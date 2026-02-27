Hiệu năng Galaxy S26: Snapdragon 8 Elite Gen 5 và Exynos 2600 chênh lệch ra sao? Dữ liệu Geekbench 6 cho thấy chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 dẫn trước 10% về hiệu suất CPU, trong khi Exynos 2600 gây bất ngờ khi đạt điểm đồ họa GPU tương đương đối thủ từ Qualcomm.

Samsung đã chính thức ra mắt dòng Galaxy S26 với chiến lược sử dụng hai loại vi xử lý khác nhau: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy dành cho phiên bản S26 Ultra và Exynos 2600 trang bị trên Galaxy S26 và S26 Plus. Các bài kiểm tra hiệu năng (benchmark) đầu tiên đã hé lộ cái nhìn chi tiết về sức mạnh thực tế của hai dòng chip này.

Khoảng cách hiệu suất CPU giữa Snapdragon và Exynos

Dựa trên dữ liệu từ Geekbench 6, phiên bản Galaxy S26 Ultra sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 5 đạt điểm đơn nhân trong khoảng 3,670 - 3,724 và điểm đa nhân từ 10,981 - 11,237. Trong khi đó, Galaxy S26 Plus chạy chip Exynos 2600 ghi nhận mức điểm đơn nhân 3,105 - 3,197 và đa nhân đạt từ 10,444 - 11,012.

Kết quả này cho thấy Snapdragon 8 Elite Gen 5 vẫn giữ lợi thế về CPU với hiệu năng cao hơn khoảng 10% so với Exynos 2600. Tuy nhiên, mức chênh lệch này được đánh giá là không quá lớn trong các tác vụ sử dụng thực tế hàng ngày, cho thấy nỗ lực của Samsung trong việc thu hẹp khoảng cách với Qualcomm.

Bất ngờ từ hiệu năng đồ họa GPU

Điểm đáng chú ý nhất trong đợt benchmark này nằm ở khả năng xử lý đồ họa. Ở bài kiểm tra OpenCL, Exynos 2600 đạt 24,240 điểm, gần như tương đương với mức 24,152 điểm của Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy chip cây nhà lá vườn của Samsung đã có bước tiến lớn về GPU.

Điểm số GPU của hai chipset

Thông số kỹ thuật chi tiết dòng Galaxy S26

Dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật chính giữa ba phiên bản vừa ra mắt:

Thông số Galaxy S26 Galaxy S26 Plus Galaxy S26 Ultra Chipset Exynos 2600 (2nm) Exynos 2600 (2nm) Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) Màn hình 6.3 inch, 2600 nits 6.7 inch, QHD+, 2600 nits 6.9 inch, 2K, 2600 nits Camera chính 50MP 50MP 200MP Dung lượng Pin 4300 mAh 4900 mAh 5000 mAh Sạc nhanh 25W 45W 60W

Mặc dù các con số lý thuyết từ Geekbench khá ấn tượng, khả năng duy trì hiệu suất ổn định khi xử lý tác vụ nặng như chơi game trong thời gian dài và mức độ tiêu thụ điện năng thực tế vẫn cần thêm các bài thử nghiệm chuyên sâu. Dòng Galaxy S26 dự kiến sẽ chính thức đến tay người dùng vào ngày 6/3/2026.