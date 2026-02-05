HLV Chu Đình Nghiêm chính thức chốt tương lai trung vệ Nguyễn Nhật Minh tại Hải Phòng FC Trước những tin đồn gia nhập Ninh Bình FC, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định trung vệ U23 Việt Nam Nguyễn Nhật Minh sẽ tiếp tục gắn bó và là trụ cột của đội bóng đất Cảng.

HLV Chu Đình Nghiêm vừa chính thức lên tiếng bác bỏ hoàn toàn những tin đồn chuyển nhượng liên quan đến trung vệ Nguyễn Nhật Minh. Trước sự quan tâm lớn từ các đội bóng khác, chiến lược gia người Thanh Hóa khẳng định cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam vẫn nằm trong kế hoạch nhân sự cốt lõi của CLB Hải Phòng tại V-League.

Lời khẳng định đanh thép từ sân Lạch Tray

Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng đang xôn xao với thông tin Nguyễn Nhật Minh có thể rời sân Lạch Tray để đầu quân cho "đại gia" mới nổi Ninh Bình FC, HLV Chu Đình Nghiêm đã có những chia sẻ trực tiếp với truyền thông. Ông nhấn mạnh rằng không có chuyện trung vệ sinh năm 2003 rời đội bóng đất Cảng ở thời điểm hiện tại.

"Không có chuyện Nhật Minh rời CLB Hải Phòng. Em ấy bây giờ không đi đâu cả. Tôi cũng không rõ vì sao lại xuất hiện những tin đồn như vậy", HLV Chu Đình Nghiêm dứt khoát khẳng định. Phát biểu này đã chấm dứt những đồn đoán và giúp người hâm mộ đội bóng Hải Phòng yên tâm về bộ khung phòng ngự của đội nhà.

HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định Nhật Minh sẽ tiếp tục gắn bó với Hải Phòng. Ảnh: FBNV.

Trụ cột quan trọng dưới bàn tay nhào nặn của HLV Chu Đình Nghiêm

Sự trưởng thành vượt bậc của Nguyễn Nhật Minh mang đậm dấu ấn chuyên môn của HLV Chu Đình Nghiêm. Dưới sự dẫn dắt của ông, Nhật Minh đã được trao cơ hội tối đa để phát triển tài năng. Tính đến nay, trung vệ trẻ này đã có 51 lần ra sân cho Hải Phòng, trong đó có 13 trận đấu ở mùa giải năm nay. HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá rất cao tinh thần nỗ lực và thái độ cầu tiến của học trò.

Không chỉ tỏa sáng ở cấp độ CLB, Nhật Minh còn là nhân tố không thể thay thế trong đội hình U23 Việt Nam. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, anh đã tạo nên một thống kê ấn tượng khi là cầu thủ duy nhất thi đấu trọn vẹn 600 phút (chưa tính bù giờ), góp công lớn vào thành tích giành huy chương đồng của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Hành trình từ học viện đến bản lĩnh V-League

Hành trình của Nguyễn Nhật Minh là minh chứng cho nghị lực bền bỉ của một cầu thủ trẻ. Xuất phát từ đợt tuyển bổ sung vào Học viện HAGL năm 2016, sau đó trải qua những biến động tại Nutifood, anh đã từng bước gặt hái những quả ngọt đầu tiên trong sự nghiệp. Trước khi trở thành trụ cột tại V-League, Nhật Minh đã sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đáng nể bao gồm chức vô địch U21 Quốc gia và Huy chương Vàng SEA Games 33.

Với sự khẳng định từ HLV Chu Đình Nghiêm, tương lai của Nguyễn Nhật Minh hiện tại vẫn gắn chặt với sân Lạch Tray. Việc giữ chân thành công một trong những trung vệ triển vọng nhất Việt Nam giúp Hải Phòng FC duy trì được sự ổn định và tham vọng trong các mục tiêu sắp tới tại đấu trường quốc nội.