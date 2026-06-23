Hiệu năng Steam Machine 2026: Sức mạnh AMD Zen 4 giúp chơi mượt game AAA ở độ phân giải 1440p Thử nghiệm thực tế cho thấy Steam Machine mới có khả năng vận hành ấn tượng các tựa game nặng như Red Dead Redemption 2 ở 1440p. Tuy nhiên, thiết bị vẫn cần đến công nghệ FSR để duy trì sự ổn định trong các phân cảnh đồ họa phức tạp.

Sự trở lại của Steam Machine trong năm 2026 đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng công nghệ, xóa tan những đồn đoán về cấu hình và giá trị sử dụng thực tế. Kết quả thử nghiệm mới nhất cho thấy dòng máy này không chỉ là một chiếc mini PC thông thường mà còn là một cỗ máy chơi game hybrid mạnh mẽ, đủ sức gánh vác các tựa game AAA ở độ phân giải cao.

Steam Machine mini PC với bảng điều khiển phía trước màu đỏ và đèn LED RGB

Cấu hình phần cứng đồng nhất trên toàn bộ dòng sản phẩm

Điểm đáng lưu ý nhất trong chiến lược của Valve lần này là sự đồng nhất về hiệu năng xử lý. Mọi phiên bản Steam Machine, từ mẫu cơ bản đến mẫu cao cấp nhất, đều sử dụng chung một nền tảng phần cứng cốt lõi. Cụ thể, máy được trang bị bộ vi xử lý AMD Zen 4 tùy chỉnh với 6 nhân và 12 luồng, đi kèm GPU Radeon tích hợp có 8GB VRAM GDDR6.

Sự khác biệt duy nhất giữa các phiên bản nằm ở dung lượng lưu trữ, ví dụ như mẫu 2TB cao cấp nhất được sử dụng trong bài kiểm tra này. Điều này đảm bảo rằng trải nghiệm chơi game sẽ hoàn toàn giống nhau bất kể người dùng lựa chọn mức giá nào.

Sức mạnh thực tế tại độ phân giải 1440p

Trong các bài thử nghiệm thực tế từ kênh công nghệ ETA Prime, Steam Machine đã thể hiện khả năng tối ưu hóa tốt. Với tựa game Red Dead Redemption 2, thiết bị đạt mức khung hình từ 85 đến 95 FPS ở độ phân giải 1440p với thiết lập đồ họa kết hợp giữa High và Ultra.

Red Dead Redemption 2 chạy trên Steam Machine ở 1440p với cài đặt High và Ultra

Đối với Cyberpunk 2077, một trong những tựa game khắt khe nhất về phần cứng, Steam Machine đạt khoảng 72 FPS ở độ phân giải 1440p Ultra khi kích hoạt FSR (FidelityFX Super Resolution) ở chế độ Balanced. Tuy nhiên, nếu chạy ở độ phân giải 1440p gốc (Native) không có sự hỗ trợ của FSR, tốc độ khung hình giảm xuống chỉ còn 45 FPS.

Cyberpunk 2077 chạy ở 1080p Ultra với FSR Auto trên Steam Machine

Khả năng xử lý các tựa game AAA mới nhất

Thiết bị cũng cho thấy sự ổn định với các phát hành mới hơn. Resident Evil: Requiem đạt mức 110 FPS ở 1440p High khi sử dụng FSR Balanced. Trong khi đó, Forza Horizon 6 có thể duy trì 71 FPS ổn định ở độ phân giải 1440p High mà không cần đến bất kỳ công nghệ tăng cường quy mô (upscaling) nào.

Resident Evil: Requiem chạy ở 1440p với FSR Quality trên Steam Machine

Tuy nhiên, không phải tất cả các trò chơi đều đạt kết quả mỹ mãn. Horizon Zero Dawn Remastered chỉ đạt trung bình 58 FPS ở 1080p thiết lập Very High. Tương tự, Ratchet & Clank: Rift Apart cũng gặp khó khăn trong việc duy trì mốc 60 FPS ổn định ở 1440p ngay cả khi đã bật FSR.

Ratchet & Clank: Rift Apart chạy ở 1440p với FSR Balanced trên Steam Machine

Những lưu ý về kỹ thuật và khả năng nâng cấp phần mềm

Mặc dù hiệu năng hiện tại đã rất ấn tượng, các chuyên gia nhận định rằng sức mạnh của Steam Machine sẽ còn được cải thiện đáng kể thông qua các bản cập nhật phần mềm. Hệ điều hành SteamOS và lớp tương thích Proton liên tục được tinh chỉnh để tối ưu hóa hiệu suất cho phần cứng AMD.

Biểu đồ điểm chuẩn cho thấy hiệu suất của Horizon Zero Dawn Remastered trên Steam Machine

Một khuyến nghị quan trọng cho người dùng Steam Machine là nên sử dụng màn hình hỗ trợ công nghệ VRR (Variable Refresh Rate) hoặc FreeSync. Điều này giúp loại bỏ hiện tượng xé hình và giật lag khi tốc độ khung hình đột ngột giảm xuống dưới 60 FPS trong các phân cảnh có nhiều hiệu ứng hạt phức tạp.

Trong bối cảnh chi phí phần cứng PC đang ngày càng đắt đỏ, Steam Machine nổi lên như một giải pháp thay thế tiềm năng, kết hợp giữa sự tiện lợi của console và sức mạnh linh hoạt của một chiếc máy tính cá nhân chạy Linux.