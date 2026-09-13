Hiệu năng iPhone 11 Pro Max tăng vọt khi cập nhật iOS 27: Ứng dụng mở nhanh, máy mát hơn Thử nghiệm iOS 27 trên iPhone 11 Pro Max cho thấy tốc độ mở ứng dụng tăng rõ rệt, thời gian tải Maps giảm gần một nửa và hệ thống kiểm soát nhiệt tốt hơn.

Khi Apple ra mắt iOS 27, tâm điểm truyền thông chủ yếu hướng vào các công cụ trí tuệ nhân tạo như Siri thế hệ mới hay bộ tính năng Apple Intelligence. Do phần lớn công nghệ này đòi hỏi cấu hình mạnh mẽ từ iPhone 15 Pro trở lên, nhiều người dùng thiết bị cũ lo ngại phiên bản mới sẽ gây nặng máy hoặc không đem lại nhiều cải tiến thiết thực.

Trái ngược với những suy đoán trên, quá trình thử nghiệm thực tế iOS 27 bản beta trên iPhone 11 Pro Max – dòng máy cũ nhất còn nằm trong danh sách hỗ trợ – lại ghi nhận sự cải thiện bất ngờ về độ mượt, tốc độ phản hồi cùng khả năng tối ưu nhiệt lượng.

Rút ngắn đáng kể thời gian khởi chạy ứng dụng

Trên bản cập nhật iOS 26 trước đây, sự xuất hiện của giao diện Liquid Glass từng khiến các dòng máy đời cũ gặp hiện tượng khựng khung hình và phản hồi chậm. Vấn đề này đã được xử lý triệt để hơn khi thiết bị chuyển sang iOS 27.

Không có được tất cả các tính năng như trên iPhone 17 Pro Max, nhưng iOS 27 vẫn sẽ là một bản nâng cấp ấn tượng cho các mẫu iPhone đời cũ. Ảnh: Foundry

Các bài đo lường thực tế cho thấy sự thay đổi rõ nét ở những tác vụ thường nhật. Điển hình là ứng dụng Camera trên iPhone 11 Pro Max giảm thời gian khởi động từ 0,98 giây ở iOS 26 xuống còn 0,65 giây trên iOS 27. Thời gian chụp và hiển thị ảnh thu nhỏ trong thư viện cũng rút ngắn từ 3,61 giây xuống chỉ còn 2,44 giây.

Tương tự, ứng dụng Maps ghi nhận bước nhảy vọt khi thời gian tải dữ liệu giảm hơn một nửa, từ 3,01 giây xuống còn 1,36 giây. Các khu vực khác như trình duyệt Safari, kho ứng dụng App Store hay bảng menu chia sẻ nội dung đều phản hồi dứt khoát hơn.

Tác vụ trên iPhone 11 Pro Max Thời gian trên iOS 26 Thời gian trên iOS 27 beta Mở ứng dụng Camera 0,98 giây 0,65 giây Chụp và lưu ảnh vào thư viện 3,61 giây 2,44 giây Tải dữ liệu bản đồ Maps 3,01 giây 1,36 giây

Tối ưu hiệu ứng chuyển cảnh và khả năng kiểm soát nhiệt độ

Bên cạnh việc rút ngắn thời gian mở tác vụ, độ mượt tổng thể của hệ thống là điểm thay đổi dễ nhận biết nhất. Thao tác vuốt mở bảng điều khiển Control Center mượt mà hơn, quá trình mở khóa máy diễn ra liền mạch và việc chuyển đổi đa nhiệm giữa các ứng dụng giảm thiểu hiện tượng rơi khung hình.

Đáng chú ý, hệ điều hành mới giúp thiết bị duy trì nhiệt độ ổn định hơn. Trước đó, iPhone 11 Pro Max chạy iOS 26 thường ấm lên khá nhanh ngay cả khi chỉ thực hiện các nhu cầu cơ bản. Với iOS 27, cơ chế phân bổ tài nguyên xử lý dường như được tối ưu lại, ngăn CPU và GPU hoạt động quá tải không cần thiết, từ đó hỗ trợ kéo dài tuổi thọ và thời lượng pin.

Bổ sung các tiện ích thiết thực cho phần cứng đời cũ

Dù không được trang bị các tính năng AI chuyên sâu do giới hạn phần cứng, thiết bị đời cũ nâng cấp lên iOS 27 vẫn nhận được hàng loạt tiện ích giao diện mới. Người dùng có thể sử dụng phím tắt bộ nhớ tạm (clipboard) tích hợp sẵn trên bàn phím để dán văn bản hoặc ảnh chụp màn hình nhanh hơn.

Ngoài ra, hệ thống cho phép tùy chỉnh âm lượng tách biệt giữa chuông báo thức và đồng hồ hẹn giờ. Ứng dụng Ví (Wallet) hỗ trợ tạo thẻ tùy chỉnh, giao diện iMessage tối ưu hóa thao tác nghe tin nhắn thoại, ứng dụng Ảnh (Photos) bổ sung tính năng trích xuất khung hình độ nét cao từ video và kích thước widget trên màn hình chính cũng được nâng cấp lớn hơn.

Bên cạnh đó, thanh điều chỉnh độ trong suốt của giao diện Liquid Glass giúp người dùng linh hoạt thiết lập độ mờ theo thói quen quan sát. Những tinh chỉnh này cho thấy Apple đang nỗ lực cân bằng giữa việc thúc đẩy công nghệ AI trên thiết bị mới và duy trì trải nghiệm ổn định cho người dùng các thế hệ iPhone trước.