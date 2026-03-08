Hiệu năng Redmi K100 Pro Max: Snapdragon 8 Elite Gen 5 và pin 9.070mAh ấn tượng ra sao? Redmi K100 Pro Max chuẩn bị ra mắt vào ngày 11/8 với vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, chip đồ họa D2 cùng dung lượng pin khủng 9.070mAh chơi game cực mượt.

Trước ngày ra mắt chính thức 11/8, Redmi K100 Pro Max đã rò rỉ kết quả thử nghiệm hiệu năng chơi game thực tế. Mẫu điện thoại cận cao cấp mới của Xiaomi ghi ấn tượng lớn nhờ trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, chip hiển thị chuyên dụng D2 cùng viên pin dung lượng lên tới 9.070mAh.

Redmi K100 Pro Max là mẫu điện thoại cận cao cấp sắp ra mắt của Xiaomi

Kiến trúc phần ứng khủng với Snapdragon 8 Elite Gen 5 và pin 9.070mAh

Theo chia sẻ từ ông Xinxin_Mia, Quản lý Sản phẩm của thương hiệu Redmi, Redmi K100 Pro Max được trang bị sức mạnh từ con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Xiaomi đã tinh chỉnh tối ưu bộ vi xử lý này để đạt hiệu suất cao hơn đáng kể so với các thế hệ trước. Bên cạnh đó, thiết bị còn có sự hỗ trợ từ chip hiển thị chuyên dụng D2, giúp tối ưu hóa khả năng xử lý đồ họa và duy trì khung hình mượt mà trong các tác vụ nặng.

Đặc biệt, điểm nhấn phần cứng đáng chú ý khác là viên pin dung lượng 9.070mAh. Nhà sản xuất khẳng định thời lượng sử dụng của máy tăng khoảng 40% so với thế hệ tiền nhiệm, cho phép thiết bị duy trì hiệu năng ổn định trong thời gian dài mà không gặp hiện tượng quá nhiệt hay tụt xung nhanh chóng.

Redmi K100 Pro Max mang đến khả năng chơi game ấn tượng

Kết quả thử nghiệm thực tế với các tựa game phổ biến

Theo bài kiểm tra từ reviewer New Technology, Redmi K100 Pro Max cho khả năng tối ưu hóa điện năng tiêu thụ và kiểm soát nhiệt độ rất tốt qua nhiều tựa game đòi hỏi cấu hình khác nhau.

Tựa game Tốc độ khung hình (FPS) Công suất tiêu thụ (W) Nhiệt độ tối đa (°C) Honor of Kings 119.7 3.63 41.5 Peace Elite 119.7 4.09 44.4 Delta Force 119.5 5.37 45.3 Genshin Impact 59.9 4.67 44.1 Honkai: Star Rail 55.6 6.80 52.2

Trong tựa game Honor of Kings, máy duy trì mượt mà tốc độ khung hình trung bình 119.7fps sau 1 giờ chơi liên tục, công suất tiêu thụ điện ở mức low 3.63W và nhiệt độ tỏa ra chỉ khoảng 41.5°C. Thử nghiệm với Peace Elite cũng ghi nhận fps trung bình 119.7fps, công suất 4.09W và nhiệt độ cao nhất 44.4°C. Ngay cả với tựa game bắn súng Delta Force, máy vẫn đạt 119.5fps với lượng điện tiêu thụ 5.37W và nhiệt độ 45.3°C.

Xiaomi sẽ sớm ra mắt Redmi K100 Pro Max trong thời gian tới

Khả năng xử lý các tựa game nặng đồ họa

Đối với các tựa game sát thủ phần cứng như Genshin Impact, Redmi K100 Pro Max vẫn đạt tốc độ khung hình trung bình 59.9fps, điện năng tiêu thụ 4.67W cùng nhiệt độ duy trì ở mức 44.1°C. Trong bài test nặng nhất là Honkai: Star Rail, thiết bị đạt 55.6fps, tiêu thụ 6.80W điện năng và nhiệt độ chạm mức 52.2°C.

Nhìn chung, biểu đồ hiệu năng thể hiện Redmi K100 Pro Max có khả năng duy trì sức mạnh ổn định và không xuất hiện tình trạng giảm hiệu năng đột ngột do quá nhiệt. Sự xuất hiện của mẫu máy này vào ngày 11/8 hứa hẹn sẽ mang đến bước tiến mới trong phân khúc smartphone chuyên game.