Hệ thống TPMS trên ô tô: Nguy cơ bị theo dõi lịch trình từ cảm biến áp suất lốp Nghiên cứu từ Viện Mạng IMDEA cho thấy tín hiệu không dây từ hệ thống TPMS có thể bị tội phạm khai thác để theo dõi vị trí xe từ xa với thiết bị giá rẻ dưới 100 USD.

Hệ thống Giám sát Áp suất Lốp (TPMS) là một tính năng an toàn bắt buộc trên phần lớn ô tô hiện đại, giúp cảnh báo tài xế về tình trạng lốp để tránh tai nạn. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng chính hệ thống này đang trở thành một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, cho phép người lạ có thể theo dõi lịch trình di chuyển của chủ xe mà không cần cài đặt thêm bất kỳ thiết bị định vị nào.

Cơ chế theo dõi thông qua tín hiệu không dây TPMS

Hệ thống TPMS hoạt động bằng cách phát ra các tín hiệu không dây liên tục để truyền dữ liệu áp suất từ lốp xe về máy tính trung tâm. Mỗi lốp xe sở hữu một mã nhận diện tín hiệu độc nhất. Chính đặc điểm này vô tình biến chiếc xe thành một nguồn phát tín hiệu định danh, giúp bất kỳ ai có bộ thu phù hợp đều có thể nhận diện và bám theo.

Nghiên cứu mang tên "Không thể che giấu bước chân của bạn: Suy luận mô hình chuyển động của ô tô từ các phép đo TPMS thụ động" do các chuyên gia tại Viện Mạng IMDEA (Madrid, Tây Ban Nha) thực hiện đã làm sáng tỏ vấn đề này. Dự kiến kết quả đầy đủ sẽ được công bố trên tạp chí IEEE WONS vào năm 2026.

Thiết bị theo dõi chi phí thấp và hiệu quả cao

Các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng việc thu thập dữ liệu TPMS không hề tốn kém. Họ chỉ mất chưa đến 100 USD để chế tạo một bộ thu sóng vô tuyến có khả năng thu tín hiệu từ khoảng cách hơn 40 mét. Đáng chú ý, thiết bị này có thể hoạt động xuyên qua tường và bắt được tín hiệu ngay cả khi ô tô đang di chuyển ở tốc độ cao.

Trong thử nghiệm kéo dài 10 tuần, nhóm nghiên cứu đã thu thập hơn 6 triệu tín hiệu từ hơn 20.000 phương tiện. Bằng cách phân tích các chỉ số áp suất, họ thậm chí có thể phân biệt được loại phương tiện là xe tải chở hàng nặng hay xe gia đình cỡ nhỏ.

Rủi ro về quyền riêng tư và thói quen sinh hoạt

Việc lộ mã tín hiệu độc nhất từ lốp xe cho phép kẻ xấu thiết lập một biểu đồ thói quen sinh hoạt của nạn nhân. Theo thời gian, những dữ liệu này sẽ tiết lộ các mốc thời gian cố định như lúc rời nhà đi làm, thời điểm về nhà, hoặc các địa điểm thường xuyên ghé thăm như siêu thị và trường học.

So với các phương thức theo dõi khác như gắn Apple AirTags hay ném điện thoại có gắn nam châm vào xe, việc khai thác TPMS tinh vi hơn vì tội phạm không cần phải tiếp cận trực tiếp phương tiện để đặt thiết bị. Điều này tạo ra một thách thức mới cho các nhà sản xuất ô tô trong việc mã hóa tín hiệu để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng.

Theo dữ liệu từ Văn phòng Nạn nhân Tội phạm (OVC), mỗi năm có hơn 3 triệu người tại Mỹ bị theo dõi, phần lớn bởi những người quen biết. Việc hệ thống TPMS tồn tại lỗ hổng bảo mật vô tình cung cấp thêm một công cụ hỗ trợ cho các hành vi xâm phạm đời tư trái phép. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng đã đến lúc các hãng xe cần nhìn nhận lại cách thức truyền tin của cảm biến áp suất lốp nhằm đảm bảo an toàn toàn diện cho người sử dụng.