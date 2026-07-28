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Hearts 0-2 Sturm Graz: Sturm Graz giành chiến thắng

Văn Thể28/07/2026 20:57

Hearts tiếp Sturm Graz tại Tynecastle Park lúc 01h45 ngày 29/07/2026, trong trận đấu mà cán cân đối đầu gần nhất đang nghiêng về đội khách.

Hearts0 - 2Sturm GrazKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Hearts tiếp đón Sturm Graz.

  • 13'Hearts ép sân

    Cầm bóng: Hearts 81 - 19 Sturm Graz, dứt điểm 1 - 1, phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 4.

  • 25'Hearts ép sân

    Cầm bóng: Hearts 74 - 26 Sturm Graz, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 8, cứu thua 1 - 0.

  • 28'VAR

    Phút 28': VAR — Seedy Jatta ().

  • 37'Hearts ép sân

    Cầm bóng: Hearts 66 - 34 Sturm Graz, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 9, cứu thua 3 - 0.

  • 45+2'Thay người

    Phút 45+2' (): Stuart Findlay vào sân thay Stephen Kingsley.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Ryan Fosso vào sân thay Luca Weinhandl.

  • 49'Hearts ép sân

    Cầm bóng: Hearts 65 - 35 Sturm Graz, dứt điểm 5 - 11 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 6 - 1.

  • 61'Thẻ vàng

    Phút 61': Albert Vallci () nhận thẻ vàng.

  • 61'Hearts ép sân

    Cầm bóng: Hearts 65 - 35 Sturm Graz, dứt điểm 8 - 13 (trúng đích 3 - 6), phạt góc 6 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 6 - 3.

  • 64'BÀN THẮNG! Sturm Graz (0-1)

    Phút 64': Simon Seidl () lập công (kiến tạo: Jon Gorenc Stankovic). Tỷ số: 0 - 1.

  • 68'BÀN THẮNG! Sturm Graz (0-2)

    Phút 68': Emran Soglo () lập công (kiến tạo: Szymon Wlodarczyk). Tỷ số: 0 - 2.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (): Pierre Landry Kaboré vào sân thay Calvin Miller.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (): Tom Renaud vào sân thay Blair Spittal.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (): Amadou Ba-Sy vào sân thay Sabri Guendouz.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (): Belmin Beganovic vào sân thay Szymon Wlodarczyk.

  • 73'Hearts ép sân

    Cầm bóng: Hearts 65 - 35 Sturm Graz, dứt điểm 10 - 17 (trúng đích 4 - 9), phạt góc 7 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 13, cứu thua 7 - 3.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (): Arjan Malic vào sân thay Emran Soglo.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (): Gizo Mamageishvili vào sân thay Jacob Peter Hödl.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (): Jamie McCart vào sân thay Alexandros Kyziridis.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (): Julian Halwachs vào sân thay Jon Gorenc Stankovic.

  • 85'Hearts ép sân

    Cầm bóng: Hearts 63 - 37 Sturm Graz, dứt điểm 13 - 17 (trúng đích 4 - 9), phạt góc 7 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 13, cứu thua 7 - 3.

