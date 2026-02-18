Hiệu năng Galaxy S26 Ultra bứt phá: Vượt iPhone 17 Pro Max 17% ở bài test đa nhân Kết quả benchmark mới nhất từ Geekbench 6 cho thấy Galaxy S26 Ultra sở hữu sức mạnh đa nhân vượt trội nhờ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 ép xung, đồng thời bám đuổi sát nút đối thủ từ Apple ở khả năng xử lý đơn nhân.

Samsung Galaxy S26 Ultra vừa lộ diện kết quả hiệu năng thực tế, thiết lập một tiêu chuẩn mới cho dòng flagship Android trong cuộc đối đầu trực tiếp với hệ sinh thái Apple. Nhờ việc trang bị vi xử lý tùy chỉnh với xung nhịp cao, mẫu điện thoại cao cấp nhất của Samsung không chỉ thu hẹp khoảng cách ở các tác vụ đơn lẻ mà còn tạo ra cách biệt đáng kể trong khả năng xử lý đa nhiệm.

Sức mạnh từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Trái tim của Galaxy S26 Ultra là con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 phiên bản dành riêng cho dòng Galaxy. Điểm đáng chú ý nhất nằm ở việc xung nhịp đã được ép lên mức 4.74 GHz, vượt qua con số 4.61 GHz tiêu chuẩn. Việc đẩy giới hạn tần số xử lý này giúp thiết bị đạt được những con số ấn tượng trong môi trường thử nghiệm Geekbench 6.

Điểm số hiệu năng cực kỳ ấn tượng của Samsung Galaxy S26 Ultra trên Geekbench 6

So sánh chi tiết hiệu năng với iPhone 17 Pro Max

Trong bài kiểm tra đa nhân, Galaxy S26 Ultra thể hiện ưu thế tuyệt đối khi đạt 11,454 điểm, bỏ xa mức 9,741 điểm của iPhone 17 Pro Max khoảng 17.6%. Lợi thế này đến từ sự kết hợp giữa số lượng nhân xử lý và mức xung nhịp cao, cho phép thiết bị xử lý các tác vụ nặng như dựng video hoặc chơi game đồ họa cao một cách mượt mà hơn.

Ở bài thử nghiệm đơn nhân – khu vực vốn là thế mạnh lâu đời của Apple, chip A19 Pro trên iPhone 17 Pro Max đạt 3,894 điểm. Tuy nhiên, Galaxy S26 Ultra đã rút ngắn khoảng cách xuống mức tối thiểu với 3,761 điểm. Với mức chênh lệch chỉ khoảng 3.5%, người dùng khó có thể nhận thấy sự khác biệt về tốc độ phản hồi khi thực hiện các tác vụ cơ bản hàng ngày.

Điểm số đơn nhân và đa nhân của Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max

Bảng so sánh thông số benchmark (Geekbench 6)

Tiêu chí Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max Chênh lệch Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 (4.74 GHz) Apple A19 Pro - Điểm đơn nhân 3,761 3,894 iPhone dẫn ~3.5% Điểm đa nhân 11,454 9,741 Samsung dẫn ~17.6%

Khả năng tối ưu hóa phần mềm thực tế

Các chuyên gia nhận định, điểm số benchmark cao hơn so với các kết quả rò rỉ trước đó cho thấy Samsung đã thực hiện các bước tối ưu hóa phần mềm rất tốt cho phiên bản thương mại sắp ra mắt. Việc đạt được mức hiệu năng cao vượt qua các đối thủ cùng sử dụng chip Snapdragon khác cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của hãng vào việc tinh chỉnh hệ điều hành.

Điểm số mới này cho thấy Samsung đã tối ưu hóa phần mềm rất tốt cho thiết bị thương mại sắp ra mắt

Mặc dù điểm số benchmark là một thước đo quan trọng, nhưng hiệu năng thực tế còn phụ thuộc vào khả năng tản nhiệt và sự ổn định khi hoạt động trong thời gian dài. Người dùng cần chờ đợi các bài kiểm tra áp lực (stress test) sâu hơn khi sản phẩm chính thức được mở bán để có cái nhìn toàn diện nhất về sức mạnh của thế hệ Galaxy mới.