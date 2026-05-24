Hệ thống lái hỗ trợ của BYD giúp giảm tỷ lệ tai nạn nghiêm trọng xuống còn 1/6 Dựa trên dữ liệu từ gần 3 triệu xe, BYD khẳng định công nghệ hỗ trợ lái giúp giảm thiểu đáng kể tai nạn nghiêm trọng và va chạm khi đỗ xe nhờ kiến trúc Xuanji và trí tuệ nhân tạo.

BYD vừa công bố báo cáo quan trọng về hiệu quả của công nghệ lái xe thông minh trên các dòng sản phẩm của hãng. Theo đó, hệ thống lái hỗ trợ đã giúp giảm tỷ lệ tai nạn nghiêm trọng xuống chỉ còn một phần sáu so với lái xe truyền thống do con người điều khiển. Con số này được tính toán dựa trên các sự cố kích hoạt túi khí thực tế trên mỗi 10 triệu km di chuyển.

Hệ thống lái hỗ trợ của BYD đã được triển khai trên hơn 60 mẫu xe và gần 3 triệu phương tiện.

Thông tin này được ông Yang Dongsheng, Phó chủ tịch cấp cao tập đoàn BYD, trình bày tại Hội nghị thường niên Công nghệ Xe thông minh kết nối lần thứ 13 diễn ra ở Thượng Hải vào ngày 21 tháng 5. Đây là minh chứng cho nỗ lực của hãng trong việc phổ cập hóa công nghệ an toàn thông minh trên quy mô lớn.

Phổ cập hỗ trợ lái cấp độ 2 trên toàn dòng xe

Ông Yang cho biết BYD đã bắt đầu mở rộng việc triển khai hệ thống lái thông minh từ đầu năm 2025. Hiện tại, hầu hết các dòng xe du lịch của hãng đã được trang bị hệ thống lái hỗ trợ cấp độ 2. Dữ liệu sử dụng thực tế cho thấy người dùng đang ngày càng tin tưởng vào các tính năng này.

Cụ thể, tỷ lệ kích hoạt hệ thống lái hỗ trợ định vị đã vượt ngưỡng 50%, trong khi tính năng hỗ trợ đỗ xe đạt tỷ lệ sử dụng lên tới 86%. Đặc biệt, công nghệ hỗ trợ đỗ xe đã giúp giảm thiểu các vụ va chạm nhỏ và vết xước xuống còn khoảng 1/50 so với khi người lái tự thực hiện. BYD cũng nhấn mạnh vai trò của hệ thống lái thông minh Mắt Thần trong việc nâng cao trải nghiệm an toàn cho khách hàng.

Kiến trúc Xuanji và sức mạnh từ trí tuệ nhân tạo

Khả năng tích hợp sâu các tính năng thông minh của BYD xuất phát từ Kiến trúc Xuanji. Đây là nền tảng thống nhất kết hợp giữa kiến trúc điện tử và hệ thống điện khí hóa của xe. BYD sử dụng các mô hình thế giới dựa trên đám mây và học tăng cường để huấn luyện mô phỏng, dựa trên nguồn dữ liệu khổng lồ 190 triệu km lái xe hàng ngày.

Đáng chú ý, các thuật toán của hãng được cập nhật liên tục với chu kỳ 3 ngày một lần. Hệ thống này kết hợp giữa mạng lưới chiếm dụng bằng hình ảnh và lidar để xác định chính xác các vật cản trong những tình huống đỗ xe phức tạp. Ngoài ra, các mô hình AI vật lý trên xe cho phép dự đoán và tính toán phản ứng phòng vệ trước các nguy cơ tiềm ẩn.

Khả năng vận hành trong điều kiện khắc nghiệt

Bên cạnh các tính năng hỗ trợ hàng ngày, BYD còn tập trung phát triển khả năng xử lý trong các tình huống khẩn cấp như nổ lốp ở tốc độ cao, di chuyển dưới mưa tuyết hoặc trên mặt đường trơn trượt. Nền tảng điện thông minh của hãng có khả năng ổn định thân xe chỉ trong vòng 200 mili giây nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa động cơ và khung gầm.

Các thử nghiệm thực tế cho thấy xe vẫn duy trì được độ ổn định ngay cả khi nổ lốp ở tốc độ vượt quá 200 km/h. Để đạt được kết quả này, BYD đã vận hành hệ thống bãi thử nghiệm chuyên dụng, kết hợp giữa mô phỏng máy tính và thử nghiệm thực địa khắt khe.

Tình hình thị trường và các dòng sản phẩm mới

Các sản phẩm mới ra mắt của BYD như Atto 3 phiên bản cập nhật đã được bổ sung thêm phạm vi hoạt động và công nghệ sạc nhanh. Mẫu sedan Seal 08 sắp tới cũng dự kiến được trang bị hệ thống lái bánh sau hiện đại. Dưới đây là bảng tổng hợp số liệu kinh doanh gần nhất của BYD:

Chỉ số kinh doanh Số liệu (Tháng 4/2026) Thay đổi Doanh số xe điện toàn cầu 314.100 xe Tăng 6,2% (so với tháng 3/2026) So với cùng kỳ năm ngoái - Giảm 15,7% Doanh số tháng 3/2026 295.639 xe -

Dù có sự sụt giảm so với cùng kỳ năm trước, doanh số của BYD vẫn cho thấy sự tăng trưởng ổn định theo tháng, củng cố vị thế của hãng trong phân khúc xe điện thông minh toàn cầu.