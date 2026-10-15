Heart Of Midlothian 1-1 FC Nordsjaelland: Hai đội chia điểm Heart Of Midlothian đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Trận gặp FC Nordsjaelland diễn ra 02:00 ngày 16/10 tại Tynecastle Park.

Heart Of Midlothian 1 - 1 FC Nordsjaelland Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Heart Of Midlothian tiếp đón FC Nordsjaelland.

5' Thẻ vàng Phút 5': C. Braga (Heart Of Midlothian) nhận thẻ vàng (Holding).

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Heart Of Midlothian 51% - 49% FC Nordsjaelland, dứt điểm 2 - 0, phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Heart Of Midlothian 53% - 47% FC Nordsjaelland, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 1.

33' BÀN THẮNG! Heart Of Midlothian (1-0) Phút 33': O. McEntee (Heart Of Midlothian) lập công (kiến tạo: J. McCart). Tỷ số: 1 - 0.

37' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Heart Of Midlothian 54% - 46% FC Nordsjaelland, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 6; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 2.

43' Thẻ vàng Phút 43': V. Nelsson (FC Nordsjaelland) nhận thẻ vàng (Handling).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' Thẻ vàng Phút 47': J. Wilson (Heart Of Midlothian) nhận thẻ vàng (Tripping).

49' Heart Of Midlothian ép sân Cầm bóng: Heart Of Midlothian 54% - 46% FC Nordsjaelland, dứt điểm 11 - 5 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 5; phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 0 - 2.

55' Thẻ vàng Phút 55': I. Adel (FC Nordsjaelland) nhận thẻ vàng (Roughing).

63' Heart Of Midlothian ép sân Cầm bóng: Heart Of Midlothian 51% - 49% FC Nordsjaelland, dứt điểm 15 - 5 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 4 - 5; phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 0 - 5.

64' Thay người Phút 64' (FC Nordsjaelland): L. Sadio vào sân thay R. Norheim.

64' Thay người Phút 64' (FC Nordsjaelland): N. Rojkjaer vào sân thay M. Brink.

66' Thẻ vàng Phút 66': H. Milne (Heart Of Midlothian) nhận thẻ vàng (Holding).

70' Thay người Phút 70' (Heart Of Midlothian): S. Kerjota vào sân thay C. Braga.

72' Thay người Phút 72' (FC Nordsjaelland): H. Rasmussen vào sân thay A. Lind.

75' Heart Of Midlothian ép sân Cầm bóng: Heart Of Midlothian 48% - 52% FC Nordsjaelland, dứt điểm 18 - 7 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 5 - 6; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 2 - 6.

77' Thay người Phút 77' (Heart Of Midlothian): J. Williams vào sân thay J. Wilson.

83' Thay người Phút 83' (FC Nordsjaelland): V. Berthelsen vào sân thay V. Nelsson.

86' BÀN THẮNG! FC Nordsjaelland (1-1) Phút 86': N. Rojkjaer (FC Nordsjaelland) lập công (kiến tạo: J. Lahteenmaki). Tỷ số: 1 - 1.

87' Thay người Phút 87' (Heart Of Midlothian): S. Kingsley vào sân thay H. Milne.

87' Thay người Phút 87' (Heart Of Midlothian): R. Mato vào sân thay J. McPake.

87' Thay người Phút 87' (Heart Of Midlothian): J. Altena vào sân thay O. McEntee.

87' Heart Of Midlothian ép sân Cầm bóng: Heart Of Midlothian 45% - 55% FC Nordsjaelland, dứt điểm 19 - 8 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 6 - 6; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 13 - 12, cứu thua 2 - 6.

89' Thẻ vàng Phút 89': J. Lahteenmaki (FC Nordsjaelland) nhận thẻ vàng (Tripping).

KT Kết thúc: Heart Of Midlothian 1-1 FC Nordsjaelland Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 03:51 16/10/2026

Đội hình chính thức Heart Of Midlothian Sơ đồ 4-2-3-1 FC Nordsjaelland Sơ đồ 3-4-3 1 Beau Reus 2 Christian Borchgrevink 64 Malachi Fagan-Walcott 5 Jamie McCart 18 Harry Milne 6 Oisin McEntee 78 Laurent Mendy 7 Calvin Miller 10 Cláudio Braga 15 Josh McPake 21 James Wilson 13 Andreas Hansen 25 Victor Nelsson 3 Tobias Salquist 4 Noah Markmann 23 Runar Robinsonn Norheim 18 Justin Janssen 6 Mark Brink 5 Juho Lähteenmäki 14 Ibrahim Adel 11 Alexander Lind 10 Prince Amoako Junior Dự bị Heart Of Midlothian 28 Zander Clark 30 Ryan Fulton 3 Stephen Kingsley 17 Stuart Findlay 23 Jordi Altena 39 Matthew Gillies 9 Jerome Williams 11 Pierre Landry Kaboré 19 Severin Sabri Guendouz FC Nordsjaelland 16 Jakob Busk 22 Carljohan Eriksson 2 Peter Ankersen 15 Stephen Acquah 28 Markus Walker 8 Nicklas Røjkjær 21 Malte Heyde 40 Hjalte Boe Rasmussen 9 Ola Solbakken Cập nhật đội hình lúc 01:32 16/10/2026

Heart Of Midlothian Thống kê FC Nordsjaelland 45% Kiểm soát bóng 55% 19 Dứt điểm 8 7 Trúng đích 2 6 Phạt góc 6 13 Phạm lỗi 12 1 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật Oisin McEntee Heart Of Midlothian 1 bàn Jamie McCart Heart Of Midlothian 1 kiến tạo · điểm 8.6 Andreas Hansen FC Nordsjaelland Điểm 8.6 Christian Borchgrevink Heart Of Midlothian Điểm 7.7 Josh McPake Heart Of Midlothian Điểm 7.7 Justin Janssen FC Nordsjaelland Điểm 7.7

Heart Of Midlothian đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và bước vào trận tiếp FC Nordsjaelland với tinh thần của đội vừa có chuỗi kết quả tích cực. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 16/10/2026 trên sân Tynecastle Park, nơi chủ nhà muốn tận dụng đà hưng phấn để giữ nhịp trong cuộc đua phía trên.

Heart Of Midlothian giữ đà tích cực trên sân nhà

Trong 5 trận gần nhất, Heart Of Midlothian thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, trận mới nhất của đội là một chiến thắng. Trước đó là một trận hòa và một trận thua, còn hai chiến thắng còn lại nằm ở giai đoạn xa hơn.

Chuỗi kết quả này cho thấy Heart Of Midlothian có sự ổn định nhất định và biết cách lấy lại thăng bằng sau thất bại. Với lợi thế thi đấu tại Tynecastle Park, đội chủ nhà có cơ sở để chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu.

FC Nordsjaelland mang theo phong độ chập chờn

Ở chiều ngược lại, FC Nordsjaelland thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận mới nhất của đội khách kết thúc với kết quả hòa. Trước đó họ để thua liên tiếp hai trận, còn hai chiến thắng nằm ở những trận cũ hơn.

Như vậy, đội khách đã tìm lại được một điểm sau chuỗi thua, nhưng phong độ chung vẫn kém ổn định hơn so với chủ nhà. Việc giữ vững sự tập trung trong cả trận sẽ là thách thức lớn với FC Nordsjaelland khi hành quân đến Scotland.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, FC Nordsjaelland đang đứng hạng 19 với 0 điểm, còn Heart Of Midlothian xếp hạng 23, cũng với 0 điểm. Hai đội có điểm số giống nhau, nên mỗi trận đấu đều có ý nghĩa trong việc định hình vị trí của mình ở giai đoạn đầu hành trình.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ đang đi lên và lợi thế sân nhà, Heart Of Midlothian nhiều khả năng sẽ tìm cách chủ động tạo sức ép ngay từ đầu trận để sớm có lợi thế. Họ cần duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự, bởi đây là yếu tố giúp các đội có chuỗi kết quả tốt giữ được sự ổn định.

FC Nordsjaelland, sau chuỗi trận chưa thuyết phục, nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự cẩn trọng và tận dụng những khoảnh khắc chuyển trạng thái để tạo bất ngờ. Nếu giữ được kỷ luật trong những phút đầu, đội khách vẫn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Xét về phong độ gần đây, Heart Of Midlothian nhỉnh hơn nhờ chuỗi kết quả ổn định và yếu tố sân nhà. Tuy vậy, hai đội đang có cùng số điểm trên bảng xếp hạng, nên trận đấu vẫn hứa hẹn cạnh tranh. Đội nào kiểm soát tốt hơn những thời điểm then chốt sẽ có lợi thế lớn hơn để giành kết quả tích cực.

Heart Of Midlothian 5 trận gần nhất T H B T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 4 Thủng lưới FC Nordsjaelland 5 trận gần nhất H B B T T 6 Trận 5-0-1 T-H-B 17 Ghi (TB 2.8) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 2 Brighton 0 0 0 0 0 0 3 Monaco 0 0 0 0 0 0 … 8 Atalanta 0 0 0 0 0 0 9 Ajax 0 0 0 0 0 0 … 18 FC Midtjylland 0 0 0 0 0 0 19 FC Nordsjaelland 0 0 0 0 0 0 20 Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 … 22 SC Braga 0 0 0 0 0 0 23 Heart Of Midlothian 0 0 0 0 0 0 24 FC Lugano 0 0 0 0 0 0 25 FK Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại