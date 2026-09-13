Heerenveen 0-0 Telstar: Hai đội chia điểm Cuộc chạm trán tại Abe Lenstra Stadion là cơ hội để cả Heerenveen lẫn Telstar tìm kiếm chiến thắng sau chuỗi phong độ chưa như ý, khi cách biệt chỉ là 1 điểm.

Heerenveen 0 - 0 Telstar Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Heerenveen tiếp đón Telstar.

13' Heerenveen ép sân Cầm bóng: Heerenveen 66% - 34% Telstar, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 3 - 0.

25' Heerenveen ép sân Cầm bóng: Heerenveen 70% - 30% Telstar, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 2.

37' Heerenveen ép sân Cầm bóng: Heerenveen 66% - 34% Telstar, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Heerenveen ép sân Cầm bóng: Heerenveen 62% - 38% Telstar, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 1 - 1.

53' Thay người Phút 53' (Heerenveen): Hristiyan Petrov vào sân thay Sam Kersten.

61' Thay người Phút 61' (Heerenveen): Luca Oyen vào sân thay Maxence Rivera.

61' Thay người Phút 61' (Heerenveen): Roberts Uldriķis vào sân thay Levi Smans.

62' Heerenveen ép sân Cầm bóng: Heerenveen 63% - 37% Telstar, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 4; phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 2 - 3.

69' Thẻ vàng Phút 69': Vasilios Zagaritis (Heerenveen) nhận thẻ vàng (Foul).

69' Thay người Phút 69' (Telstar): Jelani Seedorf vào sân thay Nökkvi Þeyr Þórisson.

74' Heerenveen ép sân Cầm bóng: Heerenveen 63% - 37% Telstar, dứt điểm 17 - 11 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 3 - 4; phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 2 - 4.

75' Thay người Phút 75' (Telstar): Harrie Kuster vào sân thay Rui Mendes.

82' Thay người Phút 82' (Heerenveen): Marko Farji vào sân thay Jacob Trenskow.

83' Thẻ vàng Phút 83': Marko Farji (Heerenveen) nhận thẻ vàng (Foul).

86' Heerenveen ép sân Cầm bóng: Heerenveen 63% - 37% Telstar, dứt điểm 21 - 12 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 5 - 5; phạm lỗi 12 - 6, cứu thua 2 - 6.

87' Thay người Phút 87' (Telstar): Isaiah Ahmed vào sân thay Tyrone Owusu.

KT Kết thúc: Heerenveen 0-0 Telstar Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 21:26 13/09/2026

Đội hình chính thức Heerenveen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Veldeman Telstar Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV H. Brugge 22 B. Klaverboer 45 O. Braude 4 S. Kersten 3 M. Willemsen 19 V. Zagaritis 14 L. Smans 36 N. Courtens 20 J. Trenskow 10 R. Meerveld 7 M. Rivera 9 D. Vente 1 R. Koeman 16 S. Valk 4 A. Soualhia 43 M. Peersman 3 Gerald Alders 17 N. Rossen 30 T. Owusu 2 J. Hardeveld 7 Rui Mendes 27 P. Brouwer 11 N. Þórisson Dự bị Heerenveen 23 D. Bladi 21 M. Farji 29 L. Machine 44 A. Noppert 11 L. Oyen 28 H. Petrov 41 J. Scholten 17 R. Uldriķis 30 T. Schreuder Telstar 15 P. Aning 21 F. Turay 23 N. Shenkman 20 D. Reiziger 37 R. Oudsten 13 Finn Mulder 19 A. Martha 14 H. Kuster 8 E. Demircan Cập nhật đội hình lúc 19:05 13/09/2026

Heerenveen Thống kê Telstar 63% Kiểm soát bóng 37% 23 Dứt điểm 12 6 Trúng đích 2 8 Phạt góc 6 13 Phạm lỗi 8 2 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật R. Koeman Telstar Điểm 7.89 V. Zagaritis Heerenveen Điểm 7.26

Trận so tài giữa Heerenveen và Telstar diễn ra vào lúc 19:30 ngày 13/09/2026 trên sân vận động Abe Lenstra Stadion. Cả hai câu lạc bộ bước vào màn đọ sức này với mục tiêu giành một kết quả tích cực, nhằm giải tỏa áp lực sau chuỗi trận khởi đầu chưa thực sự như mong đợi từ đầu mùa giải.

