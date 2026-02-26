Hậu vệ Hồ Văn Cường đứt dây chằng, lỡ hẹn hàng loạt giải đấu cùng U23 Việt Nam Chấn thương nghiêm trọng khiến Hồ Văn Cường phải rời xa sân cỏ đến cuối năm 2026, để lại lỗ hổng lớn nơi hành lang cánh của U23 Việt Nam và CLB Sông Lam Nghệ An.

Hậu vệ Hồ Văn Cường chính thức phải khép lại mùa giải 2025/2026 sớm theo kịch bản nghiệt ngã nhất sau khi được xác nhận dính chấn thương đứt dây chằng đầu gối. Tai nạn xảy ra trong bối cảnh V.League tạm nghỉ để nhường chỗ cho các giải đấu quốc tế, buộc ngôi sao thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An phải thực hiện phẫu thuật khẩn cấp.

Hồ Văn Cường sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết năm.

Theo chẩn đoán từ đội ngũ y tế, quá trình hồi phục và vật lý trị liệu của hậu vệ sinh năm 2003 dự kiến sẽ kéo dài, khiến anh không thể thi đấu cho đến hết năm 2026. Đây là cú sốc lớn đối với cá nhân Văn Cường, nhất là khi cầu thủ này đang duy trì phong độ ổn định và đóng vai trò mắt xích quan trọng trong đội hình.

Tổn thất lớn cho kế hoạch của HLV Kim Sang Sik

Việc vắng mặt dài hạn của Hồ Văn Cường tạo ra bài toán hóc búa cho HLV Kim Sang Sik tại cấp độ U23 Việt Nam. Theo lịch trình, cầu thủ này sẽ bỏ lỡ toàn bộ các chiến dịch trọng điểm trong giai đoạn tới, bao gồm SEA Games 33, giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và đặc biệt là vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Sự vắng mặt này để lại khoảng trống lớn nơi hành lang cánh phải, nơi Văn Cường từng được đánh giá là một trong những hậu vệ biên triển vọng nhất bóng đá Việt Nam nhờ nền tảng thể lực sung mãn và khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng. Trong quá khứ, anh từng ghi dấu ấn đậm nét với cú đúp bàn thắng giúp U22 Việt Nam giành huy chương đồng SEA Games 32 và lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2022.

Thống kê ấn tượng trước khi gặp biến cố

Trước khi dính chấn thương, Hồ Văn Cường đã có một mùa giải bùng nổ với các chỉ số chuyên môn thuyết phục. Thống kê cho thấy anh đã thi đấu tổng cộng hơn 930 phút, ra sân 11 trận tại V.League và 1 trận tại Cúp Quốc gia. Đáng chú ý, hậu vệ 21 tuổi này đã đóng góp trực tiếp vào lối chơi của toàn đội với 3 đường kiến tạo thành bàn.

Bên cạnh Hồ Văn Cường, danh sách bệnh binh của U23 Việt Nam còn ghi nhận những cái tên trụ cột khác như Hiểu Minh và Thái Sơn, những người cũng gặp vấn đề về sức khỏe sau hành trình thi đấu liên tục. Thực trạng này gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc quản lý khối lượng thi đấu của các cầu thủ trẻ nhằm tránh tình trạng quá tải và những chấn thương đáng tiếc tương tự trong tương lai.