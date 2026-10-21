HDBank triển khai gói tín dụng 5.000 tỷ đồng, giảm lãi suất 1,5%/năm cho khách hàng cá nhân Nối tiếp gói 10.000 tỷ đồng, HDBank bổ sung gói ưu đãi 5.000 tỷ đồng và hạ lãi suất tiền gửi 0,5%/năm, hỗ trợ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và nông nghiệp.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) vừa công bố triển khai gói tín dụng ưu đãi mới với quy mô 5.000 tỷ đồng. Theo chương trình này, mức lãi suất cho vay được điều chỉnh giảm 1,5%/năm dành riêng cho nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ trên phạm vi cả nước.

Đây là động thái tiếp nối gói tín dụng 10.000 tỷ đồng đã được nhà băng đưa ra thị trường trước đó. Tính chung cả hai đợt, tổng quy mô vốn hỗ trợ được HDBank giải ngân đạt mức 15.000 tỷ đồng, tập trung trực tiếp vào mục tiêu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển nông nghiệp.

Điều chỉnh biểu lãi suất huy động và cho vay

Song song với việc phân bổ hạn mức tín dụng ưu đãi, HDBank cũng áp dụng mức điều chỉnh giảm 0,5%/năm đối với lãi suất huy động vốn. Việc hạ chi phí đầu vào tạo cơ sở kỹ thuật để ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí vốn vay, hỗ trợ thị trường theo định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ.

Theo số liệu công bố từ tổ chức tín dụng này, chính sách hạ lãi suất 1,5%/năm tập trung vào các khoản vay có mục đích tái đầu tư trang thiết bị, bổ sung vốn lưu động phục vụ chu kỳ sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Mức chênh lệch lãi suất hỗ trợ trực tiếp giúp bên vay giảm áp lực tài chính định kỳ, từ đó nâng cao hiệu quả quay vòng vốn.

Điều kiện tiếp cận gói tín dụng quy mô 5.000 tỷ đồng

Chương trình hỗ trợ lãi suất được triển khai đồng loạt tại các đơn vị kinh doanh thuộc mạng lưới hoạt động của HDBank trên toàn quốc. Các đối tượng vay vốn cần đáp ứng đầy đủ quy chuẩn về lịch sử tín dụng minh bạch, phương án kinh doanh khả thi cùng các tiêu chí xét duyệt giải ngân theo quy định nội bộ của ngân hàng.

Bên cạnh đó, việc hướng dòng vốn giá rẻ vào nhóm khách hàng cá nhân cùng doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ được đánh giá là giải pháp bổ sung thanh khoản thiết thực. Nguồn lực tài chính này hỗ trợ duy trì việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động và thúc đẩy các chỉ số sản xuất chung của nền kinh tế.