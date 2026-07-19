Hellas Verona 8-1 Rovereto: Hellas Verona giành chiến thắng Hellas Verona gặp Rovereto lúc 22h30 ngày 19/07/2026 trong trận giao hữu CLB. Verona đang nắm lợi thế từ lần đối đầu gần nhất giữa hai đội.

Hellas Verona 8 - 1 Rovereto Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Hellas Verona tiếp đón Rovereto.

4' BÀN THẮNG! Hellas Verona (1-0) Phút 4': T. Suslov (Hellas Verona) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

8' BÀN THẮNG! Hellas Verona (2-0) Phút 8': A. Sarr (Hellas Verona) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

12' Hỏng phạt đền Phút 12': (Hellas Verona) sút hỏng phạt đền.

16' BÀN THẮNG! Rovereto (2-1) Phút 16': (Rovereto) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

25' BÀN THẮNG! Hellas Verona (3-1) Phút 25': K. Bowie (Hellas Verona) lập công. Tỷ số: 3 - 1.

28' BÀN THẮNG! Hellas Verona (4-1) Phút 28': G. Kastanos (Hellas Verona) lập công. Tỷ số: 4 - 1.

30' BÀN THẮNG! Hellas Verona (5-1) Phút 30': D. Bradaric (Hellas Verona) lập công. Tỷ số: 5 - 1.

34' BÀN THẮNG! Hellas Verona (6-1) Phút 34': T. Suslov (Hellas Verona) lập công. Tỷ số: 6 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 6 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

69' BÀN THẮNG! Hellas Verona (7-1) Phút 69': (Hellas Verona) lập công. Tỷ số: 7 - 1.

89' BÀN THẮNG! Hellas Verona (8-1) Phút 89': (Hellas Verona) lập công. Tỷ số: 8 - 1.

KT Kết thúc: Hellas Verona 8-1 Rovereto Trận đấu khép lại với tỷ số 8 - 1.

Cập nhật lúc 00:20 20/07/2026

Hellas Verona có lợi thế đối đầu

Hellas Verona sẽ chạm trán Rovereto lúc 22h30 ngày 19/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là trận đấu mà Verona bước vào với điểm tựa từ kết quả đối đầu gần nhất giữa hai đội.

Hai đội mới có một lần gặp nhau gần nhất được ghi nhận. Hellas Verona giành chiến thắng, trong khi Rovereto không thắng và hai đội không hòa. Con số này cho thấy ưu thế đối đầu đang nghiêng về phía Hellas Verona, dù dữ liệu hiện có chưa đủ để đánh giá toàn diện phong độ gần đây của hai đội.

Trận đấu chưa có nhiều dữ liệu bổ trợ

Thông tin được cung cấp không bao gồm chuỗi kết quả gần đây, vị trí trên bảng xếp hạng, lực lượng vắng mặt hay đội hình dự kiến. Vì vậy, chưa thể đưa ra nhận định cụ thể về những thay đổi nhân sự, sơ đồ chiến thuật hoặc cách hai đội triển khai bóng trong trận đấu này.

Trong bối cảnh đó, lần đối đầu gần nhất là cơ sở đáng chú ý nhất để tham khảo. Hellas Verona có kết quả tích cực trước Rovereto, nhưng chừng đó chưa đủ để khẳng định diễn biến của trận giao hữu sắp tới. Các yếu tố như lựa chọn đội hình và mục tiêu sử dụng cầu thủ chỉ có thể được đánh giá khi có thêm thông tin chính thức.

Nhận định trước trận

Hellas Verona được đánh giá nhỉnh hơn về mặt đối đầu khi đã thắng lần gặp gần nhất giữa hai đội. Rovereto sẽ cần tạo ra màn trình diễn khác biệt nếu muốn đảo chiều xu hướng này. Tuy nhiên, do không có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng và chiến thuật, trận đấu vẫn khó được phân tích sâu hơn mà không dẫn đến suy đoán.

Nhìn chung, ưu thế lịch sử đang thuộc về Hellas Verona, còn những diễn biến chuyên môn cụ thể vẫn phụ thuộc vào đội hình và cách tiếp cận của hai bên. Trận đấu bắt đầu lúc 22h30 ngày 19/07/2026.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Hellas Verona · 1 thắng 0 hòa Rovereto · 0 thắng Hellas Verona 7 - 1 Rovereto HV

Hellas Verona 5 trận gần nhất B H B H H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Rovereto 5 trận gần nhất B B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới