HJK Helsinki 5-0 Coleraine FC: HJK Helsinki giành chiến thắng HJK Helsinki chạm trán Coleraine FC tại Bolt Arena lúc 23h ngày 23/07/2026, trong trận đấu thuộc UEFA Europa Conference League.

HJK Helsinki 5 - 0 Coleraine FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu HJK Helsinki tiếp đón Coleraine FC.

12' BÀN THẮNG! HJK Helsinki (1-0) Phút 12': L. Moller (HJK Helsinki) lập công (kiến tạo: L. Lingman). Tỷ số: 1 - 0.

22' Thay người Phút 22' (Coleraine FC): K. Lyons-Foster vào sân thay A. Wilson.

23' Thẻ vàng Phút 23': A. Ring (HJK Helsinki) nhận thẻ vàng.

32' BÀN THẮNG! HJK Helsinki (2-0) Phút 32': P. Mentu (HJK Helsinki) lập công (kiến tạo: L. Moller). Tỷ số: 2 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' BÀN THẮNG! HJK Helsinki (3-0) Phút 47': T. Mero (HJK Helsinki) lập công (kiến tạo: V. Tikkanen). Tỷ số: 3 - 0.

52' Thay người Phút 52' (Coleraine FC): M. Shevlin vào sân thay C. McMenamin.

52' Thay người Phút 52' (Coleraine FC): D. Jarvis vào sân thay L. Ives.

53' Thay người Phút 53' (Coleraine FC): W. Patching vào sân thay J. Henderson.

53' Thay người Phút 53' (Coleraine FC): J. Cooper vào sân thay M. Coyle.

65' Thay người Phút 65' (HJK Helsinki): L. Lappalainen vào sân thay L. Moller.

65' Thay người Phút 65' (HJK Helsinki): M. Gueye vào sân thay A. Ring.

65' Thay người Phút 65' (HJK Helsinki): T. Pukki vào sân thay P. Mentu.

73' Thay người Phút 73' (HJK Helsinki): M. Kirilov vào sân thay S. Haarala.

80' BÀN THẮNG! HJK Helsinki (4-0) Phút 80': T. Pukki (HJK Helsinki) lập công (kiến tạo: M. Kirilov). Tỷ số: 4 - 0.

82' BÀN THẮNG! HJK Helsinki (5-0) Phút 82': T. Pukki (HJK Helsinki) lập công (kiến tạo: L. Lappalainen). Tỷ số: 5 - 0.

82' Thay người Phút 82' (HJK Helsinki): M. Borchers vào sân thay T. Mero.

KT Kết thúc: HJK Helsinki 5-0 Coleraine FC Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 0.

Cập nhật lúc 00:52 24/07/2026

Đội hình chính thức HJK Helsinki Sơ đồ 4-3-3 · HLV Joonas Rantanen Coleraine FC Sơ đồ 3-5-2 · HLV Ruaidhri Higgins 44 Matej Marković 13 Kaius Simojoki 6 Ville Tikkanen 3 Till Cissokho 14 Leonel Montano 8 Pyry Mentu 4 Alexander Ring 10 Lucas Lingman 22 Liam Möller 29 Santeri Haarala 18 Toivo Mero 1 Ryan Schofield 14 Mark Coyle 16 Aidan Wilson 15 Levi Ives 2 Lyndon Kane 4 Dylan Boyle 21 Rowan McDonald 22 Ben Wylie 23 Ben Doherty 17 Jay Henderson 24 Conor McMenamin Dự bị HJK Helsinki 1 Jesse Öst 12 Mitja Haapanen 24 Emil Levealahti 28 Miska Ylitolva 31 Mihailo Bogićević 7 Alfie Cicale 15 Jere Kallinen 17 Martin Kirilov 26 Lassi Lappalainen Coleraine FC 12 Lewis Webb 31 Zak Robinson 3 Dean Jarvis 6 Kodi Lyons Foster 26 Conrad Hunt 7 Lewis McGregor 8 William Patching 10 Connor Murray 11 Joel Cooper Cập nhật đội hình lúc 22:33 23/07/2026

HJK Helsinki sẽ đối đầu Coleraine FC tại Bolt Arena lúc 23h ngày 23/07/2026, trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là trận đấu được chờ đợi khi hai đội bước vào màn so tài trên sân vận động của HJK Helsinki.

Bối cảnh trận đấu

HJK Helsinki và Coleraine FC sẽ gặp nhau trong một trận đấu thuộc đấu trường châu Âu. Với lợi thế thi đấu tại Bolt Arena, HJK Helsinki có điều kiện quen thuộc về sân bãi, trong khi Coleraine FC phải thích nghi với môi trường thi đấu trên sân khách.

Tuy nhiên, các thông tin được cung cấp không bao gồm phong độ gần đây, lịch sử đối đầu, vị trí tại giải, lực lượng vắng mặt hay đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để đánh giá chênh lệch thực lực hoặc xác định đội nào đang chiếm ưu thế rõ ràng trước giờ bóng lăn.

Những điểm đáng chú ý

Trận đấu tại Bolt Arena có thể được quyết định bởi cách mỗi đội nhập cuộc và khả năng kiểm soát thế trận. HJK Helsinki có lợi thế sân nhà, nhưng lợi thế này chỉ phát huy hiệu quả nếu đội chủ động tạo sức ép và duy trì sự cân bằng trong các pha triển khai bóng.

Ở chiều ngược lại, Coleraine FC sẽ cần tổ chức phòng ngự chặt chẽ, đồng thời tận dụng những thời điểm chuyển trạng thái để gây sức ép lên đội chủ nhà. Khi chưa có dữ liệu cụ thể về sơ đồ chiến thuật và nhân sự, các phương án tiếp cận trận đấu của hai đội vẫn khó xác định chính xác.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Đây là cuộc đối đầu mà yếu tố sân bãi có thể đóng vai trò đáng kể, nhưng chưa đủ thông tin để kết luận về cán cân giữa HJK Helsinki và Coleraine FC. Diễn biến thực tế nhiều khả năng phụ thuộc vào khả năng kiểm soát khu vực giữa sân, mức độ chắc chắn của hàng phòng ngự và hiệu quả trong những cơ hội được tạo ra.

Người hâm mộ có thể chờ đợi một trận đấu được định hình bởi sự thận trọng ban đầu, trước khi hai đội điều chỉnh cách chơi theo diễn biến trên sân. HJK Helsinki có điểm tựa Bolt Arena, còn Coleraine FC sẽ hướng tới việc duy trì thế trận đủ chắc chắn để tạo ra cơ hội trên sân khách.

HJK Helsinki 5 trận gần nhất T B T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Coleraine FC 5 trận gần nhất T T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới