Hệ sinh thái AI Blackwell của Leadtek tại Computex 2026: Giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp Sự kết hợp giữa phần cứng NVIDIA RTX PRO kiến trúc Blackwell và phần mềm AIDMS 2.0 giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống AI Agent bảo mật ngay trên hạ tầng nội bộ.

Tại triển lãm Computex 2026, Leadtek đã giới thiệu dải giải pháp AI toàn diện, từ hệ thống máy trạm, máy chủ được chứng nhận bởi NVIDIA đến phần mềm quản lý thông minh. Các giải pháp này tập trung vào việc hỗ trợ doanh nghiệp triển khai mô hình AI quy mô lớn trên hạ tầng nội bộ (on-premises), đảm bảo tính bảo mật và hiệu suất vận hành liên tục cho các AI Agent.

Hệ thống phần cứng Blackwell tối ưu cho mọi quy mô doanh nghiệp

Leadtek mang đến danh mục sản phẩm đa dạng, từ các hệ thống máy trạm cá nhân đến giải pháp trung tâm dữ liệu như NVIDIA DGX Spark. Điểm nhấn của dòng sản phẩm lần này là việc ứng dụng dòng card đồ họa chuyên nghiệp NVIDIA RTX PRO kiến trúc Blackwell, mang lại khả năng tính toán vượt trội và khả năng mở rộng linh hoạt trong tương lai.

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition, NVIDIA DGX Spark, NVIDIA IGX industrial edge AI platform, AI deskside supercomputer and AI Server

Chi tiết các dòng máy trạm và máy chủ WinFast

Các hệ thống mới của Leadtek được tối ưu hóa cho nền tảng NVIDIA AI Enterprise và NVIDIA NIM, cho phép doanh nghiệp linh hoạt lựa chọn cấu hình theo nhu cầu thực tế:

Dòng máy Đặc điểm cấu hình nổi bật Đối tượng khách hàng WinFast WS950 Hỗ trợ 2 GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell, tổng bộ nhớ 192GB GDDR7 Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) WinFast GS5855T Hỗ trợ tối đa 8 GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition Nhu cầu tính toán AI quy mô lớn, trung tâm dữ liệu

Đột phá với phần mềm quản lý AIDMS 2.0

Bên cạnh phần cứng mạnh mẽ, Leadtek còn giới thiệu phiên bản 2.0 của phần mềm AIDMS (AI Development Management System). Đây là công cụ quan trọng giúp đơn giản hóa quy trình xây dựng và triển khai AI Agent thông qua việc điều phối tài nguyên GPU linh hoạt và quản lý đa mô hình dự án đồng thời.

Việc kết hợp AIDMS 2.0 với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cho phép doanh nghiệp tự động hóa các quy trình làm việc phức tạp mà vẫn giữ được quyền kiểm soát dữ liệu tuyệt đối. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các lĩnh vực yêu cầu mức độ bảo mật cao như tài chính, ngân hàng và y tế, nơi dữ liệu nhạy cảm cần được xử lý hoàn toàn trong mạng nội bộ.

Tầm quan trọng của hạ tầng AI nội bộ

Trong bối cảnh AI trở thành yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển, việc lựa chọn hạ tầng có khả năng mở rộng đóng vai trò quyết định đến hiệu quả đầu tư. Giải pháp đồng bộ từ Leadtek không chỉ cung cấp sức mạnh tính toán thuần túy mà còn giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai, tối ưu hóa hiệu suất vận hành và đảm bảo an toàn thông tin trong suốt quá trình ứng dụng AI vào thực tiễn.