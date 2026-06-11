Hệ sinh thái phụ kiện Belkin cho iPhone 17 Series chính thức cập bến CellphoneS CellphoneS mở bán bộ sưu tập ốp lưng và kính cường lực Belkin dành cho iPhone 17 Series, nổi bật với tiêu chuẩn chống sốc quân đội và khả năng tương thích sạc MagSafe 25W.

Belkin, thương hiệu phụ kiện công nghệ từ Mỹ và là đối tác chiến lược tại Apple Store toàn cầu, vừa chính thức ra mắt bộ đôi ốp lưng và kính cường lực cho dòng iPhone 17 Series tại thị trường Việt Nam. Các sản phẩm hiện đã có mặt tại hệ thống CellphoneS, mang đến giải pháp bảo vệ toàn diện cho thế hệ điện thoại mới nhất của Apple.

CellphoneS mở bán các mẫu ốp lưng và kính cường lực Belkin dành cho iPhone 17 Series

Lý do iPhone 17 Series cần được trang bị phụ kiện bảo vệ sớm

Khác với thế hệ tiền nhiệm, iPhone 17 Series sử dụng khung nhôm nhằm tối ưu trọng lượng và cảm giác cầm nắm. Tuy nhiên, vật liệu này có xu hướng dễ trầy xước hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày. Việc trang bị ốp lưng và kính cường lực ngay từ đầu không chỉ giúp bảo vệ thiết bị khỏi va đập mà còn giữ giá trị máy cho các nhu cầu chuyển nhượng sau này.

Việc sử dụng ốp lưng sẽ giúp bảo vệ điện thoại tốt hơn

Phân tích kỹ thuật các dòng ốp lưng MagSafe từ Belkin

Dòng ốp lưng mới của Belkin tập trung vào ba tiêu chí cốt lõi: khả năng chống sốc chuẩn quân đội, sự mỏng nhẹ và tính tương thích cao với hệ sinh thái MagSafe/Qi2 với công suất sạc tối đa 25W.

1. Ốp lưng MagSafe Clear Case (Trong suốt)

Đây là dòng sản phẩm dành cho người dùng muốn giữ nguyên thiết kế gốc của iPhone 17. Ốp lưng được tích hợp công nghệ chống sốc đạt chuẩn quân đội, cho phép bảo vệ thiết bị khi rơi từ độ cao 4m. Điểm đáng chú ý nhất là lớp phủ chống UV và chống trầy xước, giúp hạn chế hiện tượng ố vàng – vấn đề thường gặp trên các dòng ốp trong suốt kém chất lượng.

Ốp lưng trong suốt Belkin dành cho iPhone 17 Pro Max

2. Series SheerForce: Grip và Protect

Bên cạnh dòng Clear Case, Belkin bổ sung hai lựa chọn chuyên biệt cho các nhu cầu khác nhau:

SheerForce Grip: Tập trung vào trải nghiệm cầm nắm với bề mặt chống trượt. Sản phẩm sử dụng 75% nhựa tái chế, hỗ trợ chống rơi từ độ cao 2m.

Tập trung vào trải nghiệm cầm nắm với bề mặt chống trượt. Sản phẩm sử dụng 75% nhựa tái chế, hỗ trợ chống rơi từ độ cao 2m. SheerForce Protect: Sử dụng cấu trúc hai lớp kết hợp công nghệ Impact Guard để bảo vệ các cạnh dưới nhạy cảm. Dòng này đạt mức chống rơi 4m và có lớp phủ nhám chống bám vân tay.

Ốp lưng Magsafe SheerForce Grip Series Belkin

Ốp lưng Magsafe SheerForce Protect Series

Công nghệ kính cường lực: Độ cứng 9H và tính năng bảo mật

Belkin cung cấp hai tùy chọn kính cường lực chính, đều được đi kèm khay Easy Align giúp người dùng có thể tự dán tại nhà một cách chính xác:

Tính năng Tempered Glass (Tiêu chuẩn) Tempered Glass Privacy (Chống nhìn trộm) Độ cứng Chuẩn 9H (gấp 15 lần kính thường) Nhật Bản cao cấp, xử lý hóa học Độ dày 0.33 mm Tối ưu độ bền và hiển thị Bảo mật Kháng khuẩn, chống vân tay Chống nhìn trộm 2 chiều Chống rơi Lên đến 1.8m Mức độ chống trầy cao nhất

CellphoneS hiện đang bán nhiễu mẫu kính cường lực cho dòng iPhone 17

Hiện nay, toàn bộ hệ sinh thái phụ kiện Belkin cho iPhone 17 Series đã được phân phối chính hãng tại các cửa hàng CellphoneS và kênh trực tuyến, đi kèm chính sách bảo hành 2 năm 1 đổi 1 cho các trường hợp lỗi kỹ thuật hoặc ố vàng đối với ốp lưng trong suốt.