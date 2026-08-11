Heerenveen 5-3 Feyenoord: Heerenveen giành chiến thắng Heerenveen đang có mạch thắng ấn tượng với 4 chiến thắng liên tiếp gần nhất. Họ tiếp đội đầu bảng Feyenoord lúc 18:15 ngày 08/11/2026 tại Abe Lenstra Stadion.

Heerenveen 5 - 3 Feyenoord Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Heerenveen tiếp đón Feyenoord.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Heerenveen 49% - 51% Feyenoord, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 1.

25' BÀN THẮNG! Feyenoord (0-1) Phút 25': Anis Hadj Moussa (Feyenoord) lập công (kiến tạo: Nacho Ferri). Tỷ số: 0 - 1.

27' Thế trận giằng co Cầm bóng: Heerenveen 44% - 56% Feyenoord, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 1.

31' BÀN THẮNG! Feyenoord (0-2) Phút 31': Nacho Ferri (Feyenoord) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 2.

32' Thẻ vàng Phút 32': Robin Veldman (Heerenveen) nhận thẻ vàng (Dissent).

40' Thế trận giằng co Cầm bóng: Heerenveen 46% - 54% Feyenoord, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Heerenveen): Ringo Meerveld vào sân thay Maxence Rivera.

45+3' BÀN THẮNG! Heerenveen (1-2) Phút 45+3': Maas Willemsen (Heerenveen) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' BÀN THẮNG! Heerenveen (2-2) Phút 47': Levi Smans (Heerenveen) lập công (kiến tạo: marcus linday). Tỷ số: 2 - 2.

53' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Heerenveen 46% - 54% Feyenoord, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 2.

61' BÀN THẮNG! Heerenveen (3-2) Phút 61': Ringo Meerveld (Heerenveen) lập công. Tỷ số: 3 - 2.

65' Thay người Phút 65' (Feyenoord): Sem Steijn vào sân thay Oussama Targhalline.

65' Thay người Phút 65' (Feyenoord): Thijs Kraaijeveld vào sân thay Tsuyoshi Watanabe.

65' Thay người Phút 65' (Feyenoord): Jerayno Schaken vào sân thay Luciano Valente.

67' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Heerenveen 54% - 46% Feyenoord, dứt điểm 11 - 6 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 3.

68' Thẻ vàng Phút 68': Levi Smans (Heerenveen) nhận thẻ vàng (Foul).

69' BÀN THẮNG! Feyenoord (3-3) Phút 69': Sem Steijn (Feyenoord) lập công (kiến tạo: Nacho Ferri). Tỷ số: 3 - 3.

79' Thay người Phút 79' (Feyenoord): Shaqueel Van Persie vào sân thay Nacho Ferri.

81' Thay người Phút 81' (Heerenveen): Mats Egbring vào sân thay Vasilios Zagaritis.

81' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Heerenveen 54% - 46% Feyenoord, dứt điểm 14 - 9 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 0 - 4.

84' BÀN THẮNG! Heerenveen (4-3) Phút 84': Ringo Meerveld (Heerenveen) lập công (kiến tạo: Jacob Trenskow). Tỷ số: 4 - 3.

86' Thay người Phút 86' (Heerenveen): Mees Hilgers vào sân thay Sam Kersten.

86' Thay người Phút 86' (Heerenveen): Luca Oyen vào sân thay Levi Smans.

86' Thay người Phút 86' (Feyenoord): Theodoros Delianidis vào sân thay Gjivai Zechiel.

90+3' BÀN THẮNG! Heerenveen (5-3) Phút 90+3': Ringo Meerveld (Heerenveen) lập công (kiến tạo: Luca Oyen). Tỷ số: 5 - 3.

KT Kết thúc: Heerenveen 5-3 Feyenoord Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 3.

Cập nhật lúc 20:13 08/11/2026

Đội hình chính thức Heerenveen Sơ đồ 4-3-3 · HLV R. Veldeman Feyenoord Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. van Bronckhorst 1 B. Klaverboer 45 O. Braude 4 S. Kersten 3 M. Willemsen 19 V. Zagaritis 8 N. Courtens 16 M. Linday 14 L. Smans 20 J. Trenskow 9 D. Vente 7 M. Rivera 1 T. Ernst 26 G. Read 4 T. Watanabe 35 Mika Màrmol 16 Javi López 8 G. Zechiël 34 C. Vanhoutte 28 Targhalline 23 Hadj-Moussa 19 Nacho Ferri 10 L. Valente Dự bị Heerenveen 15 M. Egbring 23 D. Bladi 21 M. Farji 2 M. Hilgers 29 L. Machine 10 R. Meerveld 44 A. Noppert 11 L. Oyen 28 H. Petrov Feyenoord 20 M. Deijl 50 Theodoros Delianidis 27 G. Diarra 33 Kastenmeier 24 Kraaijeveld 17 R. Nelson 57 J. Schaken 65 Dani Slory 14 S. Steijn Cập nhật đội hình lúc 17:47 08/11/2026

Heerenveen Thống kê Feyenoord 54% Kiểm soát bóng 46% 18 Dứt điểm 9 9 Trúng đích 3 4 Phạt góc 1 9 Phạm lỗi 8 0 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật R. Meerveld Heerenveen 3 bàn Nacho Ferri Feyenoord 1 bàn · 2 kiến tạo Hadj-Moussa Feyenoord 1 bàn S. Steijn Feyenoord 1 bàn M. Willemsen Heerenveen 1 bàn L. Smans Heerenveen 1 bàn

Heerenveen đang có mạch thắng ấn tượng: thắng cả 4 trận gần nhất sau một trận thua trước đó. Đối thủ của họ ở trận đấu lúc 18:15 ngày 08/11/2026 trên sân Abe Lenstra Stadion là Feyenoord, đội đang đứng đầu bảng xếp hạng nhưng lại có phong độ chững lại.

Trận đấu vì thế đặt hai hướng đi trái ngược cạnh nhau. Một bên là đội chủ nhà đang lên, bên kia là đội dẫn đầu với 25 điểm nhưng chưa tìm lại được mạch chiến thắng.

Heerenveen tự tin nhờ chuỗi 4 trận toàn thắng

Trong 5 trận gần nhất, Heerenveen thắng 4 trận và thua 1 trận. Trận thua nằm ở thời điểm xa nhất trong chuỗi, còn từ đó đến nay đội chủ nhà chưa để mất điểm.

Một chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp thường mang lại sự tự tin và nhịp độ thi đấu ổn định. Đó là lợi thế tâm lý đáng kể khi Heerenveen được đá trên sân nhà trước một đối thủ có vị thế cao hơn trên bảng xếp hạng.

Feyenoord chưa thắng trong 4 trận gần nhất

Phong độ của Feyenoord đi theo chiều ngược lại. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Chiến thắng duy nhất nằm ở trận xa nhất, còn trận mới nhất họ để thua.

Điều đó có nghĩa Feyenoord chưa giành chiến thắng trong 4 lần ra sân gần đây. Dù vậy, họ vẫn đứng hạng 1 với 25 điểm, cho thấy nền tảng đạt được từ đầu mùa vẫn còn vững.

Cuộc đua điểm số giữa hạng 1 và hạng 7

Trên bảng xếp hạng, Feyenoord đang ở vị trí số 1 với 25 điểm. Heerenveen đứng hạng 7 với 18 điểm, kém đội đầu bảng 7 điểm.

Khoảng cách này phản ánh chất lượng chung của hai đội từ đầu mùa. Tuy nhiên, phong độ gần đây lại cho thấy Heerenveen đang tiến lên, trong khi Feyenoord mất dần sự ổn định. Vì vậy, trận đấu này có thể là phép thử cho sức bền của cả hai.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Heerenveen thắng 2 trận, Feyenoord thắng 2 trận và 1 trận kết thúc với tỷ số hòa. Lịch sử đối đầu gần đây không nghiêng hẳn về bên nào.

Thế cân bằng ấy khiến nhiều yếu tố ngoài bảng xếp hạng có thể quyết định trận đấu, đặc biệt là phong độ hiện tại và yếu tố sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Heerenveen, bài toán là giữ nhịp thi đấu đã giúp họ thắng liên tiếp và tận dụng sự cổ vũ của khán giả nhà. Nếu duy trì được sự tự tin hiện tại, đội chủ nhà hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ mạnh hơn trên giấy tờ.

Với Feyenoord, ưu tiên là chặn đà sa sút và trở lại với chiến thắng sau chuỗi trận không thắng. Là đội đầu bảng, họ có đủ chất lượng để làm được điều đó. Nhưng đội khách sẽ phải cẩn trọng trước một Heerenveen đang hưng phấn.

Nhận định

Xét phong độ gần đây, Heerenveen đang có lợi thế về tinh thần so với Feyenoord. Tuy vậy, vị trí dẫn đầu và 7 điểm cách biệt trên bảng xếp hạng cho thấy Feyenoord vẫn có chất lượng tổng thể nhỉnh hơn. Cộng thêm thế đối đầu cân bằng, đây là trận đấu có nhiều khả năng cạnh tranh sát sao, nơi đà thăng hoa của chủ nhà sẽ được thử thách trực tiếp bởi đội đầu bảng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Heerenveen · 2 thắng 1 hòa Feyenoord · 2 thắng Heerenveen 2 - 2 Feyenoord Hòa Feyenoord 2 - 3 Heerenveen HEE Feyenoord 1 - 0 Heerenveen FEY Heerenveen 2 - 0 Feyenoord HEE Feyenoord 3 - 0 Heerenveen FEY

Heerenveen 5 trận gần nhất T T T T B 11 Trận 5-3-3 T-H-B 19 Ghi (TB 1.7) 13 Thủng lưới Feyenoord 5 trận gần nhất B H H B T 11 Trận 7-4-0 T-H-B 33 Ghi (TB 3.0) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 11 7 4 0 +21 25 H H T T T 2 Ajax 11 7 3 1 +17 24 T T T H H 3 PSV Eindhoven 11 7 2 2 +22 23 T H B T B … 6 Fortuna Sittard 12 5 5 2 0 20 H H T H H 7 Heerenveen 11 5 3 3 +6 18 T T T B T 8 GO Ahead Eagles 12 4 5 3 -3 17 T B T B H …