Hearts 0-2 Sturm Graz: Sturm Graz giành chiến thắng Hearts tiếp Sturm Graz tại Tynecastle Park lúc 01h45 ngày 29/07/2026, trong trận đấu mà cán cân đối đầu gần nhất đang nghiêng về đội khách.

Hearts 0 - 2 Sturm Graz Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Hearts tiếp đón Sturm Graz.

13' Hearts ép sân Cầm bóng: Hearts 81 - 19 Sturm Graz, dứt điểm 1 - 1, phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 4.

25' Hearts ép sân Cầm bóng: Hearts 74 - 26 Sturm Graz, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 8, cứu thua 1 - 0.

28' VAR Phút 28': VAR — Seedy Jatta ().

37' Hearts ép sân Cầm bóng: Hearts 66 - 34 Sturm Graz, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 9, cứu thua 3 - 0.

45+2' Thay người Phút 45+2' (): Stuart Findlay vào sân thay Stephen Kingsley.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (): Ryan Fosso vào sân thay Luca Weinhandl.

49' Hearts ép sân Cầm bóng: Hearts 65 - 35 Sturm Graz, dứt điểm 5 - 11 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 6 - 1.

61' Thẻ vàng Phút 61': Albert Vallci () nhận thẻ vàng.

61' Hearts ép sân Cầm bóng: Hearts 65 - 35 Sturm Graz, dứt điểm 8 - 13 (trúng đích 3 - 6), phạt góc 6 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 6 - 3.

64' BÀN THẮNG! Sturm Graz (0-1) Phút 64': Simon Seidl () lập công (kiến tạo: Jon Gorenc Stankovic). Tỷ số: 0 - 1.

68' BÀN THẮNG! Sturm Graz (0-2) Phút 68': Emran Soglo () lập công (kiến tạo: Szymon Wlodarczyk). Tỷ số: 0 - 2.

69' Thay người Phút 69' (): Pierre Landry Kaboré vào sân thay Calvin Miller.

69' Thay người Phút 69' (): Tom Renaud vào sân thay Blair Spittal.

69' Thay người Phút 69' (): Amadou Ba-Sy vào sân thay Sabri Guendouz.

72' Thay người Phút 72' (): Belmin Beganovic vào sân thay Szymon Wlodarczyk.

73' Hearts ép sân Cầm bóng: Hearts 65 - 35 Sturm Graz, dứt điểm 10 - 17 (trúng đích 4 - 9), phạt góc 7 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 13, cứu thua 7 - 3.

76' Thay người Phút 76' (): Arjan Malic vào sân thay Emran Soglo.

77' Thay người Phút 77' (): Gizo Mamageishvili vào sân thay Jacob Peter Hödl.

80' Thay người Phút 80' (): Jamie McCart vào sân thay Alexandros Kyziridis.

81' Thay người Phút 81' (): Julian Halwachs vào sân thay Jon Gorenc Stankovic.

85' Hearts ép sân Cầm bóng: Hearts 63 - 37 Sturm Graz, dứt điểm 13 - 17 (trúng đích 4 - 9), phạt góc 7 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 13, cứu thua 7 - 3.

KT Kết thúc: Hearts 0-2 Sturm Graz Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 03:40 29/07/2026

Đội hình chính thức Hearts Sơ đồ 4-3-3 Sturm Graz Sơ đồ 4-4-2 1 Alexander Schwolow 23 Jordi Altena 64 Malachi Fagan-Walcott 3 Stephen Kingsley 18 Harry Milne 19 Sabri Guendouz 6 Oisin McEntee 16 Blair Spittal 89 Alexandros Kyziridis 10 Cláudio Braga 7 Calvin Miller 53 Daniil Khudyakov 28 Jürgen Heil 5 Albert Vallci 2 Jeyland Mitchell 18 Emran Soglo 19 Simon Seidl 39 Luca Weinhandl 4 Jon Gorenc Stankovic 43 Jacob Peter Hödl 17 Szymon Wlodarczyk 20 Seedy Jatta Dự bị Hearts 5 Jamie McCart 11 Pierre Landry Kaboré 12 Tom Renaud 17 Stuart Findlay 21 James Wilson 22 Tómas Bent Magnússon 28 Zander Clark 29 Sabah Kerjota 30 Ryan Fulton Sturm Graz 10 Otar Kiteishvili 11 Axel Kayombo 15 Gizo Mamageishvili 21 Petar Petrovic 22 Ammar Helac 23 Arjan Malic 26 Belmin Beganovic 30 Paul Koller 40 Julian Halwachs Cập nhật đội hình lúc 01:05 29/07/2026

