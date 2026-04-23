HLV Chu Đình Nghiêm nhận lót tay kỷ lục tại Ninh Bình, U17 Việt Nam vào chung kết Đông Nam Á Thị trường chuyển nhượng bóng đá Việt Nam rung động với bản hợp đồng kỷ lục của HLV Chu Đình Nghiêm tại Ninh Bình, trong khi đội tuyển U17 quốc gia xuất sắc đánh bại Australia để tiến vào trận tranh ngôi vô địch.

Bóng đá Việt Nam trong 24 giờ qua chứng kiến những cột mốc quan trọng, từ thương vụ chuyển nhượng huấn luyện viên đắt giá nhất lịch sử đến chiến tích vang dội của các cầu thủ trẻ tại đấu trường khu vực. Điểm nhấn lớn nhất thuộc về sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo của Ninh Bình và màn lội ngược dòng đầy bản lĩnh của U17 Việt Nam trước đối thủ mạnh Australia.

Thương vụ lịch sử của HLV Chu Đình Nghiêm tại Ninh Bình

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã quyết định rời Hải Phòng để bắt đầu hành trình mới tại Ninh Bình sau khi mùa giải 2025/26 kết thúc. Bản hợp đồng này không chỉ gây chú ý về mặt chuyên môn mà còn xác lập một kỷ lục tài chính mới trong giới huấn luyện viên nội tại Việt Nam.

Ông Chu Đình Nghiêm sẽ chuyển sang dẫn dắt Ninh Bình mùa tới.

Cụ thể, vị chiến lược gia này sẽ gắn bó với đội bóng đất cố đô trong thời hạn 3 năm. Đáng chú ý, mức phí lót tay mà ông nhận được lên tới 2 tỷ đồng mỗi năm, con số cao nhất từng được ghi nhận dành cho một huấn luyện viên nội tại sân chơi chuyên nghiệp Việt Nam. Sự đầu tư mạnh tay này cho thấy tham vọng vươn tầm của bóng đá Ninh Bình trong tương lai gần.

U17 Việt Nam tiến vào chung kết sau màn ngược dòng kịch tính

Tại giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam đã tạo nên một cơn địa chấn khi đánh bại U17 Australia với tỷ số 2-1 trong trận bán kết. Dù đối mặt với áp lực cực lớn từ đối thủ có thể hình vượt trội, các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn giữ vững thế trận và tận dụng tốt các cơ hội để lật ngược tình thế.

Lý giải về chiến thắng này, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh: "Chúng tôi đã giữ được sự bình tĩnh và kiên nhẫn trong cách triển khai lối chơi. Đó chính là chìa khóa để đội có thể lật ngược tình thế trước một đối thủ rất mạnh như Australia". Tinh thần thép và sự ổn định về chiến thuật đã đưa U17 Việt Nam vào trận chung kết, nơi họ sẽ tái ngộ U17 Malaysia – đội bóng vừa vượt qua U17 Lào với tỷ số 3-0.

Biến động tại khu vực: Malaysia đối mặt án phạt từ FIFA

Trong khi bóng đá Việt Nam đón nhận nhiều tin vui, bóng đá Malaysia lại đang rơi vào tình cảnh báo động. Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang đứng trước nguy cơ bị FIFA đình chỉ hoạt động do những nghi vấn về việc có bên thứ ba can thiệp vào bộ máy nhân sự thượng tầng.

Malaysia có thể phải nhận án phạt từ FIFA.

Cựu Quyền Chủ tịch FAM, ông Datuk Yusoff Mahadi, đã có những phát ngôn gây sốc về sức ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài đối với liên đoàn. Nếu cuộc điều tra từ FIFA xác nhận có sai phạm, bóng đá Malaysia có thể phải nhận những án phạt rất nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của các đội tuyển quốc gia nước này.

Bên cạnh đó, Thái Lan cũng đang có sự thay đổi lớn trong tư duy làm bóng đá. Trước sự chuẩn bị chu đáo của Việt Nam với kế hoạch trình làng hàng công "nguyên tử" gồm 3 tiền đạo nhập tịch, HLV Anthony Hudson của Thái Lan thừa nhận đội bóng xứ Chùa Vàng bắt buộc phải bổ sung nguồn lực ngoại. Điều này đi ngược lại tuyên bố trước đó của Chủ tịch FAT, bà Madam Pang, nhưng được xem là bước đi cần thiết để Thái Lan duy trì vị thế cạnh tranh trong khu vực.

Trận chung kết U17 Đông Nam Á giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 24/4. Đây không chỉ là trận tranh ngôi vô địch mà còn là cơ hội để thầy trò HLV Roland khẳng định vị thế dẫn đầu ở cấp độ bóng đá trẻ khu vực.