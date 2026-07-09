Hegelmann Litauen 1-1 Paide: Hai đội chia điểm Hegelmann Litauen tiếp đón Paide trên sân nhà Raudondvario stadionas trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa Conference League, hứa hẹn một cuộc đối đầu cân bằng giữa hai đại diện vùng Baltic.

Hegelmann Litauen 1 - 1 Paide Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Hegelmann Litauen tiếp đón Paide.

37' BÀN THẮNG! Paide (0-1) Phút 37': A. Badamosi (Paide) lập công (kiến tạo: M. Lilander). Tỷ số: 0 - 1.

45+1' Hỏng phạt đền Phút 45+1': V. Armanavicius (Hegelmann Litauen) sút hỏng phạt đền.

45+1' BÀN THẮNG! Hegelmann Litauen (1-1) Phút 45+1': V. Armanavicius (Hegelmann Litauen) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

58' Thay người Phút 58' (Hegelmann Litauen): A. Shchedryi vào sân thay E. Kausinis.

64' Thay người Phút 64' (Hegelmann Litauen): A. Kaulinis vào sân thay C. Duke.

65' Thay người Phút 65' (Paide): S. Luts vào sân thay Daniel Cabral.

65' Thay người Phút 65' (Paide): R. Nigula vào sân thay M. Lilander.

65' Thay người Phút 65' (Paide): H. Anier vào sân thay A. Badamosi.

74' Thay người Phút 74' (Paide): K. Piht vào sân thay D. Luts.

78' Thay người Phút 78' (Paide): R. Smirnov vào sân thay M. Miller.

79' Thay người Phút 79' (Hegelmann Litauen): D. Slendzoka vào sân thay M. Remeikis.

79' Thay người Phút 79' (Hegelmann Litauen): A. Harouna vào sân thay S. Oum Gouet.

79' Thay người Phút 79' (Hegelmann Litauen): D. Kazlauskas vào sân thay Wesley.

KT Kết thúc: Hegelmann Litauen 1-1 Paide Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 00:54 10/07/2026

Hegelmann Litauen sẽ chào đón Paide đến sân Raudondvario stadionas vào lúc 23h00 ngày 09/07/2026, trong trận đấu thuộc khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là cuộc chạm trán đáng chú ý giữa hai câu lạc bộ đang tìm kiếm bước tiến xa hơn tại đấu trường châu Âu.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu giữa hai đội hiện chỉ có một lần chạm trán gần nhất, khép lại với kết quả hòa. Hegelmann Litauen chưa từng giành chiến thắng trước Paide, trong khi đối thủ cũng chưa thể vượt qua đội bóng Litva ở lần gặp gỡ này. Điều đó cho thấy hai bên đang ở thế cân bằng tương đối, không có đội nào chiếm ưu thế tâm lý rõ rệt trước cuộc tái ngộ.

Bối cảnh trận đấu

Việc thi đấu trên sân nhà Raudondvario stadionas được xem là lợi thế nhất định cho Hegelmann Litauen, khi đội chủ nhà có thể tận dụng sự ủng hộ của khán giả nhà để tạo áp lực lên hàng thủ Paide ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên, với việc trận hòa gần nhất giữa hai đội cho thấy sự cân bằng, Paide hoàn toàn có thể vào sân với tâm thế tự tin, không ngại đối đầu trực diện.

Nhận định chiến thuật

Trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với nhịp độ giằng co, khi cả hai đội đều thận trọng trong cách tiếp cận nhằm tránh mắc sai lầm không đáng có ở đấu trường châu Âu. Hegelmann Litauen với lợi thế sân nhà có thể sẽ chủ động dâng cao đội hình gây sức ép, trong khi Paide nhiều khả năng sẽ chọn lối chơi phòng ngự chắc chắn, chờ đợi cơ hội phản công.

Với thế trận cân bằng được phản ánh qua lần đối đầu gần nhất, người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một trận đấu hấp dẫn, nơi bản lĩnh và sự tập trung sẽ đóng vai trò quyết định đến kết quả chung cuộc.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

09/07/2026: Hegelmann Litauen 0 - 0 Paide

Phong độ gần đây của Hegelmann Litauen

09/07/2026: Hegelmann Litauen 0-0 Paide (Hòa)

04/07/2026: Panevėžys 1-1 Hegelmann Litauen (Hòa)

28/06/2026: Banga 2-0 Hegelmann Litauen (Thua)

22/06/2026: FK Trakai - Hegelmann Litauen

17/06/2026: Hegelmann Litauen 1-1 Džiugas Telšiai (Hòa)

Phong độ gần đây của Paide

09/07/2026: Hegelmann Litauen 0-0 Paide (Hòa)

04/07/2026: Paide 3-1 Vaprus (Thắng)

28/06/2026: Kalju Nomme 1-1 Paide (Hòa)

21/06/2026: Flora Tallinn 1-2 Paide (Thắng)

17/06/2026: Paide 1-0 Laagri (Thắng)

Phong độ và thống kê đội

Hegelmann Litauen (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Paide (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Hegelmann Litauen: Không có thông tin chấn thương

Paide: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Hegelmann Litauen thắng: 33%

Hòa: 33%

Paide thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Hegelmann Litauen: bàn

Paide: bàn

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