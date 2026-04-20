Hiệu năng OPPO Find X9s lộ diện trên Geekbench với chip MediaTek Dimensity 9500s mới Danh sách Geekbench xác nhận OPPO Find X9s sẽ trang bị chip Dimensity 9500s cùng RAM 12GB. Mẫu smartphone này gây chú ý với viên pin 7,025mAh và hệ thống ba camera 50MP.

Cơ sở dữ liệu của Geekbench vừa hé lộ thông số kỹ thuật và điểm số hiệu năng của mẫu điện thoại thông minh mới từ OPPO với mã hiệu CPH2873, được xác nhận là OPPO Find X9s. Đây là phiên bản dự kiến sẽ được hãng công bố ra thị trường toàn cầu vào ngày 21/4 tới, bên cạnh các dòng cao cấp khác như Find X9 Ultra và Find X9s Pro.

Sức mạnh từ vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s

Dữ liệu từ Geekbench cho thấy OPPO Find X9s đạt được 2,571 điểm trong bài kiểm tra đơn nhân và 7,881 điểm trong bài kiểm tra đa nhân. Kết quả này được cung cấp bởi con chip Dimensity 9500s – một phiên bản tùy chỉnh hoặc rút gọn từ dòng Dimensity 9500 cao cấp nhất hiện nay của MediaTek.

Cụ thể, bộ vi xử lý này sở hữu cấu trúc 8 nhân bao gồm: một lõi chính xung nhịp cao 3.73GHz, ba lõi hiệu năng 3.30GHz và bốn lõi tiết kiệm điện 2.40GHz. Đi kèm với đó là GPU Mali-G925-Immortalis MC12, hứa hẹn khả năng xử lý đồ họa mạnh mẽ cho các tác vụ nặng và chơi game. Thiết bị thử nghiệm sở hữu dung lượng RAM 12GB và chạy trên nền tảng hệ điều hành Android 16 mới nhất.

Màn hình viền siêu mỏng và dung lượng pin đột phá

Bên cạnh hiệu năng, OPPO Find X9s còn gây ấn tượng với các thông số vật lý hiện đại. Máy sử dụng tấm nền OLED kích thước 6.59 inch với độ phân giải 1.5K và tần số quét 120Hz. Đáng chú ý, phần viền màn hình được tối ưu mỏng chỉ 1.1mm, mang lại không gian hiển thị rộng rãi và thẩm mỹ cao.

Một trong những điểm nâng cấp quan trọng nhất là viên pin dung lượng 7,025mAh. Đây là mức dung lượng vượt trội so với mặt bằng chung các smartphone flagship hiện nay, đảm bảo thời gian sử dụng dài hơi. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 80W để tối ưu thời gian nạp đầy năng lượng cho viên pin lớn này.

Hệ thống camera và bảng thông số kỹ thuật

Về khả năng nhiếp ảnh, OPPO trang bị cho Find X9s hệ thống ba camera sau với độ phân giải đồng nhất 50MP, bao gồm cảm biến chính, ống kính góc siêu rộng và ống kính tele tiềm vọng. Camera trước có độ phân giải 32MP hỗ trợ chụp ảnh selfie và gọi video.

Thông số Chi tiết kỹ thuật Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s (8 nhân) Đồ họa (GPU) Mali-G925-Immortalis MC12 Bộ nhớ RAM 12GB Hệ điều hành Android 16 Màn hình OLED 6.59 inch, 1.5K, 120Hz, viền 1.1mm Dung lượng pin 7,025mAh Sạc nhanh 80W (Có dây) Camera sau 50MP (Chính) + 50MP (Siêu rộng) + 50MP (Tele) Camera trước 32MP

Với việc trang bị dòng chip Dimensity 9500s, OPPO Find X9s được định vị là mẫu máy cân bằng giữa hiệu suất và giá thành, xếp dưới các phiên bản Pro và Ultra vốn sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 hoặc Dimensity 9500 tiêu chuẩn. Hiện tại, POCO X8 Pro Max là đối thủ duy nhất trên thị trường cũng đang sử dụng dòng chip mới này từ MediaTek.