Phong độ thiếu ổn định của đôi bên sau chuỗi trận vừa qua

Heerenveen bước vào vòng đấu này sau khi trải qua một giai đoạn thi đấu nhiều thăng trầm. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà giành được 1 chiến thắng, hòa 2 trận và để thua 2 trận. Dù đã tìm lại được cảm giác chiến thắng ở lần ra sân gần nhất, màn trình diễn của Heerenveen trước đó bộc lộ không ít lỗ hổng khi họ liên tục đánh rơi điểm số với các kết quả hòa và thua.

Bên kia chiến tuyến, Telstar cũng không có được sự ổn định cần thiết. Thống kê trong 5 trận đấu gần đây cho thấy đội khách chỉ có 1 chiến thắng, chia điểm 1 trận và phải nhận tới 3 thất bại. Việc để thua 2 trận liên tiếp trước khi giành trọn 3 điểm ở lượt đấu vừa qua phản ánh sự chệch choạc nhất định trong khâu vận hành lối chơi của Telstar.

Lợi thế đối đầu và khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng

Bên cạnh yếu tố địa lợi tại Abe Lenstra Stadion, Heerenveen còn nắm giữ ưu thế đáng kể về thành tích chạm trán trực tiếp. Trong 3 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, Heerenveen bất bại với 2 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi Telstar chưa một lần hưởng niềm vui trọn vẹn.

Khoảng cách giữa đôi bên hiện vô cùng mong manh. Heerenveen đang tạm xếp ở vị trí thứ 12 với 5 điểm tích lũy được. Trong khi đó, Telstar bám đuổi ngay phía sau ở hạng 14 với 4 điểm. Cách biệt chỉ là vỏn vẹn 1 điểm khiến bất kỳ biến động nào từ cuộc đối đầu trực tiếp này cũng có thể tác động trực tiếp đến vị thế của cả hai trên bảng tổng sắp.

Cục diện giằng co chờ đợi bước ngoặt tại Abe Lenstra Stadion

Điểm chung lớn nhất của cả hai đội bóng lúc này là khao khát duy trì đà hưng phấn sau khi cùng vừa có được thắng lợi ở vòng đấu gần nhất. Với Heerenveen, điểm tựa từ khán giả nhà và thành tích đối đầu vượt trội trong quá khứ sẽ là cơ sở để họ chủ động áp đặt thế trận, tìm kiếm những khoảng trống nơi hàng phòng ngự đối phương.

Ngược lại, Telstar hành quân đến sân Abe Lenstra Stadion với quyết tâm phá vỡ dớp không thắng trước đối thủ. Với khoảng cách sít sao hiện tại, trận đấu hứa hẹn diễn ra chặt chẽ và thận trọng khi cả Heerenveen lẫn Telstar đều không muốn mắc sai lầm khiến bản thân rơi vào thế bất lợi.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Heerenveen · 2 thắng 1 hòa Telstar · 0 thắng Heerenveen 3 - 0 Telstar HEE Telstar 2 - 3 Heerenveen HEE Heerenveen 1 - 1 Telstar Hòa

Heerenveen 5 trận gần nhất B H B H T 5 Trận 1-2-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 9 Thủng lưới Telstar 5 trận gần nhất B H B B T 5 Trận 1-1-3 T-H-B 5 Ghi (TB 1.0) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 AZ Alkmaar 6 5 1 0 +11 16 H T T T T 2 PSV Eindhoven 5 4 1 0 +12 13 T T T T H 3 Twente 6 4 1 1 +7 13 T T H T T … 11 Sparta Rotterdam 5 1 2 2 0 5 H B H T B 12 Heerenveen 5 1 2 2 -2 5 B H B H T 13 PEC Zwolle 5 1 1 3 -4 4 H B T B B 14 Telstar 5 1 1 3 -6 4 B H B B T 15 Cambuur 6 1 1 4 -9 4 T H B B B …

Tình hình lực lượng Heerenveen ✚ M. Egbring (Injury) ✚ M. Hilgers (Knee Injury) ✚ M. Linday (Inactive) ✚ D. Proper (Injury) ✚ M. Egbring (Injury) ✚ M. Hilgers (Knee Injury) ✚ M. Linday (Inactive) ✚ D. Proper (Injury) Telstar Không có thông tin