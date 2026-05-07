HLV Carlo Ancelotti: Tuyển Brazil không cần kế hoạch đặc biệt để phong tỏa Erling Haaland Trước vòng 1/8 World Cup, HLV Carlo Ancelotti tin rằng kinh nghiệm của các hậu vệ Brazil là đủ để khóa chặt Erling Haaland mà không cần thêm chỉ dẫn chiến thuật.

Cuộc đối đầu tại East Rutherford giữa Brazil và Na Uy không chỉ là trận chiến giành vé vào tứ kết World Cup, mà còn là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất cho hệ thống phòng ngự của Selecao kể từ đầu giải. Tâm điểm của mọi sự chú ý đổ dồn vào Erling Haaland, “cỗ máy ghi bàn” đang dẫn đầu danh sách dội bom với 5 pha lập công chỉ sau 3 trận vòng bảng.

Thầy trò HLV Ancelotti sẵn sàng cho lần đụng độ Na Uy.

Dù phải đối mặt với tiền đạo nguy hiểm nhất thế giới hiện nay, HLV Carlo Ancelotti vẫn giữ phong thái điềm tĩnh đặc trưng. Trong buổi họp báo trước trận, chiến lược gia người Italy khẳng định ông không cần phải soạn thảo một “giáo án” riêng biệt nào để đối phó với chân sút thuộc biên chế Manchester City.

Sự thấu hiểu từ những cuộc đối đầu tại châu Âu

Lý do cho sự tự tin của Ancelotti nằm ở kinh nghiệm thực chiến dày dạn của các học trò. Hàng thủ Brazil sở hữu những nhân tố đã quá nhẵn mặt với Haaland tại các đấu trường đỉnh cao nhất. Gabriel Magalhaes, trung vệ trụ cột của Arsenal, thường xuyên có những màn so kè nảy lửa với Haaland tại Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, đội trưởng Marquinhos cũng không ít lần chạm trán tiền đạo này tại Champions League.

"Mọi người đều biết cậu ấy thi đấu thế nào. Tôi không có gì phải giải thích cho các hậu vệ về cách chơi bóng trước Haaland. Họ đã đối đầu với cậu ấy nhiều lần," Ancelotti chia sẻ một cách thẳng thắn. Ông nhấn mạnh rằng việc xây dựng một kế hoạch quá chuyên biệt có thể gây phản tác dụng, làm xáo trộn cấu trúc phòng ngự vốn đang vận hành ổn định của Brazil.

Chiến lược gia này khẳng định: "Tôi không nghĩ có một kế hoạch cụ thể nào gọi là 'chống Haaland'. Tôi không cần phải bảo các học trò phải phòng ngự ra sao."

Bài toán tuyến giữa khi vắng Lucas Paqueta

Dù tin tưởng vào các trung vệ, Brazil vẫn phải đối mặt với những điều chỉnh bắt buộc ở tuyến giữa. Sự vắng mặt của Lucas Paqueta do chấn thương buộc Ancelotti phải đặt trọng trách lớn hơn lên vai Bruno Guimaraes. Tiền vệ của Newcastle không chỉ đóng vai trò điều tiết mà còn là chốt chặn từ xa để chia cắt sự liên lạc giữa hàng tiền vệ Na Uy và Haaland.

Guimaraes, người cũng đã quá quen thuộc với Haaland tại xứ sở sương mù, nhận định về tính chất sống còn của việc kiểm soát không gian: "Chúng tôi phải ngăn bóng tìm đến chân Haaland. Brazil cần tấn công, nhưng phải đảm bảo luôn có người theo sát cậu ấy, vì chỉ cần một đường bóng, cậu ấy có thể định đoạt trận đấu."

Thử thách từ "chảo lửa" East Rutherford

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, điều kiện thời tiết tại khu vực New York và New Jersey đang trở thành kẻ thù chung của cả hai đội. Một đợt nắng nóng khắc nghiệt đã bao trùm khu vực thi đấu với chỉ số nhiệt độ cảm nhận thực tế có lúc chạm ngưỡng 41 độ C.

Dù nhiệt độ đã có dấu hiệu dịu bớt trong buổi tập gần nhất, nhưng độ ẩm cao và sức nóng tích tụ trong sân vận động vẫn là thử thách cực đại cho nền tảng thể lực của các cầu thủ. Guimaraes thừa nhận: "Tôi nghĩ không ai quen được với nhiệt độ này. Trận đấu tới sẽ đòi hỏi thể lực rất cao. Việc duy trì đội hình ổn định là cực kỳ quan trọng, ngay cả những cầu thủ dự bị cũng cần có thể trạng tốt nhất khi vào sân."

Với Brazil, mục tiêu không chỉ là khóa chặt Haaland mà còn là kiểm soát nhịp độ trận đấu để bảo toàn sức lực trong điều kiện khắc nghiệt. Sự điềm tĩnh của Ancelotti và kinh nghiệm của dàn sao đang thi đấu tại châu Âu sẽ là điểm tựa để Selecao hy vọng vào một chiến thắng thuyết phục trước đại diện Bắc Âu.