  • KTKết thúc: Hearts 0-2 Sturm Graz

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 03:40 29/07/2026

Đội hình chính thức
Hearts
Sơ đồ 4-3-3
Sturm Graz
Sơ đồ 4-4-2
1
Alexander Schwolow
23
Jordi Altena
64
Malachi Fagan-Walcott
3
Stephen Kingsley
18
Harry Milne
19
Sabri Guendouz
6
Oisin McEntee
16
Blair Spittal
89
Alexandros Kyziridis
10
Cláudio Braga
7
Calvin Miller
53
Daniil Khudyakov
28
Jürgen Heil
5
Albert Vallci
2
Jeyland Mitchell
18
Emran Soglo
19
Simon Seidl
39
Luca Weinhandl
4
Jon Gorenc Stankovic
43
Jacob Peter Hödl
17
Szymon Wlodarczyk
20
Seedy Jatta
Dự bị
Hearts
5 Jamie McCart11 Pierre Landry Kaboré12 Tom Renaud17 Stuart Findlay21 James Wilson22 Tómas Bent Magnússon28 Zander Clark29 Sabah Kerjota30 Ryan Fulton
Sturm Graz
10 Otar Kiteishvili11 Axel Kayombo15 Gizo Mamageishvili21 Petar Petrovic22 Ammar Helac23 Arjan Malic26 Belmin Beganovic30 Paul Koller40 Julian Halwachs
Cập nhật đội hình lúc 01:05 29/07/2026
HeartsThống kêSturm Graz
64%
Kiểm soát bóng
36%
15
Dứt điểm
17
4
Trúng đích
9
8
Phạt góc
2
10
Phạm lỗi
15
2
Việt vị
2
7
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
Simon Seidl
Simon Seidl
Sturm Graz
1 bàn
Emran Soglo
Emran Soglo
Sturm Graz
1 bàn
Jon Gorenc Stankovic
Jon Gorenc Stankovic
Sturm Graz
1 kiến tạo · điểm 7.14
Alexander Schwolow
Alexander Schwolow
Hearts
Điểm 7.79
Szymon Wlodarczyk
Szymon Wlodarczyk
Sturm Graz
Điểm 7.58
Albert Vallci
Albert Vallci
Sturm Graz
Điểm 7.43

Thông tin trận đấu

Hearts sẽ tiếp Sturm Graz tại sân vận động Tynecastle Park lúc 01h45 ngày 29/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là cuộc đối đầu được chờ đợi khi hai đội bước vào trận đấu với những cơ sở khác nhau từ lần gặp gần nhất.

Cán cân đối đầu nghiêng về Sturm Graz

Hai đội mới có 1 lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Hearts chưa giành chiến thắng và cũng chưa có trận hòa, trong khi Sturm Graz là đội giành phần thắng.

Chi tiết này tạo lợi thế tâm lý nhất định cho Sturm Graz trước chuyến làm khách tại Tynecastle Park. Tuy nhiên, Hearts sẽ có sự hậu thuẫn từ sân nhà và cần biến lợi thế đó thành cách nhập cuộc chủ động hơn, đặc biệt trong những thời điểm tranh chấp và kiểm soát thế trận.

Thế trận được chờ đợi

Với dữ liệu hiện có, chưa đủ cơ sở để xác định sơ đồ chiến thuật hoặc những thay đổi cụ thể trong đội hình của hai bên. Dù vậy, điểm then chốt của trận đấu nhiều khả năng nằm ở khả năng Hearts phá thế cân bằng trên sân nhà, trong khi Sturm Graz có thể dựa vào sự tự tin từ kết quả đối đầu gần nhất để tổ chức trận đấu chặt chẽ.

Hearts cần duy trì sự tỉnh táo trước các tình huống chuyển trạng thái và tránh để lợi thế sân nhà trở thành áp lực. Ở chiều ngược lại, Sturm Graz sẽ hướng tới việc kiểm soát nhịp độ và tiếp tục phát huy ưu thế tâm lý đã có từ lần chạm trán trước.

Nhận định trận đấu

Trận Hearts gặp Sturm Graz hứa hẹn diễn ra giằng co, khi đội chủ nhà có lợi thế sân bãi còn đội khách sở hữu ưu thế từ lần đối đầu gần nhất. Kết quả sẽ phụ thuộc đáng kể vào cách mỗi bên xử lý sức ép và tạo khác biệt trong những thời điểm quan trọng.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Hearts · 0 thắng0 hòaSturm Graz · 1 thắng
22/07/2026
Sturm Graz
4 - 0
Hearts
SG
Hearts
5 trận gần nhất
TBTTB
Sturm Graz
5 trận gần nhất
TTTTH
Tình hình lực lượng
Hearts
Craig Halkett (Achilles tendon rupture)
Sturm Graz
Amady Camara (Muscle Injury)
Arjan Malic (Broken Nose Bone)
Leon Grgic (Cruciate Ligament Tear)
Filip Rózga (Muscle Injury)
Jeyland Mitchell (Back Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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