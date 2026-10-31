Heerenveen 1-0 NEC Nijmegen: Heerenveen giành chiến thắng Heerenveen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với hạng 7, 15 điểm. Đội chủ nhà tiếp NEC Nijmegen lúc 00:45 ngày 01/11/2026 tại Abe Lenstra Stadion.

Heerenveen 1 - 0 NEC Nijmegen Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Heerenveen tiếp đón NEC Nijmegen.

13' NEC Nijmegen ép sân Cầm bóng: Heerenveen 34% - 66% NEC Nijmegen, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 3.

27' NEC Nijmegen ép sân Cầm bóng: Heerenveen 39% - 61% NEC Nijmegen, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 4.

32' Thẻ vàng Phút 32': Clement Bischoff (NEC Nijmegen) nhận thẻ vàng (Argument).

32' Thẻ vàng Phút 32': Oliver Johansen Braude (Heerenveen) nhận thẻ vàng (Argument).

34' Thẻ vàng Phút 34': Bryan Linssen (NEC Nijmegen) nhận thẻ vàng (Dissent).

41' NEC Nijmegen ép sân Cầm bóng: Heerenveen 42% - 58% NEC Nijmegen, dứt điểm 3 - 8 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 4; phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 1.

43' Thẻ vàng Phút 43': Vasilios Zagaritis (Heerenveen) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

54' NEC Nijmegen ép sân Cầm bóng: Heerenveen 41% - 59% NEC Nijmegen, dứt điểm 6 - 13 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 4; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 1.

61' Thẻ vàng Phút 61': marcus linday (Heerenveen) nhận thẻ vàng (Foul).

62' Thay người Phút 62' (Heerenveen): Ringo Meerveld vào sân thay Maxence Rivera.

66' BÀN THẮNG! Heerenveen (1-0) Phút 66': Dylan Vente (Heerenveen) lập công (kiến tạo: Levi Smans). Tỷ số: 1 - 0.

66' NEC Nijmegen ép sân Cầm bóng: Heerenveen 39% - 61% NEC Nijmegen, dứt điểm 7 - 16 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 4; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 1.

73' Thay người Phút 73' (NEC Nijmegen): Ayodele Thomas vào sân thay Clement Bischoff.

73' Thay người Phút 73' (NEC Nijmegen): Kaj Sierhuis vào sân thay Perr Schuurs.

78' Thay người Phút 78' (Heerenveen): Dirk Proper vào sân thay Nolhan courtens.

78' Thay người Phút 78' (Heerenveen): Luca Oyen vào sân thay Levi Smans.

79' Thay người Phút 79' (NEC Nijmegen): Gabriel·Bras vào sân thay Tobias Storm.

80' NEC Nijmegen ép sân Cầm bóng: Heerenveen 38% - 62% NEC Nijmegen, dứt điểm 8 - 17 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 6; phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 1 - 1.

85' Thẻ vàng Phút 85': Ayodele Thomas (NEC Nijmegen) nhận thẻ vàng (Foul).

85' Thay người Phút 85' (NEC Nijmegen): Adam Tahaui vào sân thay Kevin Kers.

86' Thay người Phút 86' (NEC Nijmegen): Willum Thor Willumsson vào sân thay Jamiro Monteiro.

90+2' Thay người Phút 90+2' (Heerenveen): Marko Farji vào sân thay Jacob Trenskow.

KT Kết thúc: Heerenveen 1-0 NEC Nijmegen Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 02:41 01/11/2026

Đội hình chính thức Heerenveen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Veldeman NEC Nijmegen Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Dick Schreuder 1 B. Klaverboer 45 O. Braude 4 S. Kersten 3 M. Willemsen 19 V. Zagaritis 16 M. Linday 8 N. Courtens 20 J. Trenskow 14 L. Smans 7 M. Rivera 9 D. Vente 1 G. Crettaz 4 P. Schuurs 22 A. Kaplan 24 Deveron Fonville 21 T. Storm 6 D. Nejašmić 35 Jamiro Monteiro 99 Clement Bischoff 9 T. Chery 20 N. Lebreton 30 B. Linssen Dự bị Heerenveen 28 H. Petrov 6 D. Proper 17 R. Uldriķis 44 A. Noppert 11 L. Oyen 23 D. Bladi 15 M. Egbring 21 M. Farji 2 M. Hilgers NEC Nijmegen 73 Gabriel Brás 36 Freek Entius 8 Hansen-Aarøen 66 Almugera Raouf Mohammed Kabar 34 Kevin Kers 42 Y. Moslih 12 N. Polster 14 K. Sierhuis 19 Adam Tahaui Cập nhật đội hình lúc 00:17 01/11/2026

Heerenveen Thống kê NEC Nijmegen 38% Kiểm soát bóng 62% 8 Dứt điểm 21 2 Trúng đích 2 5 Phạt góc 7 7 Phạm lỗi 7 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật D. Vente Heerenveen 1 bàn L. Smans Heerenveen 1 kiến tạo · điểm 7.58 A. Kaplan NEC Nijmegen Điểm 7.42 J. Trenskow Heerenveen Điểm 7.3 T. Storm NEC Nijmegen Điểm 7.23 M. Willemsen Heerenveen Điểm 7.22

Heerenveen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp NEC Nijmegen lúc 00:45 ngày 01/11/2026 trên sân Abe Lenstra Stadion. Đội chủ nhà đứng hạng 7 với 15 điểm, hơn đối thủ 4 điểm trên bảng xếp hạng.

Heerenveen mang theo mạch thắng lợi

Heerenveen bước vào trận với phong độ rất tốt. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận. Đáng chú ý, họ đang thắng liên tiếp 3 trận gần đây nhất, sau một thất bại ở trận trước đó.

Chuỗi kết quả này giúp Heerenveen có tâm lý hưng phấn khi chơi trên sân nhà. Với vị trí thứ 7 và 15 điểm, đội bóng đang ở rất gần nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu lục, nên mỗi trận đấu đều có giá trị lớn.

NEC Nijmegen bền bỉ nhưng thiếu chiến thắng

Ở chiều ngược lại, NEC Nijmegen chưa nếm mùi thất bại trong 5 trận gần nhất, nhưng kết quả chủ yếu là hòa. Đội hòa 4 trận và thắng 1 trận. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, trước đó là một chiến thắng xen giữa chuỗi trận hòa.

Hiện NEC Nijmegen đứng hạng 12 với 11 điểm. Khả năng giữ vững hàng thủ giúp đội hiếm khi thua, nhưng việc không thắng được nhiều trận đang khiến họ chưa thể bứt lên trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu cho thấy hai đội rất khó lường. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Heerenveen thắng 2 trận, NEC Nijmegen thắng 2 trận và hai bên hòa 1 trận. Thế cân bằng này cho thấy lợi thế phong độ hiện tại của Heerenveen chưa chắc đủ để tạo ra khác biệt nếu đội không tận dụng tốt các cơ hội.

Điểm then chốt về chiến thuật

Heerenveen cần duy trì nhịp độ thi đấu đã giúp đội thắng nhiều trận gần đây và tận dụng lợi thế sân nhà để chủ động kiểm soát thế trận. Việc sớm có bàn thắng sẽ buộc NEC Nijmegen phải thay đổi cách chơi.

Về phía khách, đội cần tiếp tục giữ sự chắc chắn ở khâu phòng ngự để duy trì chuỗi trận không thua. Tuy nhiên, để cải thiện kết quả, NEC Nijmegen phải tìm ra cách chuyển những trận hòa thành chiến thắng, điều mà họ mới làm được một lần trong 5 trận gần nhất.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Heerenveen nhỉnh hơn nhờ chuỗi thắng gần đây, lợi thế sân nhà và khoảng cách 4 điểm so với đối thủ. Tuy vậy, NEC Nijmegen vẫn là đối thủ khó chịu vì không thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, và các lần đối đầu trước đó cũng rất cân bằng. Trận đấu vì thế hứa hẹn cạnh tranh, nơi từng chi tiết nhỏ có thể quyết định cuộc đua phía trên.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Heerenveen · 2 thắng 1 hòa NEC Nijmegen · 2 thắng NEC Nijmegen 2 - 2 Heerenveen Hòa Heerenveen 3 - 2 NEC Nijmegen HEE Heerenveen 1 - 0 NEC Nijmegen HEE NEC Nijmegen 3 - 0 Heerenveen NN NEC Nijmegen 2 - 0 Heerenveen NN

Heerenveen 5 trận gần nhất T T T B T 10 Trận 4-3-3 T-H-B 18 Ghi (TB 1.8) 13 Thủng lưới NEC Nijmegen 5 trận gần nhất H T H H H 10 Trận 2-5-3 T-H-B 17 Ghi (TB 1.7) 18 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 10 7 3 0 +21 24 H T T T T 2 Ajax 10 6 3 1 +16 21 T T H H T 3 PSV Eindhoven 10 6 2 2 +15 20 H B T B T … 6 Fortuna Sittard 10 5 3 2 0 18 T H H T B 7 Heerenveen 10 4 3 3 +5 15 T T B T H 8 Groningen 10 4 3 3 +3 15 H B T T H … 11 Utrecht 10 3 3 4 -10 12 H T T B T 12 NEC Nijmegen 10 2 5 3 -1 11 H H H H B 13 Excelsior 10 3 2 5 -3 11 B B B H B …

Tình hình lực lượng Heerenveen ✚ L. Smans (Inactive) ✚ L. Smans (Inactive) NEC Nijmegen ✚ D. Geiger (Inactive) ✚ E. Mor (Groin Injury) ✚ B. Nuytinck (Ankle Injury) ✚ P. Sandler (Injury) ✚ D. Tadic (Calf Injury) ✚ Y. Moslih (Inactive) ✚ D. Geiger (Inactive) ✚ E. Mor (Groin Injury)