HLV Carrick tái thiết MU: Bài toán tuyến giữa và dấu hỏi mang tên Marcus Rashford Dưới thời Michael Carrick, MU gấp rút hoàn thiện bộ khung nhân sự với bộ đôi Santos - Tielemans để sẵn sàng cho ngày trở lại đấu trường Champions League.

HLV Michael Carrick đang đối mặt với thử thách lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân: đưa Manchester United trở lại vị thế vốn có tại Ngoại hạng Anh và Champions League. Khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 tiến vào 4 tuần cuối cùng, chiến lược gia người Anh vừa phải thanh lý những nhân sự thừa, vừa phải xây dựng một tập thể đủ độ dày và bản lĩnh cho lịch thi đấu khốc liệt.

Cuộc đại tu 85 triệu bảng và canh bạc Mason Mount

Sau sự ra đi của lão tướng Casemiro, khu vực trung tuyến trở thành tâm điểm trong kế hoạch tái thiết của Quỷ đỏ. Ban lãnh đạo đội bóng đã chi ra tổng cộng 85 triệu bảng để chiêu mộ bộ đôi Andrey Santos từ Chelsea và Youri Tielemans từ Aston Villa.

Sự bổ sung này diễn ra trong bối cảnh kế hoạch mua sắm của United gặp nhiều biến số ngoài dự tính. Thương vụ chiêu mộ Ederson đổ vỡ vào phút chót do cầu thủ này không qua được buổi kiểm tra y tế vì vấn đề ở đầu gối. Bên cạnh đó, Quỷ đỏ cũng bỏ lỡ Elliot Anderson vào tay Manchester City và chủ động rút lui khỏi thương vụ Mateus Fernandes nhằm tránh bẫy lạm phát giá. Thêm vào đó, chấn thương nghiêm trọng của Manuel Ugarte tại World Cup khiến kế hoạch thanh lý tiền vệ người Uruguay hoàn toàn bị đình trệ.

Carrick đang xây dựng nên 1 bộ khung mới cho MU.

Đứng trước bài toán khó, Carrick đã tìm thấy một điểm sáng bất ngờ từ Mason Mount. Trong các trận giao hữu tiền mùa giải với Wrexham, Rosenborg và Atletico Madrid, Mount tỏa sáng rực rỡ khi được xếp đá cặp cùng tân binh Andrey Santos ở trung tâm hàng tiền vệ. Sự kết hợp này mang lại sự cân bằng và tính sáng tạo đột biến cho lối chơi của Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, đây vẫn là một canh bạc đầy mạo hiểm. Tiền sử chấn thương dày đặc khiến Mount chỉ có vỏn vẹn 25 lần đá chính tại Ngoại hạng Anh trong suốt ba mùa giải qua. Nếu không chi thêm 60-80 triệu bảng để mang về một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp khác, Carrick sẽ phải đặt niềm tin vào chiều sâu hàng tiền vệ gồm Kobbie Mainoo, Santos, Tielemans và Mount khi bước ra đấu trường châu lục.

Hàng phòng ngự và bài toán quá tải của Luke Shaw

Bên cạnh tuyến giữa, hành lang cánh trái cũng là vị trí khiến Carrick đau đầu. Sau một mùa giải hiếm hoi thi đấu trọn vẹn 38 trận nhờ không phải chia sức cho cúp châu Âu, Luke Shaw hiện là hậu vệ trái đúng nghĩa duy nhất trong đội hình chính.

Carrick đang ưu tiên Patrick Dorgu cho phương án tấn công biên, trong khi tương lai của tài năng trẻ Harry Amass vẫn chưa rõ ràng. Lewis Hall của Newcastle United là mục tiêu hàng đầu được ban lãnh đạo Quỷ đỏ ngưỡng mộ, nhưng mức phí chuyển nhượng quá cao cùng những biến động tại Newcastle khiến thương vụ trở nên phức tạp. Do đó, những lựa chọn kinh tế hơn như Antonee Robinson của Fulham hay Myles Lewis-Skelly của Arsenal đang được cân nhắc kỹ lưỡng.

Tương lai Rashford sau thời gian cho mượn tại Barca vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Dấu hỏi tương lai trên hàng công và cú hích tài chính

Trên hàng công, tương lai của Marcus Rashford tiếp tục tốn nhiều giấy mực. Sau khi Barcelona từ chối mua đứt, tiền đạo này sẽ trở lại tập luyện tại Carrington. Dù việc bán Rashford giúp tiết kiệm khoản lương khổng lồ 325.000 bảng mỗi tuần và tăng ngân sách mua sắm, Carrick vẫn khẳng định sẵn sàng tái hòa nhập người đồng đội cũ vào kế hoạch nếu không nhận được lời đề nghị phù hợp.

Tình hình hàng công càng thêm phức tạp khi Joshua Zirkzee nhận được sự quan tâm từ Juventus, còn tiền đạo Benjamin Sesko dính chấn thương ống chân và bỏ lỡ 3 trận giao hữu đầu tiên.

Ở khía cạnh tài chính, Quỷ đỏ vừa nhận cú hích lớn khi chốt hợp đồng tài trợ trang phục tập luyện trị giá 20 triệu bảng mỗi năm với Betway, thay thế cho thỏa thuận cũ với Tezos. Đây được xem là hợp đồng tài trợ đồ tập lớn nhất thế giới, mang lại nguồn tài chính quan trọng để United gia tăng ngân sách thực hiện các điều chỉnh nhân sự cuối cùng trước khi bước vào trận khai màn mùa giải với Hull City.