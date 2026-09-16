Hiệu ứng mở màn hình của iPhone Duo tạo nên cơn sốt khiến các hãng Android rục rịch học hỏi Hiệu ứng chuyển cảnh mở màn hình liền mạch trên iPhone Duo nhanh chóng tạo sốt toàn cầu, thúc đẩy các hãng smartphone Android nghiên cứu học hỏi trải nghiệm này.

Không chỉ gây chú ý bởi cấu hình phần cứng mạnh mẽ, mẫu điện thoại gập iPhone Duo của Apple đang tạo nên một cơn sốt lớn trong giới công nghệ nhờ hiệu ứng chuyển cảnh gập và mở màn hình mượt mà. Thay vì chỉ tập trung vào cuộc đua thông số kỹ thuật đơn thuần, hãng công nghệ Mỹ đã giải quyết triệt để sự đứt gãy thị giác khi chuyển đổi giữa hai không gian hiển thị.

Sự tinh tế trong trải nghiệm giao diện của Apple

Bên cạnh trang bị vi xử lý chip A20 Pro tân tiến cùng cụm camera kép 48 MP cao cấp, điểm nhấn tạo nên sự khác biệt rõ nét nhất trên iPhone Duo lại nằm ở phần mềm. Đội ngũ kỹ sư của Apple đã thiết kế một hiệu ứng hoạt họa chuyển tiếp mờ vô cùng độc đáo. Mỗi khi thao tác gập hoặc mở thân máy được thực hiện, giao diện giữa màn hình phụ bên ngoài và màn hình chính bên trong được kết nối với nhau một cách liền mạch, hầu như không xuất hiện độ trễ hay cảm giác giật khung hình.

Yếu tố chi tiết này ngay lập tức nhận được sự quan tâm khổng lồ từ cộng đồng người dùng lẫn giới chuyên môn. Cụ thể, video trải nghiệm và minh họa tính năng này do reviewer công nghệ MKBHD đăng tải đã nhanh chóng cán mốc hơn 47 triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội, thu về vô số phản hồi tích cực nhờ sự chăm chút tỉ mỉ cho trải nghiệm thị giác hàng ngày.

Hiệu ứng mở màn hình của iPhone Duo gây sốt.

Các nhà sản xuất Android nhanh chóng vào cuộc

Theo nguồn tin rò rỉ từ leaker Digital Chat Station, các thương hiệu smartphone Trung Quốc hiện đang tích cực phân tích và nghiên cứu cơ chế hoạt động của hiệu ứng này để áp dụng cho các thiết bị màn hình gập thế hệ mới. Đáng chú ý, cộng đồng công nghệ cũng ghi nhận một nhà phát triển phần mềm độc lập đã bước đầu tùy biến và mang thành công hiệu ứng chuyển cảnh tương tự lên chiếc Galaxy Z Fold8.

Thực tế, việc hệ sinh thái Android tiếp thu những ý tưởng giao diện phần mềm ấn tượng của Apple không phải là câu chuyện mới trong ngành công nghệ. Trước đây, các tính năng đặc trưng như Dynamic Island hay Trung tâm điều khiển (Control Center) cũng từng được nhiều nhà sản xuất Android học hỏi, điều chỉnh và đưa lên các dòng máy thương mại của mình.

Xu hướng cạnh tranh thúc đẩy trải nghiệm người dùng

Phần lớn cộng đồng yêu công nghệ đều nhìn nhận đây là một xu hướng cạnh tranh lành mạnh và tất yếu của thị trường di động. Màn hình gập vốn đòi hỏi sự phối hợp khắt khe giữa bản lề vật lý và phản hồi đồ họa hiển thị. Do đó, việc các hãng Android học tập và tiếp tục tối ưu hóa hiệu ứng chuyển cảnh mờ sẽ thúc đẩy tiêu chuẩn trải nghiệm thị giác lên một tầm cao mới, mang lại giá trị sử dụng trực tiếp và thiết thực cho người tiêu dùng cuối cùng.