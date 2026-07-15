Hé lộ Assassin's Creed Codename Hexe: Lối chơi tuyến tính và hệ thống sợ hãi mới Bản leak mới nhất về Assassin's Creed Codename Hexe hé lộ mức giá từ 69,99 USD, bối cảnh cuộc săn phù thủy tại Đức và sự thay đổi từ thế giới mở sang cấu trúc tuyến tính.

Sau những đoạn teaser ẩn ý trong bản cập nhật của Black Flag, thông tin chi tiết về Assassin's Creed: Codename Hexe đã bắt đầu rò rỉ rộng rãi. Dự án do Ubisoft Montreal phát triển được kỳ vọng sẽ mang đến một hơi thở hoàn toàn mới cho dòng game sát thủ với phong cách u tối và tập trung mạnh vào cốt truyện.

Cấu trúc thế giới: Từ bỏ thế giới mở khổng lồ?

Khác với quy mô đồ sộ của Assassin's Creed Shadows, Codename Hexe được cho là sẽ đi theo cấu trúc tuyến tính hơn. Theo các báo cáo từ insider RogueTX, dù bản đồ vẫn có quy mô lớn nhưng lộ trình khám phá của người chơi sẽ được định hướng rõ ràng thay vì tự do hoàn toàn. Thế giới trong game dự kiến chia thành ba khu vực chính: các tiền đồn trong rừng sâu, làng mạc và đô thị.

Banner giới thiệu dự án Assassin's Creed: Codename Hexe của Ubisoft.

Bối cảnh của trò chơi được xác định diễn ra tại Đế quốc La Mã Thần thánh trong thời kỳ săn phù thủy khắc nghiệt vào thế kỷ 1600. Các manh mối từ Black Flag Resynced cho thấy sự xuất hiện của một công trình giống với Nhà thờ chính tòa Würzburg tại Đức – nơi từng là tâm điểm của các cuộc săn lùng phù thủy trong lịch sử.

Cơ chế Fear và sự trở lại của lối chơi lén lút

Một trong những điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất là hệ thống "Fear" (Sợ hãi). Cơ chế này được cho là kế thừa và phát triển từ bản mở rộng Jack the Ripper của Assassin's Creed Syndicate. Hệ thống này cho phép nhân vật chính – một phụ nữ tên Anika – gây hoảng loạn cho đối thủ, khiến chúng bỏ chạy hoặc làm gián đoạn các đợt tấn công.

Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo (AI) của các nhân vật không chơi được (NPC) cũng được cải tiến để trở nên nhạy bén hơn. Người chơi sẽ buộc phải sử dụng các kỹ năng lén lút (stealth) một cách triệt để vì NPC có thể dễ dàng phát hiện các dấu hiệu khả nghi trong môi trường.

Chi tiết giá bán và các phiên bản dự kiến

Dù Ubisoft chưa xác nhận chính thức, các nguồn tin rò rỉ đã đưa ra khung giá cụ thể cho Codename Hexe. Trò chơi dự kiến sẽ có ba phiên bản chính tương tự như cách triển khai của Assassin's Creed Shadows:

Phiên bản Giá dự kiến (USD) Đặc điểm Standard Edition 69,99 Bản game gốc Deluxe Edition 89,99 Bao gồm các nội dung bổ sung kỹ thuật số Collector’s Edition 119,99 Phiên bản cao cấp nhất với vật phẩm sưu tầm

Trò chơi dự kiến sẽ được xếp hạng PEGI 18 do tính chất bạo lực và chủ đề người lớn. Các nền tảng phát hành bao gồm PlayStation 5, Xbox Series X/S và PC. Đáng chú ý, phiên bản PC trên Steam có thể sẽ tiếp tục tích hợp phần mềm chống gian lận Denuvo vốn gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng game thủ.

Thời điểm ra mắt và triển vọng

Về ngày phát hành, các nguồn tin uy tín như Tom Henderson từ Insider Gaming dự báo trò chơi sẽ ra mắt vào năm 2027. RogueTX thậm chí còn cụ thể hóa thời điểm có thể là tháng 6/2027, mặc dù đây có thể chỉ là mốc thời gian dự kiến ban đầu. Với định hướng "độc đáo, u tối và lấy cốt truyện làm trọng tâm", Codename Hexe đang trở thành dự án nhận được nhiều sự kỳ vọng nhất trong lộ trình tương lai của thương hiệu Assassin's Creed.