau án phạt trừ 6 điểm của AFC, tuyển Malaysia vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Việt Nam để tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng FIFA.

Trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang trải qua giai đoạn đầy biến động, hậu vệ Daniel Ting đã thay mặt toàn đội gửi đi một thông điệp đanh thép trước thềm trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam. Cuộc đối đầu diễn ra vào ngày 31/3 tại sân Thiên Trường (Ninh Bình) không chỉ đơn thuần là một trận đấu thủ tục, mà còn là bài thử thách về danh dự của "Hổ Malaya".

Mục tiêu tìm lại vị thế trên bảng xếp hạng FIFA

Đội tuyển Malaysia hiện đang tích cực rèn quân tại Bangkok, Thái Lan. Dù tinh thần toàn đội bị ảnh hưởng không nhỏ bởi quyết định từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) liên quan đến sai phạm sử dụng cầu thủ nhập tịch, thầy trò HLV Peter Cklamovski vẫn duy trì cường độ tập luyện cao. Án phạt trừ 6 điểm đã chấm dứt hy vọng dự VCK Asian Cup 2027, nhưng mục tiêu ngắn hạn của họ đã được xác định rõ ràng.

Daniel Ting tỏ rõ quyết tâm trước lần đụng độ Việt Nam.

Chia sẻ với truyền thông, Daniel Ting – hậu vệ đang có phong độ ổn định trong màu áo Ratchaburi (Thái Lan) – khẳng định: “Tất nhiên là chúng tôi muốn thắng. Ngay cả khi kết quả không thể thay đổi cục diện vòng loại, trận đấu này vẫn tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng FIFA. Chúng tôi muốn kiếm lại số điểm đã mất và cải thiện vị trí của mình”. Đây là mục tiêu thiết thực nhằm duy trì vị thế của Malaysia trong khu vực Đông Nam Á.

Sự đoàn kết trong giai đoạn khủng hoảng

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, vấn đề tâm lý là điểm tựa quan trọng cho đội tuyển Malaysia vào lúc này. Daniel Ting, ở tuổi 34, đóng vai trò là điểm tựa tinh thần cho các đồng đội trẻ. Anh nhấn mạnh rằng những lùm xùm ngoài sân cỏ không thể chia rẽ nội bộ đội bóng. Ngược lại, việc khoác áo đội tuyển quốc gia luôn mang lại niềm tự hào và động lực lớn lao cho mỗi cá nhân.

“Mọi người đều cảm thấy hạnh phúc khi được đại diện cho quốc gia. Dù tình thế về điểm số có ra sao, khi bạn khoác lên mình chiếc áo đội tuyển Malaysia, mục tiêu duy nhất luôn là chiến thắng. Tâm lý của toàn đội hiện đang rất ổn định", cựu cầu thủ Sabah cho biết thêm. Sự chuyên nghiệp của các cầu thủ là yếu tố giúp HLV Peter Cklamovski có thể tập trung vào các phương án chiến thuật để đối đầu với đoàn quân của HLV Kim Sang-sik.

Chờ đợi màn so tài tại Thiên Trường

Trận derby Đông Nam Á tại Ninh Bình hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng sòng phẳng. Tuyển Việt Nam với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả Thiên Trường chắc chắn muốn một chiến thắng để khẳng định sức mạnh. Trong khi đó, Malaysia với tâm thế không còn gì để mất và khao khát đòi lại những gì đã mất sau án phạt, sẽ là một đối thủ cực kỳ khó chịu.

Nhìn chung, tinh thần vượt khó của Malaysia là lời cảnh báo có trọng lượng gửi tới đội tuyển Việt Nam. Trận đấu vào ngày 31/3 tới đây không chỉ là cuộc đấu về chiến thuật mà còn là màn so găng của bản lĩnh và ý chí vượt qua nghịch cảnh của các cầu thủ đội khách.