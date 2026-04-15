HLV Bae Ji-won thay ông Vũ Tiến Thành dẫn dắt CLB Ninh Bình từ mùa 2026-2027 CLB Ninh Bình bổ nhiệm ông Bae Ji-won làm HLV trưởng thay ông Vũ Tiến Thành nhằm đáp ứng tiêu chuẩn bằng cấp AFC Pro khắt khe cho mùa giải chuyên nghiệp 2026 - 2027.

CLB Ninh Bình vừa chính thức thực hiện cuộc cải tổ quan trọng trong thành phần ban huấn luyện nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2026 - 2027. Theo đó, ông Vũ Tiến Thành sẽ rời ghế huấn luyện viên trưởng để đảm nhận vai trò Giám đốc kỹ thuật. Vị trí thuyền trưởng dẫn dắt trực tiếp đội bóng cố đô được bàn giao cho chiến lược gia người Hàn Quốc, ông Bae Ji-won.

Đây được xem là bước đi chiến lược của đội bóng nhằm đảm bảo các tiêu chí cấp phép chuyên nghiệp và hướng tới những mục tiêu cao hơn tại đấu trường quốc nội cũng như châu lục.

Lời giải cho bài toán bằng cấp AFC Pro

Nguyên nhân cốt lõi của sự thay đổi này nằm ở vấn đề bằng cấp chuyên môn theo quy định mới nhất. Đối với mùa giải 2026 - 2027, các câu lạc bộ phải đăng ký nhân sự đạt chuẩn bằng AFC Pro mới được cấp phép thi đấu tại V-League và các đấu trường châu Á.

HLV Vũ Tiến Thành nhận vai trò mới ở CLB Ninh Bình.

Hiện tại, ông Vũ Tiến Thành chưa sở hữu bằng AFC Pro, trong khi ông Bae Ji-won đã hoàn thiện khóa học bóng đá cấp độ cao nhất tại Đức và sở hữu chứng chỉ chuyên nghiệp của AFC. Việc đưa ông Thành về vai trò Giám đốc kỹ thuật giúp đội bóng vẫn tận dụng được kinh nghiệm và sự am hiểu bóng đá nội của ông, đồng thời vẫn đảm bảo đúng quy định của ban tổ chức.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm nội và đẳng cấp ngoại

Sự kết hợp giữa một Giám đốc kỹ thuật giàu kinh nghiệm như ông Vũ Tiến Thành và một huấn luyện viên ngoại có trình độ cao như ông Bae Ji-won được kỳ vọng sẽ mang lại sự ổn định và đột phá. Ông Bae Ji-won không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ Việt Nam khi từng là huấn luyện viên thể lực của đội tuyển quốc gia và từng dẫn dắt Viettel FC giai đoạn 2022 - 2024.

Với kinh nghiệm làm việc tại các đội bóng hàng đầu K-League như Jeonbuk, Ulsan hay Gangwon, chiến lược gia người Hàn Quốc được tin tưởng sẽ nâng tầm lối chơi cho đội bóng. Trước đó, ông Vũ Tiến Thành từng giữ vai trò huấn luyện viên tạm quyền để ổn định tổ chức và chấn chỉnh tinh thần thi đấu của các cầu thủ trong giai đoạn khó khăn.

Với mô hình quản lý mới, CLB Ninh Bình đang thể hiện tham vọng chuyên nghiệp hóa mạnh mẽ. Đội bóng cố đô đặt mục tiêu sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng tại V-League và chuẩn bị nền tảng tốt nhất cho các cơ hội thi đấu quốc tế trong tương lai.