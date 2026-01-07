Hệ sinh thái phụ kiện Galaxy Z 2026: Sạc từ tính và chất liệu Aramid lên ngôi Loạt ảnh rò rỉ về ốp lưng chính hãng của Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra và Z Flip8 cho thấy Samsung đang tập trung vào tính năng sạc từ tính, vật liệu cao cấp và khả năng cá nhân hóa sâu sắc.

Samsung chuẩn bị làm mới dòng điện thoại gập với bộ ba Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra và Z Flip8 dự kiến ra mắt vào năm 2026. Những hình ảnh rò rỉ mới nhất về hệ sinh thái phụ kiện không chỉ hé lộ thiết kế máy mà còn cho thấy định hướng mới của hãng trong việc tối ưu trải nghiệm người dùng thông qua các tính năng như sạc từ tính và vật liệu siêu bền.

Galaxy Z Fold8 Ultra: Ưu tiên vật liệu cao cấp và tính năng sạc từ tính

Phiên bản cao cấp nhất trong dòng sản phẩm mới, Galaxy Z Fold8 Ultra, được dự báo sẽ sở hữu ít nhất ba tùy chọn ốp lưng chính hãng bao gồm nhựa trong suốt, silicon và sợi Aramid. Đáng chú ý, các phiên bản nhựa trong và silicon sẽ được tích hợp vòng từ tính, hỗ trợ công nghệ sạc không dây và kết nối với các phụ kiện tương thích một cách dễ dàng.

Thiết kế mặt trước Galaxy Z Fold8 Ultra

Bên cạnh đó, dòng ốp lưng sợi Aramid sẽ là điểm nhấn cho nhóm người dùng yêu thích sự sang trọng và bền bỉ. Với đặc tính siêu nhẹ và chịu lực tốt, loại ốp này dự kiến có ba màu sắc chủ đạo là đen, xanh dương và đỏ. Việc đưa vật liệu Aramid vào hệ sinh thái phụ kiện cho thấy Samsung đang nỗ lực giảm trọng lượng tổng thể cho thiết bị gập cỡ lớn mà vẫn đảm bảo độ an toàn cao.

Ốp lưng silicon Aramid cho Galaxy Z Fold8 Ultra

Ốp lưng Aramid trong suốt cho Galaxy Z Fold8 Ultra

Ốp lưng sợi Aramid cho Galaxy Z Fold8 Ultra

Galaxy Z Fold8: Sự kết hợp giữa bảo vệ và tính nghệ thuật

Đối với phiên bản Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn, Samsung tiếp tục duy trì ba dòng ốp lưng tương tự như bản Ultra. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở khả năng cá nhân hóa mạnh mẽ. Hãng được cho là sẽ hợp tác với các thương hiệu và nghệ sĩ nổi tiếng như Esther Kim, Joker và Kakao Corp để mang đến những họa tiết độc quyền trên các mẫu ốp lưng trong suốt.

Ốp lưng sợi Aramid cho Samsung Galaxy Z Fold8

Ốp lưng sợi Aramid cho Samsung Galaxy Z Fold8

Hướng đi này biến phụ kiện không chỉ là lớp vỏ bảo vệ đơn thuần mà còn trở thành một phần thể hiện cá tính của người sở hữu. Các mẫu ốp này vẫn đảm bảo độ mỏng nhẹ, không làm gia tăng đáng kể kích thước của máy khi gập lại.

Ốp lưng trong suốt cho Samsung Galaxy Z Fold8

Ốp lưng trong suốt cho Samsung Galaxy Z Fold8

Galaxy Z Flip8: Phong cách tối giản và linh hoạt

Dòng Galaxy Z Flip8 dường như đi theo triết lý tối giản hơn với hai lựa chọn chủ đạo là ốp nhựa trong và silicon. Các mẫu silicon sẽ có hai màu Xám và Trắng, tích hợp thêm vòng cầm (ring grip) đặc trưng để tăng độ chắc chắn khi thao tác bằng một tay hoặc mang theo bên mình.

Ốp lưng silicon cho Samsung Galaxy Z Flip8

Ốp lưng silicon cho Samsung Galaxy Z Flip8

Tương tự như dòng Fold, ốp lưng trong suốt của Z Flip8 cũng sẽ có các phiên bản thiết kế nghệ thuật, giúp thiết bị trở nên nổi bật hơn. Việc phổ cập phụ kiện tích hợp tính năng thực dụng như vòng từ tính hay vòng cầm tay cho thấy Samsung đang nỗ lực đưa dòng điện thoại gập tiến gần hơn tới sự tiện dụng của các dòng flagship truyền thống.

Ốp lưng trong suốt cho Samsung Galaxy Z Flip8