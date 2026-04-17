HLV Bae Ji-won tiếp quản Ninh Bình: Quyết tâm hiện thực hóa giấc mơ vô địch V.League CLB Ninh Bình chính thức bổ nhiệm ông Bae Ji-won làm huấn luyện viên trưởng, đặt mục tiêu chinh phục ngôi vương V.League và chuẩn bị cho sân chơi châu lục.

Băng ghế chỉ đạo của CLB Ninh Bình vừa chứng kiến một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển. Kể từ vòng 19 giải V.League 1 mùa 2025–2026, ông Bae Ji-won sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng, thay thế người tiền nhiệm Vũ Tiến Thành để dẫn dắt đội bóng Cố đô hướng tới những đỉnh cao mới.

Tân HLV Hàn Quốc của Ninh Bình đặt mục tiêu vô địch V.League.

Hoàn thiện bộ máy và tiêu chuẩn châu lục

Sự điều chuyển nhân sự lần này mang tính chất hoàn thiện cấu trúc bộ máy lãnh đạo tại Ninh Bình. Trong khi ông Vũ Tiến Thành chuyển sang vai trò Giám đốc kỹ thuật để duy trì sự ổn định chuyên môn nội bộ, sự xuất hiện của chiến lược gia Bae Ji-won giúp đội bóng đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn bằng cấp AFC Pro. Đây là tấm "hộ chiếu" bắt buộc để CLB có thể tham gia các đấu trường danh giá tại châu Á trong tương lai gần.

Việc phân chia vai trò rõ ràng giữa một Giám đốc kỹ thuật am hiểu bóng đá nội và một Huấn luyện viên trưởng có tư duy quốc tế được kỳ vọng sẽ tạo ra sức mạnh cộng hưởng, giúp Ninh Bình bứt phá trong giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải.

Khát vọng mang vinh quang về vùng đất Cố đô

Ngay trong những ngày đầu tiếp quản đội bóng, HLV Bae Ji-won đã bày tỏ sự xúc động và niềm tin mãnh liệt vào hành trình sắp tới. Chia sẻ trên trang cá nhân, ông nhấn mạnh Việt Nam là một đất nước đặc biệt, nơi ông từng chứng kiến những thành công rực rỡ của bóng đá nước nhà tại các giải đấu châu lục.

Đáng chú ý, vị tân thuyền trưởng người Hàn Quốc không ngần ngại công khai mục tiêu cao nhất: “Tôi sẽ nỗ lực hết mình để có cơ hội tiếp tục cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, tôi sẽ làm tất cả để giúp CLB Ninh Bình trở thành nhà vô địch V.League”.

Thử thách và cơ hội trong cuộc đua vô địch

Lời khẳng định của ông Bae Ji-won mang đến luồng sinh khí mới cho người hâm mộ Ninh Bình. Hiện tại, đội bóng đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 34 điểm sau 18 vòng đấu. Dù vẫn còn khoảng cách 11 điểm với đội dẫn đầu Công an Hà Nội, nhưng với sự dẫn dắt của một HLV dày dạn kinh nghiệm quốc tế, Ninh Bình hoàn toàn có thể tạo nên những cuộc lật đổ ngoạn mục trong phần còn lại của mùa giải.

HLV Bae Ji-won là gương mặt quen thuộc với giới chuyên môn tại Việt Nam khi từng làm việc tại Thể Công Viettel. Trước đó, ông sở hữu bản hồ sơ ấn tượng với thời gian huấn luyện tại các CLB danh tiếng Hàn Quốc như Jeonbuk, Ulsan Hyundai và có kinh nghiệm tại đội U18 Bournemouth thuộc giải Ngoại hạng Anh. Thử thách đầu tiên của ông trên cương vị mới sẽ là cuộc đối đầu đầy kịch tính với PVF-CAND vào ngày 18/4 tới.