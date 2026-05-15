HLV Australia dè chừng U17 Việt Nam trước màn tái đấu tại tứ kết châu Á Thuyền trưởng U17 Australia Carl Veart dành sự tôn trọng đặc biệt cho sự tiến bộ của U17 Việt Nam, đồng thời cảnh báo các học trò về bài học thất bại trong lần đối đầu gần nhất.

Trận tứ kết giải vô địch U17 châu Á giữa U17 Việt Nam và U17 Australia không chỉ là cuộc đối đầu giành quyền đi tiếp, mà còn là màn tái đấu đầy duyên nợ. Sau thất bại trước đại diện Đông Nam Á cách đây một tháng, HLV Carl Veart của Australia đã có những đánh giá thận trọng về sức mạnh và sự chuyển mình của đối thủ.

Sự trỗi dậy của bóng đá trẻ Việt Nam

Chia sẻ với truyền thông sau khi đạt được những mục tiêu quan trọng tại giải đấu, HLV Carl Veart không ngần ngại chỉ ra sự tiến bộ vượt bậc của U17 Việt Nam. Vị chiến lược gia này nhấn mạnh rằng bóng đá trẻ khu vực đang có những bước tiến dài, thu hẹp khoảng cách với các cường quốc bóng đá trong châu lục.

HLV U17 Australia đánh giá cao U17 Việt Nam. Ảnh: VFF

"Hãy nhìn vào U17 Việt Nam, đối thủ sắp tới của chúng tôi. Họ đã tiến bộ rất nhanh và minh chứng rõ nhất chính là việc họ từng đánh bại U17 Australia vào tháng trước", ông Veart thẳng thắn thừa nhận. Theo ông, kết quả này không phải là ngẫu nhiên mà là thành quả của một quá trình đầu tư và phát triển bài bản.

Xu thế chuyển đổi trạng thái nhanh

Phân tích sâu hơn về mặt kỹ thuật, HLV Carl Veart cho rằng xu hướng của bóng đá thế giới hiện nay, đặc biệt là ở các lứa trẻ, là tốc độ và khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh. Đây cũng chính là vũ khí nguy hiểm nhất mà U17 Việt Nam đang sở hữu.

Chiến lược gia người Australia nhận định: "Các đội bóng hiện nay đều nỗ lực thi đấu mạnh mẽ và tận dụng tối đa những tình huống chuyển đổi. Đây là xu thế chung và U17 Việt Nam đang thực hiện điều này rất tốt. Chúng tôi cần phải hết sức cảnh giác và có phương án đối phó hiệu quả nếu không muốn nhận thêm một kết quả bất lợi".

Tham vọng và sự chuẩn bị của Australia

Dù bày tỏ sự dè chừng, ông Veart vẫn khẳng định sự tự tin vào lực lượng hiện tại của U17 Australia. Đội hình của "Socceroos nhí" đang sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc và có chiều sâu. Mục tiêu của ban huấn luyện không chỉ là kết quả trước mắt mà còn là xây dựng lứa cầu thủ kế cận cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.

HLV Veart tiết lộ Australia vẫn còn nhiều nhân tố triển vọng chưa được trình làng, và việc cọ xát tại các giải đấu châu lục như thế này là cơ hội vô giá để các cầu thủ trẻ trưởng thành. Ông cũng cảnh báo rằng nếu không liên tục vận động và đổi mới, bất kỳ đội bóng nào cũng có thể bị tụt hậu trước sự vươn lên mạnh mẽ của các đối thủ như Hàn Quốc, Nhật Bản hay chính Việt Nam.

Cuộc đối đầu tâm điểm giữa U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ diễn ra vào lúc 0h00 ngày 17/5. Đây được dự báo là thử thách cực đại cho thầy trò HLV U17 Việt Nam trong hành trình khẳng định vị thế tại đấu trường châu lục.