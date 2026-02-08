Hậu vệ Lewis Hall khao khát đến Manchester United: Bài toán tái thiết hành lang trái của INEOS Manchester United chuẩn bị gửi đề nghị mua Lewis Hall từ Newcastle. Cầu thủ 21 tuổi sẵn sàng gia nhập Old Trafford để cạnh tranh vị trí với Luke Shaw.

Dưới sự điều hành của tập đoàn INEOS, Manchester United đang đẩy nhanh kế hoạch nâng cấp hành lang cánh trái bằng mục tiêu hàng đầu mang tên Lewis Hall. Tuyển thủ 21 tuổi của Newcastle United bày tỏ mong muốn rõ ràng về việc cập bến Old Trafford để trở thành hạt nhân lâu dài trong dự án tái thiết.

Lewis Hall muốn đến MU. Ảnh: Getty Images.

Lewis Hall và sức hút từ dự án tại Old Trafford

Theo chuyên gia chuyển nhượng Graeme Bailey, Quỷ đỏ đang chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức đến Newcastle United. Lewis Hall hiện được định giá khoảng 60 triệu bảng, sở hữu điểm mạnh ở khả năng thi đấu linh hoạt cả vị trí hậu vệ trái lẫn tiền vệ trung tâm.

Sức hút lớn nhất đối với cầu thủ 21 tuổi này chính là cơ hội phát triển dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick. Hall coi thử thách tại Old Trafford là bước đi chiến lược trong sự nghiệp, sẵn sàng gia nhập để cạnh tranh sòng phẳng vị trí với Luke Shaw trước khi từng bước kế nhiệm người đàn anh ở hành lang trái.

Thương vụ phức tạp trên bàn đàm phán

Thông tin này cũng được nhà báo Andy Mitten xác nhận trên kênh UTD Podden. Dù cầu thủ tỏ ra khao khát gia nhập Manchester United, Newcastle chắc chắn sẽ không dễ dàng nhượng bộ về mặt tài chính.

"Ở vị trí hậu vệ trái, họ có một cầu thủ rất muốn gia nhập Manchester United. Đội bóng thực sự thích Lewis Hall của Newcastle United, nhưng đối thủ sẽ đòi hỏi một khoản phí rất lớn. Đây không phải thương vụ đơn giản theo kiểu chỉ cần chọn là mua được ngay," Andy Mitten phân tích.

Phương án dự phòng và chiến lược chuyển nhượng của INEOS

Bên cạnh thương vụ đàm phán với Newcastle, tờ The Independent tiết lộ ban lãnh đạo Manchester United đang đưa Myles Lewis-Skelly của Arsenal vào tầm ngắm. Đội chủ sân Old Trafford đã bắt đầu thăm dò khả năng chiêu mộ tài năng 19 tuổi này.

Tương tự như Lewis Hall, Lewis-Skelly sở hữu sự đa năng vượt trội khi đảm nhận tốt vai trò hậu vệ trái lẫn tiền vệ. Động thái thăm dò của Quỷ đỏ diễn ra trong bối cảnh Arsenal đang tập trung nguồn ngân sách lớn để chiêu mộ tiền vệ Bruno Guimaraes từ Newcastle và ngôi sao chạy cánh Vinicius Junior từ Real Madrid.

Song song với việc củng cố hàng thủ, bộ sậu INEOS vẫn tiếp tục tìm kiếm nhân tố thứ ba ở tuyến giữa để kết hợp cùng Andrey Santos và Youri Tielemans, hướng tới việc hoàn thiện đội hình linh hoạt cho mùa giải mới.