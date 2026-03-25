HLV Bangladesh dè chừng dàn sao nhập tịch của tuyển Việt Nam tại Hàng Đẫy HLV Javier Cabrera đánh giá cao tuyển Việt Nam trước trận giao hữu ngày 26/3, đặc biệt dè chừng dàn sao nhập tịch đối đầu với tiền vệ 5 triệu Euro Hamza Choudhury.

Vào lúc 19h ngày 26/3, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Bangladesh trong trận giao hữu quốc tế tại sân vận động Hàng Đẫy. Trước thềm bóng lăn, huấn luyện viên Javier Cabrera của đội khách đã bày tỏ sự thận trọng trước sức mạnh ngày càng gia tăng của đội chủ nhà, đặc biệt là sự xuất hiện của các nhân tố nhập tịch chất lượng.

Coi trọng đối thủ số một Đông Nam Á

Chiến lược gia người Tây Ban Nha, Javier Cabrera, không ngần ngại khẳng định vị thế của tuyển Việt Nam trong khu vực. Ông chia sẻ rằng việc thi đấu với Những chiến binh Sao Vàng là một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu chính thức gặp Singapore sắp tới.

Theo ông Cabrera, Việt Nam hiện là đội bóng hay nhất Đông Nam Á. Việc đối đầu với một đối thủ mạnh như vậy không chỉ giúp Bangladesh cọ xát mà còn mang lại sự tự tin cần thiết cho các cầu thủ trước những giải đấu quan trọng hơn. Đặc biệt, ông nhấn mạnh hy vọng được đối đầu với đội hình tốt nhất của Việt Nam để kiểm chứng năng lực của đội nhà.

Sức mạnh từ dàn sao nhập tịch và đối trọng từ Ngoại hạng Anh

Đáng chú ý, huấn luyện viên trưởng tuyển Bangladesh cho biết ông đã nghiên cứu rất kỹ nhân sự của đội chủ nhà. Sự xuất hiện của các tân binh nhập tịch chất lượng như Xuân Son và Hoàng Hên được đánh giá là yếu tố then chốt giúp Việt Nam sở hữu đội hình tối ưu nhất hiện nay.

Bên cạnh sức mạnh của đội chủ nhà, trận đấu còn thu hút sự quan tâm lớn nhờ màn xuất hiện của Hamza Choudhury bên phía Bangladesh. Tiền vệ này hiện đang khoác áo Leicester City tại giải hạng Nhất Anh và được định giá lên tới 5 triệu Euro (khoảng 150 tỉ đồng). Dù mới đặt chân tới Hà Nội vào chiều 24/3 và chỉ có duy nhất một buổi tập, đẳng cấp từ môi trường bóng đá đỉnh cao xứ sở sương mù của Hamza vẫn khiến người hâm mộ vô cùng kỳ vọng.

Cuộc đối đầu tại Hàng Đẫy hứa hẹn sẽ là màn so tài kịch tính giữa dàn sao đang vào phom của Việt Nam và ngôi sao đắt giá nhất phía Bangladesh, tạo nên một bài test chất lượng cho cả hai đội trước những mục tiêu quan trọng trong năm.