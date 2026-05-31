HLV Chu Đình Nghiêm ra mắt hoàn hảo, Ninh Bình hạ Thanh Hóa để chiếm vị trí thứ 3 Chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa không chỉ đánh dấu màn ra mắt ấn tượng của HLV Chu Đình Nghiêm mà còn giúp Ninh Bình chính thức vượt qua Hà Nội FC để lọt vào top 3.

Màn ra mắt của tân huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm trên băng ghế chỉ đạo câu lạc bộ Ninh Bình đã diễn ra theo kịch bản không thể hoàn hảo hơn. Chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa tại vòng 25 V-League mùa giải 2025-2026 không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn đưa đội bóng này chính thức cán mốc 48 điểm, vượt qua đối thủ trực tiếp Hà Nội FC để trở lại vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

Thắng thuyết phục Thanh Hóa, Ninh Bình trở lại top 3 V-League.

Bản lĩnh của Đặng Văn Lâm và bước ngoặt từ chấm phạt góc

Bước vào trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm đã gây bất ngờ khi cất hàng loạt trụ cột như Nguyễn Hoàng Đức, Châu Ngọc Quang trên băng ghế dự bị và để ngoại binh nhập tịch Nguyễn Tài Lộc xuất phát từ ghế dự bị. Sự thay đổi này khiến Ninh Bình gặp không ít khó khăn trong việc kiểm soát thế trận ở những phút đầu trước những pha phản công sắc sảo của Thanh Hóa.

Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Đặng Văn Lâm, lưới của đội chủ nhà có thể đã phải rung lên sau những pha dứt điểm bằng đầu hiểm hóc liên tiếp của Lê Văn Thắng và Lê Văn Hoàn. Giữa bối cảnh bế tắc, bước ngoặt đã đến ở phút 34 từ một tình huống cố định. Quả phạt góc đầy khó chịu của Trương Tiến Anh đã khiến hậu vệ Huỳnh Minh Đoàn bên phía Thanh Hóa lúng túng đánh đầu phản lưới nhà, mở tỷ số cho Ninh Bình.

Tấm thẻ đỏ tai hại và dấu chấm hết cho Thanh Hóa

Sang hiệp hai, kịch tính được đẩy lên cao trào khi Thanh Hóa rơi vào thế thiếu người ở phút 63. Đội trưởng Doãn Ngọc Tân nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Nguyễn Tài Lộc, buộc đội khách phải lùi sâu phòng ngự trong thế chống đỡ. Việc mất đi thủ lĩnh tuyến giữa khiến hệ thống của Thanh Hóa nhanh chóng bộc lộ những khoảng trống chết người.

Tận dụng lợi thế hơn người, HLV Chu Đình Nghiêm chỉ đạo các học trò gia tăng sức ép toàn diện. Phút 70, đẳng cấp của các ngôi sao bên phía Ninh Bình đã lên tiếng để định đoạt trận đấu. Từ đường chuyền dọn cỗ bằng má ngoài điệu nghệ của Geovane, tiền đạo trẻ Nguyễn Quốc Việt băng vào dũng mãnh đánh đầu tung lưới đối phương, ấn định thắng lợi 2-0.

Chiến thắng này không chỉ ghi dấu ấn chiến thuật của HLV Chu Đình Nghiêm mà còn khẳng định tham vọng của Ninh Bình trong cuộc đua huy chương tại V-League năm nay. Với việc chiếm lĩnh vị trí thứ ba, đội bóng đất cố đô đang nắm lợi thế lớn trước những vòng đấu cuối cùng.