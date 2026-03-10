Hiệu năng RedMagic 12 Pro+ lộ diện ấn tượng trên Geekbench cùng chip Snapdragon và RAM 16GB Dữ liệu Geekbench hé lộ RedMagic 12 Pro+ đạt điểm hiệu năng cao kỷ lục, trang bị chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 cùng hệ điều hành Android 17 mới nhất.

Mẫu điện thoại cao cấp chuyên game RedMagic 12 Pro+ của thương hiệu nubia vừa xuất hiện trên nền tảng đo điểm chuẩn Geekbench trước thềm sự kiện ra mắt chính thức vào ngày 15 tháng 10. Dữ liệu rò rỉ này cung cấp cái nhìn chi tiết về sức mạnh tính toán thô, cấu hình vi xử lý cũng như những nâng cấp phần mềm thế hệ mới trên dòng thiết bị chuyên game.

Điểm chuẩn benchmark và cấu hình phần cứng cốt lõi

Theo ghi nhận trên cơ sở dữ liệu của Geekbench phiên bản 7.1.0 dành cho hệ điều hành Android, mẫu thử nghiệm RedMagic 12 Pro+ đã hoàn thành các bài kiểm tra đo lường hiệu năng tính toán tiêu chuẩn. Kết quả cho thấy thiết bị ghi nhận 3.354 điểm ở bài kiểm tra đơn nhân và đạt 11.448 điểm ở bài kiểm tra đa nhân.

RedMagic 12 Pro Plus được thử nghiệm hiệu năng trên Geekbench

Cung cấp sức mạnh cho máy là bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Phiên bản được thử nghiệm trên nền tảng benchmark sở hữu bộ nhớ RAM dung lượng 16GB, đáp ứng khả năng vận hành trơn tru các tác vụ nặng và duy trì đa nhiệm ổn định. Khi thương mại hóa chính thức, nhà sản xuất dự kiến sẽ bổ sung thêm các tùy chọn dung lượng bộ nhớ khác nhau nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng từ thị trường.

Thông số Chi tiết kỹ thuật trên Geekbench Nền tảng thử nghiệm Geekbench 7.1.0 (Android) Điểm đơn nhân 3.354 điểm Điểm đa nhân 11.448 điểm Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Dung lượng RAM 16GB Hệ điều hành Android 17

Tối ưu hệ điều hành và cải tiến công thái học

Bên cạnh cấu hình phần cứng, dữ liệu Geekbench còn xác nhận RedMagic 12 Pro+ được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 17 ngay từ khi xuất xưởng. Việc ứng dụng nền tảng phần mềm mới nhất này không chỉ giúp tối ưu hóa tốt hơn tài nguyên phần cứng của vi xử lý mà còn bảo đảm chu kỳ hỗ trợ lâu dài từ nhà sản xuất.

Mẫu điện thoại chuyên game mới của nubia sẽ sớm ra mắt

Đáng chú ý, nubia cũng áp dụng những thay đổi quan trọng về thiết kế công thái học nhằm khắc phục nhược điểm về độ dày và cảm giác cầm nắm của các dòng máy chơi game truyền thống. Hãng cho biết RedMagic 12 Pro+ sẽ mang lại cảm giác cầm dễ chịu nhất từ trước tới nay nhờ trọng lượng nhẹ hơn và thân máy mỏng hơn thế hệ tiền nhiệm. Đồng thời, các góc khung viền được tinh chỉnh bo tròn nhẹ nhằm hạn chế cảm giác cấn tay khi người dùng cầm ngang để thao tác trong các phiên chơi game kéo dài.

Mọi thông số kỹ thuật chi tiết, tùy chọn bộ nhớ cùng mức giá thương mại của RedMagic 12 Pro+ sẽ được công bố đầy đủ tại sự kiện diễn ra vào ngày 15 tháng 10 tới.