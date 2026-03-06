Hệ sinh thái Asus ROG Edition 20: Dấu ấn 20 năm định hình tương lai ngành gaming tại Computex 2026 Asus ROG ra mắt bộ sưu tập Edition 20 tại Computex 2026 với loạt linh kiện RTX 5090 và màn hình OLED 540Hz, khẳng định vị thế dẫn đầu sau hai thập kỷ phát triển công nghệ.

Tại sự kiện Computex 2026, ASUS Republic of Gamers (ROG) đã chính thức trình làng bộ sưu tập ROG Edition 20, đánh dấu cột mốc 20 năm hình thành và phát triển. Khởi đầu từ năm 2006 với dòng bo mạch chủ chuyên biệt cho ép xung, ROG hiện đã trở thành một hệ sinh thái gaming toàn diện, tích hợp sâu các công nghệ phần cứng, phần mềm và trí tuệ nhân tạo (AI).

Triết lý thiết kế và hệ sinh thái kỷ niệm 20 năm

Bộ sưu tập Edition 20 được xây dựng dựa trên ngôn ngữ thiết kế mới, kết hợp giữa sắc đen truyền thống, tông đỏ đặc trưng và các điểm nhấn màu vàng cao cấp. Danh mục sản phẩm bao phủ toàn bộ trải nghiệm của người dùng, từ các linh kiện cốt lõi như bo mạch chủ, card đồ họa cho đến thiết bị di động và các vật phẩm phong cách sống.

ROG Crosshair X870E Edition 20: Trung tâm điều khiển hệ thống

ROG Crosshair X870E Edition 20 là tâm điểm dành cho các hệ thống máy trạm và gaming hiệu năng cực cao. Bo mạch chủ này sở hữu hệ thống nguồn 24+2+2 phase, hỗ trợ tối đa 9 khe SSD M.2 tốc độ cao. Điểm nhấn kỹ thuật nằm ở màn hình AMOLED kép 6,67 inch tích hợp, cho phép theo dõi thông số hệ thống theo thời gian thực thông qua nền tảng ASUS InfoHub.

ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20: Sức mạnh đồ họa vượt giới hạn

Được thiết kế cho kỷ nguyên AI, mẫu card đồ họa này tích hợp màn hình AMOLED cong hiển thị hiệu ứng 3D và dữ liệu vận hành. Hệ thống tản nhiệt bốn quạt kết hợp buồng hơi và kim loại lỏng giúp tăng hiệu suất luồng khí lên 20%. Với công suất tối đa lên đến 800W, đây là giải pháp tối ưu cho các tác vụ xử lý đồ họa và trí tuệ nhân tạo chuyên sâu.

Bộ nguồn Thor 3000W và các giải pháp năng lượng

ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20 là bộ nguồn mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của hãng, đủ khả năng vận hành đồng thời bốn card đồ họa RTX 5090. Nhờ công nghệ GaN MOSFET cấp máy chủ và bộ ổn định điện áp GPU-First, độ ổn định điện năng được cải thiện tới 45% so với các thế hệ trước.

Đột phá thiết kế máy tính để bàn và laptop gaming

Phân khúc máy tính hoàn thiện cũng ghi nhận những bước tiến lớn về cả kích thước và hiệu năng:

ROG NUC 16 Edition 20: Sức mạnh của RTX 5090 Laptop gói gọn trong thân máy 3 lít, hỗ trợ xuất hình 8K và công nghệ DLSS 4.5.

Sức mạnh của RTX 5090 Laptop gói gọn trong thân máy 3 lít, hỗ trợ xuất hình 8K và công nghệ DLSS 4.5. ROG G1000 Edition 20: Desktop flagship sử dụng vi xử lý AMD Ryzen 9 9950X3D và công nghệ quạt hologram AniMe Holo đầu tiên trên thế giới.

Desktop flagship sử dụng vi xử lý AMD Ryzen 9 9950X3D và công nghệ quạt hologram AniMe Holo đầu tiên trên thế giới. ROG Strix SCAR 18 2026: Trang bị màn hình Mini-LED 4K 240Hz đạt chuẩn Nebula HDR, tích hợp công nghệ khử nhòe Nebula ELMB.

Thế hệ màn hình OLED 540Hz và Gaming di động

ROG tiếp tục dẫn đầu mảng hiển thị với mẫu Strix OLED XG259QWPG ACE, màn hình OLED eSports 24,5 inch đầu tiên thế giới đạt tần số quét 540Hz. Việc ứng dụng vật liệu GaN vào hệ thống tản nhiệt màn hình giúp giảm nhiệt lượng thất thoát 35%, bảo vệ tuổi thọ tấm nền.

Ở mảng cầm tay, ROG XBOX Ally X20 Bundle gây ấn tượng với màn hình Nebula HDR OLED 7,4 inch và chip xử lý AMD Ryzen AI Z2 Extreme. Khi kết hợp cùng kính thực tế tăng cường ROG XREAL R1, thiết bị mở ra không gian giải trí đắm chìm, hỗ trợ đa nền tảng từ Game Pass đến Steam.

Sau hai thập kỷ, ROG không chỉ dừng lại ở một thương hiệu phần cứng mà đã chuyển mình thành một cộng đồng công nghệ toàn cầu. Các sản phẩm Edition 20 không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm mà còn là tiền đề để hãng bước vào thập kỷ thứ ba với trọng tâm là cá nhân hóa và trí tuệ nhân tạo.