Hearts Thống kê Sturm Graz 64% Kiểm soát bóng 36% 15 Dứt điểm 17 4 Trúng đích 9 8 Phạt góc 2 10 Phạm lỗi 15 2 Việt vị 2 7 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Simon Seidl Sturm Graz 1 bàn Emran Soglo Sturm Graz 1 bàn Jon Gorenc Stankovic Sturm Graz 1 kiến tạo · điểm 7.14 Alexander Schwolow Hearts Điểm 7.79 Szymon Wlodarczyk Sturm Graz Điểm 7.58 Albert Vallci Sturm Graz Điểm 7.43

Thông tin trận đấu

Hearts sẽ tiếp Sturm Graz tại sân vận động Tynecastle Park lúc 01h45 ngày 29/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là cuộc đối đầu được chờ đợi khi hai đội bước vào trận đấu với những cơ sở khác nhau từ lần gặp gần nhất.

Cán cân đối đầu nghiêng về Sturm Graz

Hai đội mới có 1 lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Hearts chưa giành chiến thắng và cũng chưa có trận hòa, trong khi Sturm Graz là đội giành phần thắng.

Chi tiết này tạo lợi thế tâm lý nhất định cho Sturm Graz trước chuyến làm khách tại Tynecastle Park. Tuy nhiên, Hearts sẽ có sự hậu thuẫn từ sân nhà và cần biến lợi thế đó thành cách nhập cuộc chủ động hơn, đặc biệt trong những thời điểm tranh chấp và kiểm soát thế trận.

Thế trận được chờ đợi

Với dữ liệu hiện có, chưa đủ cơ sở để xác định sơ đồ chiến thuật hoặc những thay đổi cụ thể trong đội hình của hai bên. Dù vậy, điểm then chốt của trận đấu nhiều khả năng nằm ở khả năng Hearts phá thế cân bằng trên sân nhà, trong khi Sturm Graz có thể dựa vào sự tự tin từ kết quả đối đầu gần nhất để tổ chức trận đấu chặt chẽ.

Hearts cần duy trì sự tỉnh táo trước các tình huống chuyển trạng thái và tránh để lợi thế sân nhà trở thành áp lực. Ở chiều ngược lại, Sturm Graz sẽ hướng tới việc kiểm soát nhịp độ và tiếp tục phát huy ưu thế tâm lý đã có từ lần chạm trán trước.

Nhận định trận đấu

Trận Hearts gặp Sturm Graz hứa hẹn diễn ra giằng co, khi đội chủ nhà có lợi thế sân bãi còn đội khách sở hữu ưu thế từ lần đối đầu gần nhất. Kết quả sẽ phụ thuộc đáng kể vào cách mỗi bên xử lý sức ép và tạo khác biệt trong những thời điểm quan trọng.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Hearts · 0 thắng 0 hòa Sturm Graz · 1 thắng Sturm Graz 4 - 0 Hearts SG

Hearts 5 trận gần nhất T B T T B Sturm Graz 5 trận gần nhất T T T T H

Tình hình lực lượng Hearts ✚ Craig Halkett (Achilles tendon rupture) Sturm Graz ✚ Amady Camara (Muscle Injury) ✚ Arjan Malic (Broken Nose Bone) ✚ Leon Grgic (Cruciate Ligament Tear) ✚ Filip Rózga (Muscle Injury) ✚ Jeyland Mitchell (Back Injury)