HLV Chu Đình Nghiêm bắt đầu kỷ nguyên mới tại Ninh Bình từ ngày 26/5 Sau khi rời Hải Phòng, chiến lược gia Chu Đình Nghiêm ký hợp đồng 3 năm với CLB Ninh Bình, đặt mục tiêu vô địch V.League và chinh phục Cúp Quốc gia ngay trong tháng 6.

Hành trình mới của HLV Chu Đình Nghiêm tại Ninh Bình sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 26/5. Đây là bước đi chiến lược trong bản hợp đồng dài hạn có thời hạn 3 năm, đánh dấu tham vọng chuyển mình mạnh mẽ của đội bóng cố đô trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

HLV Chu Đình Nghiêm về nắm CLB Ninh Bình từ ngày 26/5.

Quyết định hội quân sớm và tham vọng nâng tầm vị thế

Dù theo thỏa thuận ban đầu, nhà cầm quân sinh năm 1972 chỉ chính thức nắm quyền từ vòng 25 V.League 2024/25 trong cuộc đối đầu với Thanh Hóa, ông Nghiêm đã chủ động đẩy sớm lịch trình. Việc hội quân sớm hơn dự kiến giúp cựu thuyền trưởng Hà Nội FC có thêm thời gian rà soát lực lượng và áp đặt triết lý bóng đá đặc trưng của mình vào lối chơi của Ninh Bình.

Trước đó, ông Nghiêm đã hoàn tất nhiệm vụ cuối cùng trên cương vị Giám đốc kỹ thuật của Hải Phòng trong chuyến làm khách trước Đà Nẵng tại sân vận động Chi Lăng vào ngày 23/5. Để quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ, ông đã bàn giao toàn bộ công việc chuyên môn tại đội bóng đất Cảng cho trợ lý Đặng Văn Thành từ giữa tháng 5.

Mục tiêu Cúp Quốc gia và giấc mơ vô địch V.League

HLV Chu Đình Nghiêm gia nhập Ninh Bình không chỉ để duy trì sự ổn định mà còn mang theo sứ mệnh chinh phục các danh hiệu. Mục tiêu ngắn hạn quan trọng nhất là đưa đội bóng vượt qua Thể Công Viettel trong trận bán kết Cúp Quốc gia diễn ra vào ngày 11/6 tới, qua đó tranh suất vào chơi trận chung kết.

Về dài hạn, với bản hợp đồng kéo dài 3 năm, ông Nghiêm được kỳ vọng sẽ xây dựng một tập thể có chiều sâu và bản sắc, đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch V.League trong những mùa giải tiếp theo. Đây là mục tiêu đầy thách thức nhưng hoàn toàn khả thi với năng lực đã được khẳng định của vị chiến lược gia từng gặt hái nhiều vinh quang tại đấu trường quốc nội.

Biến động lớn trong ban huấn luyện

Sự xuất hiện của HLV Chu Đình Nghiêm cũng dẫn đến những thay đổi căn bản trong cơ cấu thượng tầng kỹ thuật của CLB Ninh Bình. HLV Vũ Tiến Thành sẽ chính thức chia tay đội bóng để nhường chỗ cho ê-kíp mới.

Bên cạnh đó, tương lai của chuyên gia người Hàn Quốc Bae Ji Won cũng đang là dấu hỏi lớn. Nhiều nguồn tin cho biết ông Bae có thể sẽ rời đội hoặc chuyển sang đảm nhận một vai trò khác nhằm đảm bảo quyền quyết định chuyên môn tuyệt đối thuộc về tân thuyền trưởng Chu Đình Nghiêm. Điều này cho thấy sự quyết liệt của ban lãnh đạo Ninh Bình trong việc tạo điều kiện tốt nhất để ông Nghiêm triển khai kế hoạch dài hạn.