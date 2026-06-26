Hệ sinh thái phụ kiện UGREEN: Tối ưu hiệu suất di động với công nghệ GaN và chuẩn sạc Qi2 UGREEN ưu đãi đến 45% cho sạc GaN, pin dự phòng Qi2 và thiết bị định vị. Giải pháp tối ưu hiệu suất sạc và lưu trữ di động cho người dùng chuyên nghiệp.

Trong bối cảnh nhu cầu di chuyển và làm việc từ xa ngày càng tăng, việc sở hữu một hệ sinh thái phụ kiện công nghệ tin cậy trở nên thiết yếu. UGREEN, thương hiệu phụ kiện điện tử phổ biến, vừa công bố chương trình ưu đãi lớn lên đến 45% cho các dòng sản phẩm chủ lực, tập trung vào công nghệ sạc GaN, chuẩn không dây Qi2 và giải pháp định vị thông minh.

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Công nghệ định vị FineTrack: Giải pháp bảo mật hành lý thông minh

Thiết bị định vị FineTrack Mini 2 và FineTrack 2 là những giải pháp quan trọng cho người dùng thường xuyên di chuyển. Cả hai đều tương thích hoàn toàn với mạng lưới Apple Find My, cho phép theo dõi vị trí toàn cầu thông qua ứng dụng trên iPhone hoặc iPad.

FineTrack Mini 2 nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, đạt tiêu chuẩn kháng nước IP68 và âm báo cường độ cao 110dB, giúp tìm kiếm hành lý dễ dàng trong môi trường ồn ào. Trong khi đó, phiên bản FineTrack 2 có thiết kế hình quả bóng độc đáo với các yếu tố trang trí phát quang trong bóng tối, hỗ trợ cảnh báo "Forget-me-not" khi người dùng rời xa vật dụng cá nhân.

Giải pháp năng lượng: Bước tiến với chuẩn Qi2 và công nghệ GaN

Điểm nhấn kỹ thuật trong đợt này là sạc dự phòng MagFlow Air Magnetic đạt chứng nhận Qi2. Đây là chuẩn sạc không dây mới nhất đảm bảo sự căn chỉnh từ tính hoàn hảo và hiệu suất sạc 15W ổn định cho các dòng iPhone đời mới. Thiết bị sở hữu dung lượng 10.000mAh, tích hợp sẵn cáp USB-C và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn hàng không.

Song song đó, củ sạc Nexode 65W sử dụng công nghệ GaN (Gallium Nitride) giúp thu nhỏ đáng kể kích thước so với các bộ sạc silicon truyền thống. Công nghệ này không chỉ tăng hiệu suất chuyển đổi năng lượng mà còn giảm nhiệt lượng tỏa ra, cho phép sạc nhanh đồng thời cho MacBook Air, iPad Pro và iPhone.

Trạm kết nối 11 trong 1 cho Mac mini M4

Đối với người dùng chuyên nghiệp và những người sáng tạo nội dung, trạm kết nối (Dock & Stand) cho Mac mini M4 là một giải pháp mở rộng phần cứng đáng chú ý. Thiết bị tích hợp khe cắm SSD M.2 NVMe hỗ trợ dung lượng lên đến 8TB, giải quyết triệt để vấn đề giới hạn lưu trữ trên các dòng máy tính nhỏ gọn của Apple.

Sản phẩm Đặc tính kỹ thuật nổi bật Mức giảm giá FineTrack Mini 2 (4-Pack) Apple Find My, IP68, Chu kỳ pin 5-7 năm 38% MagFlow Air Power Bank Chuẩn Qi2 15W, 10.000mAh, Cáp USB-C tích hợp 38% Nexode 65W GaN Charger Công nghệ GaN, 3 cổng sạc, siêu nhỏ gọn 38% Mac mini M4 Dock & Stand 11-in-1, Khe SSD NVMe 8TB, Tốc độ 10Gbps 44%

Chương trình ưu đãi của UGREEN diễn ra trên nền tảng Amazon US từ ngày 23/06 đến hết ngày 26/06/2026. Đây là thời điểm thích hợp để người dùng tối ưu hóa bộ thiết bị công nghệ cá nhân với mức chi phí hợp lý hơn.