Hiểu quyền, rõ nghĩa vụ - Chung tay xây dựng quan hệ lao động bền vững

Hải Thuận - 21/07/2026 09:26

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp Công đoàn Hà Tĩnh triển khai thực hiện.