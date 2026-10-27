Hệ sinh thái thiết bị nhà bếp thông minh COSORI chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam Thương hiệu COSORI mang đến Việt Nam dải sản phẩm gồm nồi chiên không dầu Dual Blaze, nồi cơm điện Fuzzy Logic và ấm đun siêu tốc qua đơn vị phân phối O-Tech.

Thương hiệu gia dụng COSORI đến từ Mỹ đã chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam từ ngày 25/10/2026, thông qua đơn vị phân phối chính hãng O-Tech. Thương hiệu giới thiệu hệ sinh thái thiết bị nhà bếp thông minh gồm nồi chiên không dầu, nồi cơm điện đa năng và ấm đun nước siêu tốc nhằm tối ưu hóa công việc nội trợ thường nhật.

Nền tảng thương hiệu từ sàn thương mại điện tử quốc tế

Trước khi đặt chân vào Việt Nam, COSORI đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc tại các thị trường quốc tế lớn. Số liệu thống kê từ Stackline cho thấy thương hiệu từng giữ vị trí dẫn đầu về doanh số nồi chiên không dầu trên nền tảng thương mại điện tử Amazon Mỹ trong giai đoạn từ tháng 2/2019 đến tháng 2/2022.

Đặc biệt, dòng sản phẩm COSORI TurboBlaze từng vươn lên vị trí số 1 trong danh mục Best Sellers in Air Fryers với hơn 22.000 lượt đánh giá từ khách hàng. Việc gia nhập thị trường Việt Nam thông qua nhà phân phối O-Tech là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng phạm vi phục vụ nhóm người tiêu dùng ưa chuộng sự tiện nghi và công nghệ hiện đại trong gian bếp.

Đột phá từ công nghệ nhiệt kép 360 ThermoIQ và động cơ DC

Trọng tâm trong danh mục thiết bị của hãng là hai mẫu nồi chiên không dầu sở hữu những giải pháp kỹ thuật riêng biệt, hướng đến việc giải phóng thao tác cho người dùng.

Mẫu COSORI Dual Blaze 6.4L (P585S) được trang bị hệ thống thanh nhiệt kép bố trí ở cả phía trên và phía dưới, kết hợp với công nghệ kiểm soát nhiệt 360 ThermoIQ. Cấu tạo này tạo ra luồng nhiệt đối lưu đều khắp khoang nấu, làm chín thực phẩm đồng thời cả hai mặt mà không đòi hỏi người nấu phải dừng lại để lật hay lắc giỏ chiên. Thiết bị có sẵn 11 chế độ nấu tự động và hỗ trợ điều khiển từ xa qua ứng dụng VeSync.

Trong khi đó, phiên bản COSORI TurboBlaze 6L (DC601) sử dụng động cơ DC kết hợp công nghệ luồng khí TurboBlaze™. Động cơ này cho phép máy vận hành với 5 cấp độ quạt gió linh hoạt, kết hợp 9 chức năng nấu và dải nhiệt độ tùy biến rộng từ 30°C đến 230°C, đáp ứng tốt từ các món sấy nhiệt độ thấp đến nướng giòn nhiệt cao.

Kiểm soát nhiệt Fuzzy Logic trên nồi cơm và ấm siêu tốc công suất cao

Bên cạnh nồi chiên, danh mục sản phẩm nhà bếp của COSORI tại Việt Nam còn bổ sung các giải pháp thiết thực khác cho bữa ăn gia đình:

Nồi cơm điện đa năng COSORI 5L (R501): Tích hợp thuật toán Fuzzy Logic thông minh, cho phép điều chỉnh nhiệt độ chính xác theo quy trình 7 bước. Cơ chế này giúp tối ưu hóa cấu trúc hạt cơm cho từng loại gạo như gạo trắng, gạo lứt hay gạo làm sushi. Thiết bị cũng tích hợp thêm các tiện ích hấp, ninh chậm, xào và làm bánh.

Tích hợp thuật toán Fuzzy Logic thông minh, cho phép điều chỉnh nhiệt độ chính xác theo quy trình 7 bước. Cơ chế này giúp tối ưu hóa cấu trúc hạt cơm cho từng loại gạo như gạo trắng, gạo lứt hay gạo làm sushi. Thiết bị cũng tích hợp thêm các tiện ích hấp, ninh chậm, xào và làm bánh. Ấm đun siêu tốc vỏ thủy tinh COSORI 1.7L (G173): Cho tốc độ đun sôi một cốc nước chỉ trong thời gian dưới 3 phút.

Cho tốc độ đun sôi một cốc nước chỉ trong thời gian dưới 3 phút. Ấm đun bằng thép không gỉ 304 COSORI 1.7L (S152): Đạt tốc độ gia nhiệt ấn tượng khi đun sôi 250ml nước trong khoảng 43 giây.

Cả hai mẫu ấm đun nước đều được trang bị hệ thống rơ-le an toàn, tự động ngắt điện khi nước sôi đạt chuẩn và tích hợp tính năng bảo vệ chống đun khô khi cạn nước.

Bảng so sánh thông số các thiết bị COSORI ra mắt tại Việt Nam