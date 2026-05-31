HLV Chu Đình Nghiêm ra mắt ấn tượng, Ninh Bình thắng Thanh Hóa để vào top 3 V-League CLB Ninh Bình đánh bại Thanh Hóa 2-0, chính thức cán mốc 48 điểm và vượt mặt Hà Nội FC để chiếm vị trí thứ 3 trong ngày ra mắt đầy hứa hẹn của HLV Chu Đình Nghiêm.

Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Thanh Hóa tại vòng 25 V-League 2025-2026 không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của CLB Ninh Bình dưới thời tân HLV Chu Đình Nghiêm. Với 48 điểm hiện có, đội bóng đất cố đô chính thức chiếm lĩnh vị trí thứ ba từ tay Hà Nội FC, khẳng định vị thế vững chắc trong cuộc đua nhóm đầu.

Màn ra mắt hoàn hảo của HLV Chu Đình Nghiêm

Tiếp quản chiếc ghế nóng trong bối cảnh giải đấu bước vào giai đoạn nước rút, HLV Chu Đình Nghiêm đã mang đến luồng sinh khí mới cho lối chơi của Ninh Bình. Đáng chú ý, chiến lược gia này đã đưa ra quyết định táo bạo khi cất nhiều nhân tố chủ chốt như Nguyễn Hoàng Đức và Châu Ngọc Quang trên băng ghế dự bị, đồng thời để ngoại binh nhập tịch Nguyễn Tài Lộc chờ đợi cơ hội.

Dù kiểm soát bóng vượt trội, Ninh Bình suýt chút nữa phải trả giá từ các pha phản công sắc sảo của Thanh Hóa. Thủ thành Đặng Văn Lâm đã phải hoạt động hết công suất, thực hiện những pha cứu thua xuất thần sau hai cú đánh đầu hiểm hóc liên tiếp của Lê Văn Thắng và Lê Văn Hoàn để giữ vững mành lưới.

Bước ngoặt từ sai lầm và lợi thế quân số

Khai thông bế tắc ở phút 34, Trương Tiến Anh thực hiện quả phạt góc khó chịu khiến hậu vệ Huỳnh Minh Đoàn phía Thanh Hóa vô tình đánh đầu phản lưới nhà. Bàn mở tỷ số may mắn này đã giúp giải tỏa áp lực tâm lý cho các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm, cho phép họ chơi thong dong hơn trong phần còn lại của hiệp một.

Cục diện trận đấu hoàn toàn an bài trong hiệp hai khi Thanh Hóa rơi vào thế thiếu người từ phút 63. Đội trưởng Doãn Ngọc Tân nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Nguyễn Tài Lộc, khiến hy vọng tìm bàn gỡ của đội khách dần lụi tắt. Tận dụng lợi thế hơn người, Ninh Bình liên tục gia tăng sức ép nhằm kết liễu trận đấu.

Nguyễn Quốc Việt ấn định thắng lợi

Phút 70, đẳng cấp của các ngôi sao bên phía Ninh Bình đã lên tiếng. Từ đường chuyền dọn cỗ bằng má ngoài điệu nghệ của Geovane, tiền đạo trẻ Nguyễn Quốc Việt băng vào dũng mãnh đánh đầu tung lưới Thanh Hóa, ấn định chiến thắng 2-0 trọn vẹn.

Thắng lợi này không chỉ giúp Ninh Bình vượt qua Hà Nội FC trên bảng xếp hạng mà còn cho thấy tầm ảnh hưởng tức thì của HLV Chu Đình Nghiêm. Khả năng xoay tua đội hình và duy trì áp lực trong những thời điểm quyết định hứa hẹn sẽ giúp Ninh Bình trở thành đối trọng đáng gờm trong phần còn lại của mùa giải.