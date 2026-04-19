HLV Bae Ji-won ra mắt ấn tượng: Ninh Bình thắng đậm PVF-CAND dù vắng Hoàng Đức Chiến lược gia Bae Ji-won thừa nhận bất ngờ khi Ninh Bình đánh bại PVF-CAND 3-0 ngay trận ra mắt. Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng tiết lộ lý do cất Quả bóng vàng Hoàng Đức.

Ninh Bình đã có một ngày thi đấu bùng nổ khi đánh bại đối thủ trực tiếp PVF-CAND với tỷ số 3-0 tại vòng 19, đánh dấu màn ra mắt đầy thuyết phục của tân HLV trưởng Bae Ji-won. Chiến thắng này không chỉ giúp đội bóng cố đô củng cố vị thế trong cuộc đua thăng hạng mà còn cho thấy sự thích nghi nhanh chóng của các cầu thủ dưới triều đại mới.

Màn chào sân ngoài mong đợi của chiến lược gia Hàn Quốc

HLV Bae Ji-won đã trải qua những giây phút thăng hoa khi chứng kiến các học trò áp đảo hoàn toàn đối thủ trên sân nhà. Ba bàn thắng được ghi vào lưới PVF-CAND không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn giúp nhà cầm quân 63 tuổi cởi bỏ áp lực tâm lý nặng nề trong lần đầu dẫn dắt đội bóng mới.

Chia sẻ sau trận đấu, ông Bae Ji-won không giấu nổi sự phấn khích: “Thực sự tối nay rất tuyệt vời. Các cầu thủ đã chơi một trận đấu hay ngoài mong đợi của tôi. Thú thật, với tư cách là HLV trưởng mới đến, tôi từng rất lo lắng về vấn đề thể lực và sự thích nghi chuyên môn của toàn đội. Kết quả thắng tuyệt đối này khiến tôi hoàn toàn bất ngờ”.

Toan tính chiến thuật đằng sau sự vắng mặt của Hoàng Đức

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong sơ đồ chiến thuật của Ninh Bình trận này chính là sự vắng mặt của ngôi sao số một Nguyễn Hoàng Đức trong đội hình xuất phát. Dù thiếu vắng quân bài chủ chốt ở tuyến giữa, Ninh Bình vẫn vận hành trơn tru và kiểm soát hoàn toàn thế trận trước một PVF-CAND vốn được đánh giá cao về tính tổ chức.

Giải thích về quyết định này, HLV Bae Ji-won khẳng định đây là một nước đi có tính toán thay vì vấn đề về chuyên môn hay chấn thương. Ông cho biết Hoàng Đức hiện đã sẵn sàng thi đấu nhưng ban huấn luyện muốn đảm bảo thể trạng tốt nhất cho anh ở những chặng đường khắc nghiệt hơn phía trước.

“Chúng tôi muốn giữ cậu ấy cho những trận đấu quan trọng hơn. Tuần tới, đội sẽ gặp một đối thủ rất mạnh, vì vậy tôi đang cân nhắc để cậu ấy trở lại ở thời điểm đó nhằm tăng sức cạnh tranh cho toàn đội”, chiến lược gia người Hàn Quốc tiết lộ về kế hoạch sử dụng nhân sự trong tương lai gần.

Khẳng định chiều sâu đội hình và mục tiêu thăng hạng

Việc giành chiến thắng cách biệt trước một đối thủ sừng sỏ mà không cần đến sự phục vụ ngay từ đầu của Quả bóng vàng Việt Nam đã chứng minh chiều sâu đội hình đáng nể của Ninh Bình. Sự đa dạng trong các phương án tấn công và khả năng bọc lót tốt giữa các tuyến là những tín hiệu tích cực mà ông Bae Ji-won đã mang lại chỉ sau một thời gian ngắn nắm quyền.

Với đà tâm lý thuận lợi này, sự trở lại của Hoàng Đức vào tuần sau được kỳ vọng sẽ giúp Ninh Bình gia tăng sức mạnh đáng kể. Đội bóng cố đô đang cho thấy quyết tâm mãnh liệt trong việc hiện thực hóa mục tiêu thăng hạng, đồng thời khẳng định vị thế của một ứng cử viên vô địch nặng ký tại giải đấu năm nay.