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Lao động và công đoàn

Hiểu quyền, rõ nghĩa vụ - Chung tay xây dựng quan hệ lao động bền vững

Hải Thuận - 21/07/2026 09:26
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp Công đoàn Hà Tĩnh triển khai thực hiện.
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Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

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