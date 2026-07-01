HB Torshavn 0-3 Motherwell: Motherwell giành chiến thắng HB Torshavn trở lại sân Torsvollur sau phong độ không thuận lợi, trong khi Motherwell có kết quả gần nhất tốt hơn và toàn thắng hai lần đối đầu gần đây.

HB Torshavn 0 - 3 Motherwell Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu HB Torshavn tiếp đón Motherwell.

25' BÀN THẮNG! Motherwell (0-1) Phút 25': L. Fadinger (Motherwell) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

36' BÀN THẮNG! Motherwell (0-2) Phút 36': R. Charles-Cook (Motherwell) lập công (kiến tạo: D. Williams). Tỷ số: 0 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' BÀN THẮNG! Motherwell (0-3) Phút 50': D. Williams (Motherwell) lập công (kiến tạo: I. Said). Tỷ số: 0 - 3.

58' Thay người Phút 58' (Motherwell): L. Ross vào sân thay W. Vogt.

58' Thay người Phút 58' (Motherwell): E. Longelo vào sân thay R. Charles-Cook.

61' Thay người Phút 61' (HB Torshavn): M. Ebiye vào sân thay D. Soylu.

61' Thay người Phút 61' (HB Torshavn): H. Hansen vào sân thay A. Johannesen.

61' Thay người Phút 61' (HB Torshavn): E. Mouritsen vào sân thay A. Jonsson.

71' Thay người Phút 71' (HB Torshavn): S. B. Pettersen vào sân thay J. Thomsen.

73' Thay người Phút 73' (Motherwell): O. Whyte vào sân thay L. Fadinger.

73' Thay người Phút 73' (Motherwell): T. Maswanhise vào sân thay M. Booth.

79' Thay người Phút 79' (HB Torshavn): J. Lon vào sân thay H. Mohr.

80' Thay người Phút 80' (Motherwell): E. Wilson vào sân thay M. Moormann.

KT Kết thúc: HB Torshavn 0-3 Motherwell Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 01:49 31/07/2026

Thông tin trận đấu

HB Torshavn chạm trán Motherwell tại UEFA Europa Conference League vào lúc 00:00 ngày 31/07/2026 trên sân Torsvollur. Đây là trận đấu mà sự khác biệt về kết quả gần nhất và xu hướng đối đầu sẽ tạo thêm sức nặng cho cách tiếp cận của hai đội.

Phong độ gần nhất tạo ra thế tương phản

Dữ liệu phong độ được cung cấp chỉ ghi nhận một kết quả gần nhất của mỗi đội. HB Torshavn nhận thất bại, trong khi Motherwell giành chiến thắng. Vì vậy, Motherwell bước vào trận đấu với trạng thái tinh thần tích cực hơn, còn HB Torshavn cần nhanh chóng tìm lại sự chắc chắn trong cách tổ chức và khả năng phản ứng trước sức ép.

Với HB Torshavn, việc thi đấu tại Torsvollur mang đến bối cảnh quen thuộc hơn. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà chỉ phát huy hiệu quả nếu đội chủ nhà duy trì được cự ly đội hình, hạn chế những khoảng trống phía sau hàng tiền vệ và không để trận đấu bị cuốn theo nhịp độ của đối thủ.

Ở chiều ngược lại, chiến thắng gần nhất giúp Motherwell có cơ sở để nhập cuộc chủ động. Đội khách không nhất thiết phải đẩy tốc độ ngay từ đầu, nhưng có thể hướng tới việc kiểm soát những khu vực quan trọng ở giữa sân, buộc HB Torshavn phải lùi sâu và chờ đợi cơ hội chuyển trạng thái.

Motherwell nắm ưu thế đối đầu

Hai lần đối đầu gần nhất đều kết thúc với phần thắng thuộc về Motherwell. HB Torshavn chưa thắng và cũng chưa hòa trong hai lần chạm trán này, trong khi Motherwell thắng cả hai.

Con số trên không quyết định diễn biến trận đấu sắp tới, nhưng nó tạo ra lợi thế tâm lý đáng kể cho đội khách. Motherwell có thể bước vào cuộc so tài với sự tự tin khi biết họ từng vượt qua đối thủ trong cả hai lần gần nhất. HB Torshavn, ngược lại, cần biến sân Torsvollur thành điểm tựa để chấm dứt xu hướng bất lợi đó.

Điểm then chốt trong cách tiếp cận

Trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng kiểm soát những thời điểm chuyển đổi. HB Torshavn cần tránh mất bóng ở các khu vực nguy hiểm, đồng thời duy trì sự kiên nhẫn khi tổ chức tấn công. Nếu vội vàng đưa bóng lên phía trước mà không bảo đảm quân số hỗ trợ, đội chủ nhà có thể tạo điều kiện để Motherwell khai thác khoảng trống.

Motherwell có thể tận dụng sự tự tin từ phong độ gần nhất và thành tích đối đầu để gây áp lực lên khâu triển khai của HB Torshavn. Tuy nhiên, đội khách cũng cần giữ sự cân bằng, bởi việc dâng đội hình quá cao sẽ mở ra cơ hội cho đội chủ nhà phản công trong không gian phía sau hàng phòng ngự.

Do nguồn thông tin không cung cấp sơ đồ chiến thuật, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến, chưa thể xác định cụ thể những cá nhân và cách bố trí nào sẽ đóng vai trò quyết định. Vì vậy, trọng tâm nhận định nằm ở sự ổn định trong tổ chức, khả năng kiểm soát nhịp độ và cách hai đội xử lý áp lực tâm lý.

Nhận định trước trận

Motherwell đang sở hữu nhiều tín hiệu tích cực hơn khi có chiến thắng ở trận gần nhất và toàn thắng hai lần đối đầu gần đây. HB Torshavn có lợi thế sân Torsvollur, nhưng cần thể hiện sự chặt chẽ và bản lĩnh cao hơn so với kết quả gần nhất nếu muốn tạo thế cân bằng.

Nhìn chung, Motherwell được đánh giá nhỉnh hơn về tâm lý trước giờ bóng lăn. Dù vậy, trận đấu vẫn có thể phụ thuộc lớn vào khả năng HB Torshavn duy trì cấu trúc phòng ngự và tận dụng lợi thế sân nhà. Sự thận trọng trong giai đoạn đầu cùng hiệu quả khi chuyển từ phòng ngự sang tấn công sẽ là những yếu tố quan trọng.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất HB Torshavn · 0 thắng 0 hòa Motherwell · 2 thắng HB Torshavn 0 - 3 Motherwell MOT Motherwell 2 - 0 HB Torshavn MOT

HB Torshavn 5 trận gần nhất B B T T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới Motherwell 5 trận gần nhất T T B B T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới