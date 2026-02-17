Tin tức Hiện thực hóa các định hướng chiến lược, Hà Tĩnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững (Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh niềm tin và khí thế được bồi đắp từ thành công của Đại hội XIV của Đảng là động lực to lớn để Hà Tĩnh chủ động cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các định hướng chiến lược, tạo bước phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong giai đoạn mới.

Xuân Bính Ngọ đến trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa được tổ chức thành công rất tốt đẹp, xác lập tư duy, tầm nhìn và những quyết sách chiến lược đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Trả lời phỏng vấn Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh niềm tin và khí thế được bồi đắp từ thành công của Đại hội là động lực to lớn để Hà Tĩnh chủ động cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các định hướng chiến lược, tạo bước phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong giai đoạn mới.

Đại hội XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp, mở ra triển vọng và tương lai tươi sáng cho đất nước ta, dân tộc ta trong giai đoạn mới. (Trong ảnh: Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại đại hội).

P.V: Thưa đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy! Đồng chí có thể cho biết những thành công nổi bật của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời phân tích ý nghĩa chính trị to lớn, tầm vóc lịch sử và vai trò bước ngoặt của đại hội đối với sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn mới?

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 - 23/1/2026, là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, đánh dấu mốc phát triển mới trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới biến động phức tạp, khó dự báo; đất nước ngày càng nâng cao vị thế và uy tín trên trường quốc tế, đồng thời cũng đứng trước những yêu cầu phát triển mới, cao hơn, toàn diện và quyết liệt hơn.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Trong bối cảnh đó, Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để toàn Đảng nhìn nhận, đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xác định tầm nhìn, mục tiêu, phương hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới; qua đó, thống nhất cao về ý chí và hành động, tạo động lực và xung lực mới để xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh dự Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội XIV của Đảng đã đánh giá sâu sắc những thành tựu nổi bật sau 40 năm đổi mới, nhất là kết quả nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời, xác định rõ tư duy, tầm nhìn và những quyết sách chiến lược trong xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, đối ngoại cho kỷ nguyên mới. Đại hội khơi dậy mạnh mẽ khát vọng xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, tạo nền tảng vững chắc để đất nước ta vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới các mốc son 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Đại biểu đoàn Hà Tĩnh tham gia thảo luận tại Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội đã thành công rất tốt đẹp, thể hiện rõ năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược và khát vọng phát triển mạnh mẽ của Đảng ta trong thời kỳ mới. Các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị công phu, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, vừa kế thừa những giá trị đã được kiểm nghiệm, vừa có nhiều điểm đổi mới quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược gắn với các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Công tác nhân sự được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển. Đại hội đã bầu 200 đồng chí tham gia BCH Trung ương Đảng khóa XIV gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XIV.

BCH TRUNG ƯƠNG XÁC ĐỊNH 3 ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC CÓ Ý NGHĨA QUYẾT ĐỊNH TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI: Đột phá về thể chế phát triển. Đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH, nhất là hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng năng lượng và hạ tầng số.

Tại hội nghị lần thứ nhất của BCH Trung ương Đảng đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; trong đó, thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XIV.

Tại đại hội, BCH Trung ương xác định rõ, trong giai đoạn cách mạng mới, đất nước ta cần tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược có ý nghĩa quyết định, gồm: đột phá về thể chế phát triển; đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH, nhất là hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng năng lượng và hạ tầng số. Đồng thời, đại hội cũng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế, KHCN, văn hóa - con người, QP-AN và đối ngoại.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt nhận nhiệm vụ.

Thành công của Đại hội XIV của Đảng củng cố vững chắc niềm tin chính trị trong toàn xã hội, trở thành động lực quan trọng để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống; đồng thời là cơ sở để các địa phương cụ thể hóa các định hướng lớn của Đại hội vào thực tiễn phát triển trong giai đoạn mới.

P.V: Trong không khí phấn khởi, tự hào chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật mà Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã đạt được thời gian qua cùng khí thế, quyết tâm và các phong trào thi đua của địa phương khi bước vào nhiệm kỳ mới?

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm: Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đón xuân mới Bính Ngọ trong không khí vui mừng, phấn khởi, cùng cả nước chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, với nhiều niềm tin và kỳ vọng. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp được Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, khoa học, đúng quy định và tiến độ theo chủ trương của Trung ương. Sau sắp xếp, bộ máy nhanh chóng ổn định, hoạt động hiệu quả hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp (DN).

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao đổi với các đồng chí lãnh đạo tỉnh bên lề hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp” (ngày 21/7/2025).

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định thành lập đảng bộ cho các đồng chí tân bí thư đảng ủy các xã, phường (ngày 30/6/2025).

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ được nâng cao. Công tác chính trị, tư tưởng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được chú trọng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai nghiêm túc.

Hà Tĩnh đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đại biểu trò chuyện bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ nhất (ngày 22/8/2025).

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ; tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ các cấp được kiện toàn kịp thời; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, công tác nội chính được chú trọng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật.

Tổ chức bộ máy, hoạt động Trung tâm hành chính công cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính đi vào ổn định, thông suốt.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; nhiều dự án công nghiệp, hạ tầng trọng điểm được triển khai, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của địa phương.

Từ một tỉnh khó khăn, Hà Tĩnh vươn lên trở thành tỉnh có quy mô kinh tế thuộc nhóm các tỉnh đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, tháng 8/2025 (ảnh 1). Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động các dự án của Tập đoàn Vingroup (ảnh 2).

NĂM 2025, TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GRDP CỦA TỈNH NẰM TRONG TỐP 10 CỦA CẢ NƯỚC; THU NGÂN SÁCH ĐẠT HƠN 22.000 TỶ ĐỒNG.

Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh nằm trong tốp 10 của cả nước; thu ngân sách đạt hơn 22.000 tỷ đồng; công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu; thu hút nhiều dự án quy mô lớn. Chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh đạt nhiều dấu ấn nổi bật, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm đồng bộ; QP-AN, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các hoạt động đối ngoại được tăng cường. Chuyển đổi số được triển khai quyết liệt, bước đầu mang lại kết quả tích cực.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác thực hiện nghi thức kéo băng khánh thành nhà ở cho anh Ngô Đức Đại (TDP Sơn Thịnh, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc cũ), tháng 5/2025.

Đứng trước những thời cơ và vận hội mới, Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai nhiệm vụ năm 2026 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra.

Các phong trào thi đua đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vào cuộc sống, hướng tới ngày hội toàn dân bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được triển khai rộng khắp, không chỉ tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, mà còn là động lực quan trọng để chuyển hóa tinh thần đại hội thành hành động cụ thể, hiệu quả.

Hà Tĩnh quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

P.V: Trên cơ sở các định hướng lớn đã được xác lập, tinh thần và những quyết sách quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ tiếp tục đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm nào cho Hà Tĩnh trong giai đoạn phát triển mới, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm: Quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội XIV của Đảng, Hà Tĩnh xác định việc nghiên cứu, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, phải được triển khai kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả; bảo đảm sự thống nhất chặt chẽ giữa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, phù hợp với điều kiện thực tiễn và yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ảnh VTV (ảnh 1). Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh (ảnh 2) và điểm cầu phường Sông Trí (ảnh 3).

Ngay sau Đại hội XIV, trên nền tảng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh, Hà Tĩnh tập trung rà soát, bổ sung, điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với định hướng lớn của Trung ương; xác định rõ mục tiêu, lộ trình và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Hà Tĩnh tiếp tục chú trọng tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Trên cơ sở đó, BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục xác định định hướng xuyên suốt của nhiệm kỳ là: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, giá trị văn hóa, con người và nguồn nhân lực chất lượng cao Hà Tĩnh; đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh, bền vững”.

Trọng tâm là triển khai hiệu quả các trụ cột phát triển như công nghiệp - năng lượng gắn với KKT Vũng Áng; kinh tế biển, logistics và dịch vụ cảng; tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính.

Hà Tĩnh tiếp tục triển khai hiệu quả các trụ cột phát triển như công nghiệp - năng lượng gắn với KKT Vũng Áng; kinh tế biển, logistics và dịch vụ cảng.

Song song với phát triển kinh tế, tỉnh đặc biệt coi trọng phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Tĩnh; đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; tăng cường QP-AN, mở rộng đối ngoại, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Song song với phát triển kinh tế, tỉnh đặc biệt coi trọng phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Tĩnh; đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.

3 KHÂU ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC ĐƯỢC HÀ TĨNH XÁC ĐỊNH VÀ ƯU TIÊN NGUỒN LỰC, TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT TRONG NHIỆM KỲ MỚI: (1) Đẩy mạnh chuyển đổi số trên 3 trụ cột là xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, thúc đẩy xã hội số, nâng cao chất lượng quản trị công. (2) Tập trung xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ cán bộ. (3) Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thu hút dự án đầu tư chiến lược, trọng tâm là khu công nghiệp, cụm công nghiệp quy mô lớn, logistics, giao thông kết nối.

Cùng đó, Đảng bộ tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt của nhiệm kỳ mới là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền địa phương; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận xã hội.

Tỉnh tiếp tục tập trung làm tốt công tác quốc phòng - an ninh.

Từ nền tảng đó, bảo đảm Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của Hà Tĩnh và thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét, đo đếm được bằng kết quả và sự hài lòng của Nhân dân.

P.V: Trước thềm năm mới - năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi gắm thông điệp, kỳ vọng gì tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, cộng đồng DN và toàn thể Nhân dân Hà Tĩnh nhằm tạo sự đồng thuận, khơi dậy khát vọng phát triển và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra?

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm: Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã củng cố vững chắc niềm tin chính trị, khơi dậy khát vọng phát triển và củng cố ý chí, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân ta bước vào giai đoạn phát triển mới với tư duy, tầm nhìn và động lực mới.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, trước bộn bề khó khăn, thách thức, tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và cộng đồng DN trong tỉnh tiếp tục được phát huy mạnh mẽ; cùng với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để tỉnh từng bước vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định và phát triển.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng ghi nhận, cảm ơn và tri ân sâu sắc những cố gắng, nỗ lực, sự sẻ chia, trách nhiệm, nghĩa tình và đóng góp quý báu của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và cộng đồng DN đối với sự phát triển của tỉnh.

Trong khí thế phấn khởi từ thành công của Đại hội XIV của Đảng, bước vào năm mới 2026, tôi kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng DN tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, ý chí tự lực, tự cường; chung sức, đồng lòng triển khai quyết liệt, hiệu quả các định hướng chiến lược và nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Trước hết, tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mừng xuân Bính Ngọ; qua đó tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặt hiệu quả công việc và lợi ích của Nhân dân lên trước hết, gương mẫu, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Mỗi người dân, mỗi DN hãy tiếp tục phát huy vai trò là chủ thể sáng tạo của quá trình phát triển, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong xây dựng và phát triển KT-XH của tỉnh.

Tôi cũng mong muốn cộng đồng con em quê hương Hà Tĩnh đang học tập, công tác, sinh sống ở mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài luôn hướng về quê hương, chung tay đóng góp trí tuệ, tâm huyết và nguồn lực xây dựng tỉnh nhà.

Cấp ủy, chính quyền và toàn bộ hệ thống chính trị trong tỉnh cam kết tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; gần dân, sát dân, lắng nghe và hành động vì Nhân dân; tạo môi trường thuận lợi để người dân và DN yên tâm đầu tư, SXKD.

Dù phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, song với niềm tin, sự đồng thuận và quyết tâm cao nhất, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, để phát triển nhanh, bền vững, xây dựng tỉnh ngày càng văn minh, giàu đẹp; cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

NỘI DUNG: MAI THỦY - THU HÀ (thực hiện)

ẢNH: PV - CTV

THIẾT KẾ: HUY TÙNG