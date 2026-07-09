Hiệu ứng Ronaldo: Giá vé tứ kết World Cup 2026 lao dốc sau cú sốc Bồ Đào Nha bị loại Thất bại của Bồ Đào Nha và đội tuyển Mỹ tại vòng 16 đội đã giáng một đòn mạnh vào doanh thu thương mại của FIFA. Giá vé xem trận tứ kết giảm tới 60% khi giải đấu mất đi những thỏi nam châm hút khách nhất.

Sức hút của Cristiano Ronaldo không chỉ nằm ở những bàn thắng trên sân cỏ mà còn thể hiện rõ nét qua các con số tài chính. Việc siêu sao này cùng đội tuyển Bồ Đào Nha dừng bước sớm tại vòng 16 đội World Cup 2026 đã tạo ra một cơn chấn động trên thị trường vé, khiến doanh thu dự kiến của FIFA và các đối tác bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

FIFA đối mặt với việc sụt giảm doanh thu sau khi Bồ Đào Nha bị loại sớm tại World Cup 2026.

Cú sốc giá vé trên thị trường thứ cấp

Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng bán vé TickPick, thị trường vé World Cup đang chứng kiến sự sụt giảm nhu cầu chưa từng có. Đáng chú ý nhất là cặp đấu tứ kết giữa Tây Ban Nha và Bỉ. Trước khi vòng 16 đội kết thúc, giá vé thấp nhất để theo dõi trận đấu này được rao bán ở mức 2.950 USD. Tuy nhiên, ngay sau khi Bồ Đào Nha và đội chủ nhà Mỹ bị loại, con số này đã lao dốc xuống còn gần 1.200 USD, tương đương mức giảm gần 60%.

Sự sụt giảm này phản ánh thực tế rằng người hâm mộ sẵn sàng chi trả những khoản tiền khổng lồ để chứng kiến những huyền thoại như Ronaldo thi đấu lần cuối tại sân chơi World Cup. Khi cái tên Cristiano Ronaldo không còn xuất hiện trong danh sách các đội bóng đi tiếp, động lực mua vé của một bộ phận lớn khán giả quốc tế đã bốc hơi.

Khi đội chủ nhà và biểu tượng toàn cầu cùng rời cuộc chơi

Tác động kép từ việc đội tuyển Mỹ và Bồ Đào Nha cùng dừng bước đã tạo ra một kịch bản không mong muốn cho ban tổ chức. Đội tuyển Mỹ, với tư cách là chủ nhà, nắm giữ sức mua chủ đạo từ khán giả địa phương. Thất bại 1-4 trước Bỉ của thầy trò HLV tuyển Mỹ đã khiến sự cuồng nhiệt tại các thành phố đăng cai giảm nhiệt đáng kể.

Sự vắng mặt của Ronaldo khiến sức hút thương mại của các vòng đấu cuối giảm sút rõ rệt.

Tuy nhiên, sự chia tay của Ronaldo mới là đòn giáng mạnh hơn vào giá trị thương mại toàn cầu. Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha không chỉ loại Bồ Đào Nha khỏi giải đấu mà còn chính thức khép lại kỷ nguyên World Cup của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Mất đi Ronaldo, giải đấu mất đi một biểu tượng có khả năng lấp đầy mọi khán đài và thúc đẩy các hoạt động dịch vụ đi kèm.

Lionel Messi: Hy vọng cuối cùng của FIFA

Trong bối cảnh các ngôi sao lớn lần lượt rời giải, mọi ánh mắt hiện đang đổ dồn về phía Lionel Messi và đội tuyển Argentina. Giới chuyên môn nhận định rằng FIFA đang đặt kỳ vọng lớn vào việc El Pulga có thể tiến sâu, thậm chí là vào đến trận chung kết, để duy trì sức hút cho World Cup 2026.

Tầm ảnh hưởng của Messi đã được chứng minh rõ rệt tại giải nhà nghề Mỹ (MLS) trong màu áo Inter Miami, nơi anh liên tục thiết lập các kỷ lục về doanh thu và lượng người xem. Hiện tại, Messi là "thỏi nam châm" duy nhất đủ sức nặng để đối trọng với những tổn thất về mặt thương mại sau khi Ronaldo vắng bóng.

Dù hành trình của Ronaldo tại World Cup đã khép lại trong nước mắt, sự ủng hộ của người hâm mộ dành cho anh vẫn không hề thuyên giảm. Sáng 7/7, hàng nghìn cổ động viên vẫn túc trực tại khách sạn để hô vang tên anh, minh chứng cho sức ảnh hưởng vượt xa khỏi phạm vi một trận bóng đá thông thường. Với FIFA, bài toán duy trì sức nóng tài chính cho những vòng đấu cuối cùng đang trở nên thách thức hơn bao giờ hết.