Hiệu năng OPPO Find X9s Pro lộ diện trên Geekbench: Chip Dimensity 9500 và RAM 16GB mạnh mẽ OPPO Find X9s Pro vừa lộ điểm hiệu năng ấn tượng trên Geekbench với chip Dimensity 9500 và RAM 16GB. Mẫu flagship nhỏ gọn này còn sở hữu pin 7,025 mAh cùng camera 200MP.

Trước thềm sự kiện ra mắt chính thức vào ngày 21/4, mẫu flagship nhỏ gọn OPPO Find X9s Pro đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của Geekbench. Dữ liệu rò rỉ không chỉ xác nhận sức mạnh từ vi xử lý thế hệ mới của MediaTek mà còn hé lộ những thông số kỹ thuật ấn tượng, hứa hẹn thiết lập tiêu chuẩn mới cho phân khúc điện thoại cao cấp kích thước gọn gàng.

Điểm số Geekbench ấn tượng với vi xử lý Dimensity 9500

Thiết bị có mã hiệu model PME110, được xác định là OPPO Find X9s Pro, đã trải qua các bài kiểm tra hiệu năng đơn nhân và đa nhân. Kết quả cho thấy máy đạt 3,559 điểm trong bài thử nghiệm đơn nhân và 10,475 điểm trong bài thử nghiệm đa nhân. Đây là những con số cho thấy khả năng tối ưu hóa tốt giữa phần cứng và phần mềm của OPPO.

OPPO Find X9s Pro lộ hiệu năng ấn tượng trên Geekbench

Cụ thể, cấu hình của Find X9s Pro bao gồm vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 đi kèm với bộ nhớ RAM lên tới 16GB. Sự kết hợp này cho phép thiết bị xử lý mượt mà các tác vụ nặng, từ biên tập video đến chơi các tựa game đồ họa cao trong thời gian dài mà vẫn đảm bảo tính ổn định và tiết kiệm điện năng.

OPPO Find X9s Pro được trang bị con chip Dimensity 9500

Màn hình sắc nét và hệ thống camera 200MP đột phá

Dù có thiết kế nhỏ gọn, OPPO Find X9s Pro vẫn sở hữu thông số màn hình vượt trội. Máy dự kiến trang bị tấm nền OLED kích thước 6.32 inch với độ phân giải 1.5K. Đặc biệt, tần số quét 144Hz sẽ mang lại trải nghiệm vuốt chạm cực kỳ mượt mà, vượt xa tiêu chuẩn 120Hz thông thường trên nhiều flagship hiện nay.

Về khả năng nhiếp ảnh, OPPO gây bất ngờ khi tích hợp hệ thống camera kép có độ phân giải lên đến 200MP. Trong đó bao gồm một cảm biến chính và một ống kính tele tiềm vọng hỗ trợ zoom quang học 2.8x. Điểm đặc biệt là hãng sẽ cung cấp các phụ kiện ống kính chuyên dụng, giúp mở rộng khả năng zoom xa và nâng cao chất lượng ảnh chụp chuyên nghiệp.

OPPO Find X9s Pro sẽ nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh của người dùng

Pin dung lượng lớn và công nghệ sạc siêu nhanh

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Find X9s Pro là viên pin dung lượng 7,025 mAh. Đây là con số cực kỳ ấn tượng đối với một chiếc điện thoại có trọng lượng chỉ khoảng 198g, giải quyết triệt để nỗi lo về thời lượng pin trên các dòng smartphone nhỏ gọn.

Để nạp đầy viên pin khổng lồ này, OPPO trang bị công nghệ sạc nhanh có dây công suất 80W và sạc nhanh không dây 50W. Thiết bị sẽ có 4 tùy chọn màu sắc thời thượng bao gồm: Trắng (Natural White), Titan (Native Titanium), Cam (Vibrant Orange) và Xanh (Wind Chaser Green).

OPPO Find X9s Pro sẽ hỗ trợ ống kính tele như model tiền nhiệm

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của OPPO Find X9s Pro

Thông số Chi tiết cấu hình Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 Bộ nhớ RAM 16GB Màn hình 6.32 inch, OLED 1.5K, 144Hz Camera chính 200MP Camera Tele 200MP (Zoom quang 2.8x) Dung lượng pin 7,025 mAh Sạc nhanh 80W (Dây), 50W (Không dây) Trọng lượng 198g

OPPO Find X9s Pro sẽ chính thức được trình làng cùng với phiên bản Find X9 Ultra vào ngày 21/4 tới. Với sự kết hợp giữa kích thước nhỏ gọn, hiệu năng mạnh mẽ từ chip MediaTek và hệ thống camera Hasselblad cải tiến, đây hứa hẹn sẽ là đối thủ nặng ký trong phân khúc flagship nửa đầu năm 2025.