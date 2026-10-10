Hệ thống tản nhiệt chất lỏng RGB trên RedMagic 12 Pro+ có gì đặc biệt trước ngày ra mắt? Mẫu gaming phone RedMagic 12 Pro+ gây ấn tượng khi tích hợp tản nhiệt chất lỏng RGB cùng chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 trước ngày ra mắt 15/10.

Thương hiệu nubia chuẩn bị ra mắt thế hệ điện thoại chuyên game tiếp theo mang tên RedMagic 12 Pro+ tại thị trường Trung Quốc. Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất trên thiết bị này là việc trang bị hệ thống tản nhiệt chất lỏng tích hợp dải đèn RGB, đánh dấu một bước tiến mới về giải pháp kiểm soát nhiệt độ trên các thiết bị di động cấu hình cao.

Đột phá cấu trúc làm mát chất lỏng kết hợp đèn RGB

Theo các thông tin được công bố chính thức trên mạng xã hội Weibo, RedMagic 12 Pro+ sẽ trở thành smartphone đầu tiên trên thế giới sở hữu công nghệ tản nhiệt chất lỏng tích hợp hệ thống chiếu sáng RGB. Dù chi tiết cơ chế vận hành của dải đèn vẫn chưa được công bố toàn diện, nhà sản xuất đã làm rõ những nâng cấp trọng yếu trong kiến trúc dẫn nhiệt của máy.

Red Magic 12 Pro+ sẽ có hệ thống tản nhiệt chất lỏng RGB xịn sò

Cụ thể, nubia áp dụng thiết kế luồng không khí vòng kép hoàn toàn mới trên thiết bị. Cấu trúc này mở rộng đáng kể diện tích bề mặt tiếp xúc nhiệt khi so sánh với thế hệ RedMagic 11 Pro+ tiền nhiệm. Nhờ đó, hiệu quả truyền tải và giải phóng nhiệt lượng được tối ưu hóa rõ rệt, ngăn chặn hiện tượng quá nhiệt khi máy phải xử lý các tựa game nặng trong thời gian dài.

Bên cạnh cụm tản nhiệt chất lỏng tân tiến, RedMagic 12 Pro+ vẫn duy trì hệ thống quạt làm mát chủ động đặc trưng của dòng máy chuyên game nubia. Sự kết hợp giữa tản nhiệt chủ động và tản nhiệt chất lỏng tạo nên một chu trình luân chuyển luồng khí liên tục, giữ xung nhịp thiết bị luôn ở mức ổn định.

Sức mạnh phần cứng Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 và thiết kế mới

Về cấu hình xử lý, RedMagic 12 Pro+ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Con chip đầu bảng này đòi hỏi hệ thống tản nhiệt phải hoạt động với công suất rất cao để khai thác tối đa hiệu năng đồ họa mà không làm giảm xung nhịp do nhiệt độ.

Smartphone chuyên game mới của nubia sẽ ra mắt vào ngày 15/10

Không chỉ nâng cấp linh kiện bên trong, nubia còn thực hiện cải tiến về mặt công thái học. Mẫu máy mới sở hữu thân máy mỏng và trọng lượng nhẹ hơn so với phiên bản trước, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái hơn khi chơi game lâu. Thiết bị sẽ cung cấp 3 tùy chọn màu sắc khác nhau khi ra mắt.

Kỳ vọng trước thời điểm ra mắt chính thức

Theo kế hoạch, RedMagic 12 Pro+ sẽ chính thức trình làng tại thị trường Trung Quốc vào ngày 15 tháng 10 tới. Sự kết hợp giữa vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 và hệ sinh thái làm mát vòng kép tích hợp đèn RGB hứa hẹn sẽ thiết lập tiêu chuẩn tản nhiệt mới cho phân khúc smartphone gaming cao cấp trong thời gian tới.